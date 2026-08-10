Biệt thự trên đảo của Suneo

Trong vô số món đồ Suneo từng đem ra khoe với nhóm bạn, hiếm có thứ gì khiến Nobita chạnh lòng nhiều như căn biệt thự nghỉ dưỡng trên một hòn đảo riêng của gia đình cậu.

Nhắc đến sự giàu có của nhà Suneo, phần lớn người xem thường nghĩ ngay đến những món đồ chơi hay mô hình đắt tiền. Nhưng ít ai để ý rằng chi tiết xa hoa nhất mà gia đình cậu bé này sở hữu lại không nằm trong nhà mà là một hòn đảo nghỉ dưỡng có tên Yojohanjima, cách đặt tên nhại theo đảo Hachijojima có thật ngoài đời, nơi gia đình Suneo dựng hẳn một căn biệt thự riêng.

Một hòn đảo với đủ trò giải trí, từ lặn biển đến cưỡi ngựa

Theo mô tả trong nguyên tác, biệt thự của nhà Suneo trên đảo Yojohanjima được xây theo kiểu nhà gỗ một tầng, mang phong cách cottage, nằm ở vị trí có thể nhìn thẳng ra biển và chỉ cách bãi cát vài bước chân. Từ đây, cả nhóm có thể chèo thuyền máy dạo chơi, lặn xuống đáy biển nhặt bào ngư hay ốc xà cừ tươi rồi nướng ăn tại chỗ, lướt sóng vào những ngày biển động, thậm chí hòn đảo còn có cả một trang trại nuôi ngựa để cưỡi, biến nơi này thành một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ đúng nghĩa chứ không chỉ đơn thuần là một căn nhà nghỉ mát.

Phía sau biệt thự là một ban công lớn hướng ra biển, nơi Suneo thường ngồi thư giãn, nhâm nhi nước ngọt và bánh tráng miệng. Tuy nhiên, cũng chính tại ban công này, Suneo từng bị ghi lại hình ảnh vô tư vứt rác xuống dưới, một chi tiết nhỏ nhưng khá thú vị, cho thấy ngay cả khi sống trong không gian sang trọng, cậu bé này vẫn giữ nguyên vài thói quen thiếu ý tứ đã quen thuộc với người xem.

Biệt thự của gia đình Suneo trên đảo Yojohanjima được xây theo phong cách nhà gỗ một tầng, nhìn thẳng ra biển

Bên trong biệt thự có nhiều phòng, bao gồm cả phòng dành cho khách. Điều đáng chú ý là trong phần lớn các lần ghé thăm đảo, Suneo thường chỉ mời Jaian và Shizuka, còn Nobita gần như luôn bị bỏ quên. Có ý kiến cho rằng lý do có thể đơn giản chỉ vì số phòng, hay chính xác hơn là số giường trong biệt thự có giới hạn, nhưng dù vì lý do gì, việc bị loại khỏi danh sách khách mời vẫn luôn khiến Nobita không khỏi chạnh lòng mỗi lần nhắc tới.

Một biệt thự thứ hai ít người để ý, tiện nghi khiêm tốn hơn hẳn

Một chi tiết khá bất ngờ là ngoài căn biệt thự trên đảo, gia đình Suneo còn sở hữu thêm một căn nhà nghỉ mát khác, được gọi đơn giản là "biệt thự bờ biển", nằm ở một địa điểm có thể di chuyển tới bằng tàu hỏa thay vì phải ra đảo. Cũng giống như biệt thự trên đảo, nơi này nằm sát bãi cát và có thể vui chơi dưới nước, nhưng nội thất bên trong lại được lát bằng gỗ đơn giản hơn, không được trang bị máy lạnh hay quạt điện, khiến việc nghỉ ngơi vào mùa hè trở nên khá oi bức, một điểm trừ hiếm hoi trong loạt tài sản nghỉ dưỡng của gia đình này.

Bên cạnh hai căn biệt thự, nhà Suneo còn sắm riêng một chiếc thuyền máy neo đậu tại khu vực biệt thự bờ biển. Có lần, bố của Suneo còn mượn thuyền buồm từ một người bạn để đưa cả nhà đi nghỉ mát tới tận Kyushu trong một chuyến hải trình kéo dài một tuần, dù chuyến đi ấy sau đó gặp trục trặc vì đáy thuyền bị rò nước.

Biệt thự nghỉ dưỡng của gia đình Suneo là một trong những chi tiết thể hiện rõ nhất sự giàu có của cậu bé này trong nguyên tác

Không gian nghỉ dưỡng sang trọng của nhà Suneo từng nhiều lần khiến Nobita phải chạnh lòng so sánh

Nobita từng "trả đũa" bằng chính trí tưởng tượng của mình

Trong số tất cả những gì Suneo từng khoe khoang, biệt thự trên đảo có lẽ là thứ khiến Nobita ấm ức nhất. Không cam lòng, cậu từng mượn một bảo bối có tên máy ảnh biến thành mô hình để biến một hòn đảo tưởng tượng mang tên Hyakujojima thành mô hình thu nhỏ của riêng mình, với đầy đủ tivi và máy lạnh, thậm chí còn toát lên vẻ sang trọng hơn cả căn nhà thật của Nobita ngoài đời.

Thế nhưng khi biết Shizuka lại được Suneo mời sang chơi ở biệt thự đảo thật, Nobita chỉ còn biết tự an ủi bằng cách làm một mô hình nhỏ hình Shizuka rồi tự mình nhảy múa bên cạnh. Chi tiết dở khóc dở cười này phần nào lý giải vì sao trong mắt Nobita, biệt thự trên đảo của Suneo luôn là điều đáng ghen tị nhất, không hẳn vì giá trị vật chất, mà vì đó cũng là nơi cậu bé sợ mất đi cơ hội ở gần Shizuka nhiều nhất.

Theo Doraemon Channel