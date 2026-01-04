Sau Rằm tháng 11 Âm lịch đến Rằm tháng Chạp, 3 con giáp này vận may tới tấp, hóa hung thành cát, làm gì cũng thuận

Năm cũ sắp khép lại, ai cũng tất bật với những lo toan, chỉ mong sao "đầu xuôi đuôi lọt". Nếu như cả năm qua bạn cảm thấy mình cứ loay hoay, cố gắng mãi mà kết quả chưa như ý, thì đừng vội nản lòng. Theo vòng xoay của tử vi, cục diện cuối năm nay sẽ có sự chuyển biến mạnh mẽ cho một vài con giáp. Đặc biệt, từ sau Rằm tháng 11 Âm lịch kéo dài đến Rằm tháng Chạp, bầu trời của 3 con giáp dưới đây sẽ bừng sáng rực rỡ. Họ không chỉ được quý nhân phù trợ hóa giải những điều xui rủi (hung) thành may mắn (cát), mà đường tài lộc cũng rộng mở thênh thang để đón một cái Tết ấm no. Hãy cùng xem, liệu bạn có nằm trong danh sách những người "được lộc trời ban" này không nhé!

1. Tuổi Mùi

Có lẽ năm qua là một năm khá thăng trầm với người tuổi Mùi, khi bạn phải đối mặt với không ít áp lực từ công việc đến những thị phi không đáng có. Nhưng hãy thở phào nhẹ nhõm đi, vì vận đen đã lùi lại phía sau rồi. Từ sau ngày Rằm tháng 11 này, cục diện Tam Hợp xuất hiện như một làn gió mát lành thổi bay những đám mây u ám. Người tuổi Mùi sẽ cảm thấy mọi việc trôi chảy đến lạ kỳ. Những rắc rối cũ bỗng dưng tìm được hướng giải quyết êm đẹp, những khoản nợ khó đòi bỗng có tin vui.

Đặc biệt lưu ý với các chị em tuổi Kỷ Mùi (sinh năm 1979 - mệnh Hỏa) và Tân Mùi (sinh năm 1991 - mệnh Thổ). Đây là lúc bản lĩnh và sự kiên trì của các bạn được cấp trên ghi nhận. Cơ hội thăng tiến hoặc một khoản thưởng nóng hậu hĩnh đang chờ đợi ngay trước thềm tháng Chạp. Với các bạn trẻ Quý Mùi (2003 - mệnh Mộc), chuyện học hành thi cử hay những dự định khởi nghiệp nhỏ cũng sẽ gặp được người dẫn đường chỉ lối, tránh được những va vấp không cần thiết. Lời khuyên cho tuổi Mùi lúc này là hãy cứ hiền lành, cứ chân thật, "lộc" sẽ tự tìm đến tận cửa mà không cần phải tranh giành với ai.

2. Tuổi Hợi

Kế đến, không thể không nhắc tới sự may mắn đến mức khiến người khác phải ghen tị của người tuổi Hợi. Vốn dĩ người tuổi Hợi đã mang trong mình số hưởng, nhưng giai đoạn cuối năm này, cái "số hưởng" ấy mới thực sự bùng nổ. Nếu như tháng trước bạn còn lo lắng về dòng tiền, thì từ nay đến Rằm tháng Chạp, ví tiền của bạn sẽ rủng rỉnh hơn bao giờ hết. Đây là thời điểm "Thiên Thời - Địa Lợi - Nhân Hòa" để người tuổi Hợi chốt những hợp đồng lớn hoặc thu hoạch từ những khoản đầu tư trước đó.

Cụ thể hơn, những người tuổi Quý Hợi (sinh năm 1983 - mệnh Thủy) sẽ thấy vận may về tài chính cực vượng. Tiền bạc từ công việc chính lẫn nghề tay trái đều đổ về, giúp bạn thoải mái sắm sửa cho gia đình một cái Tết to. Còn với Ất Hợi (sinh năm 1995 - mệnh Hỏa), vận đào hoa và nhân duyên tốt lành sẽ ghé thăm. Không chỉ thuận lợi trong tình cảm, các mối quan hệ xã giao cũng mang lại cho bạn những cơ hội làm ăn bất ngờ. Người tuổi Hợi vốn xởi lởi, trời cho thấy thì cứ nhận, nhưng nhớ là "lộc bất tận hưởng", hãy chia sẻ một chút may mắn ấy cho người khó khăn hơn để phước báu được bền lâu nhé.

3. Tuổi Tuất

Cuối cùng, nhưng lại là cú lội ngược dòng ngoạn mục nhất, chính là người tuổi Tuất. Người tuổi Tuất nổi tiếng với sự trung thành, thẳng thắn và trách nhiệm, nhưng đôi khi sự thẳng thắn ấy lại khiến bạn chịu thiệt thòi. Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi. Từ sau Rằm tháng 11, các cát tinh sẽ soi chiếu, giúp hóa giải mọi hiềm khích và tiểu nhân ngáng đường. Những ai từng hiểu lầm hay chơi xấu bạn, giờ đây sẽ phải nhìn bạn bằng con mắt khác đầy nể trọng.

Đặc biệt chúc mừng những người tuổi Giáp Tuất (sinh năm 1994 - mệnh Hỏa) và Nhâm Tuất (sinh năm 1982 - mệnh Thủy). Sau bao ngày tháng "cày cuốc" vất vả, đây là lúc bạn gặt hái thành quả. Công việc không chỉ thuận buồm xuôi gió mà sức khỏe tinh thần cũng được cải thiện rõ rệt. Bạn tìm thấy niềm vui trong công việc, tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống. Thậm chí, một số người tuổi Tuất còn có cơ hội trúng thưởng, trúng số hoặc nhận được quà biếu có giá trị lớn trong dịp này. Vận trình đang lên như diều gặp gió, tuổi Tuất hãy mạnh dạn thực hiện những dự định còn dang dở, bởi tỷ lệ thành công là rất cao.

Tuy nhiên, dù vận số có đỏ đến đâu, thì cốt lõi của sự may mắn vẫn nằm ở tâm thái của mỗi người. Ba con giáp Mùi, Hợi, Tuất may mắn được trời thương dịp cuối năm, nhưng cũng đừng vì thế mà chủ quan hay tự mãn. Hãy đón nhận vận may với lòng biết ơn và sự khiêm tốn. Với những con giáp còn lại chưa được gọi tên, cũng đừng vội buồn. Cuộc đời là những vòng quay, chỉ cần chúng ta sống thiện lương, chăm chỉ và giữ vững niềm tin, thì ngày mai trời lại sáng, và lộc lá rồi sẽ lại chia đều cho tất cả.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)