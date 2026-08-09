Vụ tiêu cực thi tốt nghiệp, có 1 thí sinh chỉ bị đề nghị trừ điểm: Dư luận đã có câu trả lời

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã xác định có 6 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lê Trực vi phạm quy chế thi, trên cơ sở kết quả xác minh của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh.

Như đã thông tin, liên quan vụ việc tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị), Sở GD-ĐT tỉnh này đã quyết định hủy toàn bộ kết quả thi của 5 thí sinh sau khi xác định có vi phạm quy chế thi. Theo quy định hiện hành, các em sẽ được đăng ký dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã xác định 6 thí sinh có liên quan đến tiêu cực thi tốt nghiệp tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị), trên cơ sở kết quả xác minh của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh.

Hôm nay (9/8), thông tin trên Tuổi Trẻ, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho biết vẫn đang chờ ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hình thức xử lý với thí sinh còn lại trong số 6 thí sinh nêu trên. Ở trường hợp thí sinh này, cơ quan chức năng đề nghị áp dụng hình thức trừ điểm bài thi. Đến nay, mức điểm sẽ bị trừ cụ thể vẫn chờ ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5 thí sinh bị huỷ kết quả thi, 1 thí sinh chỉ bị hạ điểm. Về vấn đề này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã thông tin chi tiết trên Tuổi Trẻ. Theo đó, việc áp dụng hình thức xử lý nào phải căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm của từng trường hợp.

Theo lãnh đạo sở, kết quả điều tra xác định mức độ vi phạm của thí sinh thứ 6 ít nghiêm trọng hơn so với 5 thí sinh còn lại. Do đó, trường hợp này không áp dụng hình thức hủy bài thi mà được đề nghị xử lý theo hướng trừ điểm.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều bài đăng kèm hình ảnh chụp email và tin nhắn gửi đến các cơ quan chức năng, phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Bài đăng gây xôn xao mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Theo nội dung phản ánh, tại các phòng thi số 61, 64 và 65, một số cán bộ coi thi, thành viên hội đồng thi bị tố "làm ngơ", thậm chí trực tiếp hướng dẫn, chỉ bài cho một số thí sinh trong quá trình làm bài. Người phản ánh cũng cho rằng có tình trạng thí sinh rời chỗ ngồi để chép bài của nhau, khiến phòng thi lộn xộn.

Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố hai giáo viên coi thi của Trường THPT Lê Trực là ông Trần Đức Lực (SN 1979) và bà Đoàn Thị Thanh Bình (SN 1978) để điều tra hành vi vi phạm quy chế thi, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã có thông báo kết quả xác minh và đề nghị xử lý vi phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, xác định có đủ căn cứ kết luận 6 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lê Trực vi phạm quy chế thi.