Vì sao có người mẹ phù phiếm, hay khoe khoang nhưng Xeko lớn lên vẫn trở thành người tốt?

Hành trình trưởng thành của Suneo là minh chứng rõ ràng cho thấy những tật xấu thời thơ ấu chưa hẳn đã định hình tương lai của một đứa trẻ.

Trong ký ức của nhiều thế hệ độc giả Doraemon, Suneo (Xeko) là nhân vật hội tụ không ít tính xấu điển hình của một đứa trẻ con nhà giàu: thích khoe khoang, hay nịnh bợ kẻ mạnh và đôi khi khá ích kỷ. Mẹ của cậu bé cũng thường xuất hiện với hình ảnh một phụ nữ chuộng hình thức, thích phô trương của cải và luôn so đo với hàng xóm. Thế nhưng, trong những lát cắt về tương lai, Suneo khi trưởng thành lại là một người đàn ông chững chạc, có sự nghiệp vững vàng, sống trách nhiệm và giữ trọn tình bạn đẹp với nhóm bạn thời thơ ấu. Sự phát triển nhân cách này không phải ngẫu nhiên, mà phản ánh chân thực góc nhìn tâm lý và giáo dục gia đình.

Gia đình phù phiếm nhưng giữ vững kỷ luật và đầu tư bài bản

Trước hết, cần nhìn nhận công bằng về cách nuôi dạy con của gia đình Honekawa. Mẹ Suneo dù hay khoe của nhưng bà chưa từng gieo vào đầu con tư tưởng làm điều ác hay hãm hại người khác. Sự khoe mẽ của bà đơn thuần là nét tâm lý muốn khẳng định vị thế của tầng lớp trung lưu thành đạt trong giai đoạn kinh tế Nhật Bản bùng nổ. Quan trọng hơn, gia đình này luôn đầu tư bài bản cho giáo dục thực chất. Suneo được học vẽ, học làm mô hình, tiếp cận công nghệ và rèn luyện các kỹ năng xã hội từ rất sớm. Khi Suneo bị điểm kém hoặc hành xử sai trái, mẹ cậu vẫn răn đe và phạt rất nghiêm, cho thấy ranh giới đạo đức và nền nếp gia đình vẫn được giữ vững.

Xeko

Môi trường bạn bè là nơi tôi luyện lòng trắc ẩn và sự dũng cảm

Bên cạnh nền tảng gia đình, nhóm bạn đóng vai trò điều chỉnh hành vi vô cùng quan trọng. Nhóm bạn năm người là một xã hội thu nhỏ liên tục phản hồi và uốn nắn những thói xấu của Suneo. Mỗi khi cậu giở trò khoe của hay ích kỷ, cậu đều phải nhận bài học thích đáng từ bảo bối của Doraemon hoặc sự phản kháng từ bạn bè. Đặc biệt, qua những chuyến phiêu lưu sinh tử trong các tập truyện dài, Suneo buộc phải đối mặt với nỗi sợ hãi, học cách hy sinh vì tập thể và bảo vệ bạn bè. Những trải nghiệm hiểm nguy đó đã đánh thức lòng trắc ẩn và sự can đảm vốn bị che lấp sau vẻ ngoài hào nhoáng thường ngày.

Chuyển hóa những nét tính cách trẻ con thành năng lực xã hội

Yếu tố quyết định cuối cùng nằm ở sự chuyển hóa năng lực cá nhân khi trưởng thành. Thuở nhỏ, sự nịnh bợ hay khoe mẽ thực chất chỉ là cơ chế tự vệ tâm lý của một đứa trẻ có thể lực yếu ớt giữa một Chaien bạo lực và một Nobita luôn có Doraemon bảo trợ. Khi lớn lên, sự nhạy bén trong giao tiếp ấy chuyển hóa thành kỹ năng ngoại giao khéo léo, còn năng khiếu thẩm mỹ và cơ khí cũng trở thành nền tảng vững chắc cho sự nghiệp cá nhân. Khi đã có năng lực thực sự và chỗ đứng độc lập trong xã hội, cậu không còn nhu cầu phải mượn vật chất để tìm kiếm sự công nhận từ người khác.

Hành trình trưởng thành của Suneo là minh chứng rõ ràng cho thấy những tật xấu thời thơ ấu chưa hẳn đã định hình tương lai của một đứa trẻ. Miễn là gia đình giữ được nền nếp căn bản, đứa trẻ được rèn luyện năng lực thực tế và sống trong một môi trường bạn bè đủ chân thành, những góc cạnh tiêu cực hoàn toàn có thể được mài giũa thành kỹ năng sống tích cực khi bước vào đời.