Điều KHÔNG THỂ QUÊN sau khi biết điểm chuẩn 2026

Điểm chuẩn đại học năm 2026 đã bắt đầu được các trường công bố, đồng nghĩa thí sinh bước vào giai đoạn quan trọng nhất của quá trình xét tuyển.

Sau nhiều ngày chờ đợi, các trường đại học bắt đầu lần lượt công bố điểm chuẩn năm 2026 từ ngày 9/8. Với thí sinh, biết mình có trúng tuyển hay không mới chỉ là bước đầu. Sau khi có kết quả, học sinh cần nhanh chóng kiểm tra thông tin, xác nhận nhập học trực tuyến và hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu của trường để tránh mất cơ hội vào đại học.

Theo kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), các cơ sở đào tạo được công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 từ ngày 9/8 đến trước 17h ngày 13/8. Năm nay, hơn 874.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học với hơn 7,18 triệu nguyện vọng, trung bình mỗi thí sinh đăng ký hơn 8 nguyện vọng.

Tra cứu kết quả trên hệ thống chung, chính thống

Ngay sau khi các trường hoàn tất việc xác định điểm chuẩn, thí sinh cần chủ động tra cứu kết quả trúng tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT, đồng thời kiểm tra thông báo chính thức từ trường. Một số trường có thể công bố kết quả vào những thời điểm khác nhau trong khoảng thời gian quy định

Điều quan trọng là thí sinh không nên chỉ nhìn vào mức điểm chuẩn được đăng tải trên các trang thông tin hoặc mạng xã hội mà cần kiểm tra chính xác kết quả trúng tuyển của cá nhân trên hệ thống tuyển sinh và các kênh chính thức của trường. Điểm chuẩn chỉ cho biết ngưỡng trúng tuyển của ngành hoặc chương trình, còn kết quả của từng thí sinh cần được xác nhận theo dữ liệu xét tuyển chung.

Xác nhận nhập học trước 17h ngày 21/8, tuyệt đối không để trễ

Nếu đã trúng tuyển, việc tiếp theo thí sinh phải làm là xác nhận nhập học trực tuyến. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh trúng tuyển đợt 1 phải hoàn thành việc xác nhận nhập học trên Hệ thống tuyển sinh chung trước 17h ngày 21/8/2026. Đây là mốc thời gian đặc biệt quan trọng mà thí sinh không được bỏ qua.

Sau khi các trường đại học đồng loạt công bố điểm chuẩn năm 2026, thí sinh cần nhanh chóng kiểm tra kết quả và thực hiện các thủ tục tiếp theo để không bỏ lỡ cơ hội nhập học

Nếu không thực hiện xác nhận nhập học trong thời hạn quy định, hệ thống sẽ mặc định thí sinh từ chối nhập học và kết quả trúng tuyển đợt 1 không còn hiệu lực. Vì vậy, ngay sau khi nhận được thông báo trúng tuyển, thí sinh nên thực hiện xác nhận càng sớm càng tốt thay vì chờ đến sát hạn.

Hoàn tất hồ sơ nhập học theo yêu cầu riêng của từng trường

Tuy nhiên, xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT chưa phải là toàn bộ thủ tục để chính thức trở thành sinh viên. Sau khi xác nhận, thí sinh cần tiếp tục theo dõi hướng dẫn của trường đại học mình trúng tuyển để hoàn tất các bước nhập học riêng.

Mỗi trường có thể yêu cầu thí sinh thực hiện các thủ tục trực tuyến như khai báo lý lịch, cập nhật thông tin cá nhân, tải hồ sơ và các giấy tờ minh chứng. Sau đó, theo lịch riêng, tân sinh viên có thể phải nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp cho nhà trường.

Các loại giấy tờ thường được yêu cầu trong hồ sơ nhập học gồm giấy báo nhập học, học bạ THPT, giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT, giấy khai sinh, căn cước công dân, giấy khám sức khỏe và giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên nếu có. Tuy nhiên, danh mục cụ thể có thể khác nhau giữa các cơ sở đào tạo, vì vậy thí sinh cần căn cứ vào thông báo chính thức của trường thay vì tự chuẩn bị theo một danh sách chung.

Chuẩn bị học phí và chỗ ở trước khi năm học bắt đầu

Một việc khác cũng cần được thí sinh lưu ý là chuẩn bị các khoản học phí và lệ phí theo thông báo của trường. Một số trường có thể yêu cầu hoàn thành một phần nghĩa vụ tài chính trong quá trình nhập học, do đó thí sinh và phụ huynh nên chủ động theo dõi thời hạn để tránh phát sinh vấn đề.

Với những thí sinh ở xa nơi học tập, việc tìm chỗ ở cũng nên được thực hiện sớm. Trong nửa cuối tháng 8, nhiều trường dự kiến tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, kiểm tra xếp lớp tiếng Anh hoặc đánh giá năng lực đối với một số chương trình đào tạo. Việc chủ động tìm ký túc xá hoặc thuê chỗ ở trước khi nhập học sẽ giúp tân sinh viên ổn định cuộc sống và không bị động trong những ngày đầu năm học.

Chưa trúng tuyển đợt 1 vẫn còn cơ hội từ ngày 22/8

Trong trường hợp chưa trúng tuyển đợt 1, thí sinh cũng không nên quá lo lắng. Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, từ ngày 22/8, các cơ sở đào tạo có thể bắt đầu thông báo tuyển sinh bổ sung. Các trường sẽ tự công bố điều kiện, chỉ tiêu, ngành tuyển và thời gian nhận hồ sơ theo quy định.

Vì vậy, những thí sinh chưa trúng tuyển hoặc muốn tìm thêm cơ hội cần tiếp tục theo dõi thông tin tuyển sinh bổ sung trên website và cổng thông tin chính thức của các trường. Đây cũng là thời điểm cần cân nhắc kỹ giữa ngành học, điều kiện tuyển sinh và khả năng thực tế thay vì chỉ chạy theo một mức điểm chuẩn.

Sau khi hoàn tất xác nhận nhập học và các thủ tục tại trường, thí sinh cần tiếp tục theo dõi lịch học, lịch sinh hoạt đầu khóa và những yêu cầu riêng của chương trình đào tạo. Một số trường có thể tổ chức kiểm tra ngoại ngữ, đánh giá năng lực hoặc xếp lớp trước khi sinh viên chính thức bước vào chương trình học.

Như vậy, có thể xem quá trình sau khi biết điểm chuẩn đại học năm 2026 gồm nhiều bước liên tiếp. Từ ngày 9/8 đến trước 17h ngày 13/8, các trường công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1. Trước 17h ngày 21/8, thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Từ ngày 22/8, các trường có thể bắt đầu thông báo tuyển sinh bổ sung.

Quan trọng nhất, thí sinh không nên coi việc biết mình trúng tuyển là điểm kết thúc của mùa tuyển sinh. Đây thực chất là thời điểm bắt đầu một loạt thủ tục mới. Việc chủ động kiểm tra kết quả, xác nhận nhập học đúng hạn, hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị tài chính và chỗ ở sẽ giúp tân sinh viên bước vào năm học mới thuận lợi hơn.

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