Những chính sách tài chính thí sinh nên biết khi chọn đại học

Khi lựa chọn trường đại học, học phí là một trong những yếu tố được thí sinh và gia đình quan tâm.

Tuy nhiên, với một hành trình kéo dài nhiều năm, bài toán tài chính không chỉ nằm ở mức học phí tại thời điểm nhập học. Các chính sách học bổng, cam kết về học phí và những nguồn hỗ trợ trong quá trình học cũng là những thông tin cần được tìm hiểu để gia đình có thể chủ động hơn khi chuẩn bị cho chặng đường phía trước.

Thí sinh tìm hiểu các chính sách học bổng, hỗ trợ học phí tại HUFLIT trước khi chọn trường

Chọn đại học: Chỉ nhìn vào mức học phí thôi là chưa đủ

Đại học là một khoản đầu tư kéo dài nhiều năm, vì vậy việc lựa chọn trường thường đi cùng với bài toán cân đối tài chính của mỗi gia đình. Bên cạnh học phí, sinh viên còn có thể phát sinh các khoản chi phí phục vụ học tập, đi lại, tài liệu, hoạt động và những nhu cầu khác trong quá trình học.

Do đó, thay vì chỉ so sánh mức học phí giữa các trường, thí sinh có thể tìm hiểu thêm một số câu hỏi: Học phí được áp dụng như thế nào trong toàn khóa? Nhà trường có chính sách học bổng dành cho tân sinh viên không? Trong quá trình học, sinh viên có thêm cơ hội nhận học bổng hay hỗ trợ tài chính không? Nếu gặp khó khăn trong việc trang trải học phí, người học có thể tìm đến những nguồn hỗ trợ nào?

Đây cũng là những thông tin giúp gia đình hình dung đầy đủ hơn về khoản đầu tư cho giáo dục và chủ động xây dựng kế hoạch tài chính trong nhiều năm.

Tìm hiểu kỹ về các chính sách hỗ trợ giúp thí sinh tự tin và vững vàng hoàn thành hành trình đại học

Với thí sinh đang đứng trước quyết định chọn trường, một chính sách hỗ trợ học phí không chỉ mang ý nghĩa giảm một phần chi phí tại thời điểm nhập học, mà còn có thể trở thành yếu tố giúp gia đình yên tâm hơn trong quá trình đồng hành cùng người học.

Học bổng 20% học phí toàn khóa: Thêm một điểm tựa ngay từ những năm đầu

Bên cạnh ngành học và môi trường đào tạo, chính sách học bổng là một trong những yếu tố thí sinh có thể cân nhắc khi lựa chọn trường đại học.

Tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT), tân sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận các chính sách học bổng khác nhau. Trong đó, Học bổng Trải nghiệm trị giá 20% học phí toàn khóa là một chính sách đáng chú ý đối với những thí sinh đang cân nhắc bài toán tài chính cho hành trình đại học.

Thí sinh tìm hiểu môi trường học tập và chính sách hỗ trợ sinh viên trước khi chọn trường

Việc áp dụng học bổng trong toàn khóa mang đến một cách tiếp cận khác so với những khoản hỗ trợ chỉ được tính trong một học kỳ hoặc tại thời điểm nhập học. Với gia đình, đây là cơ sở để có thể chủ động hơn khi dự trù chi phí học tập trong những năm tiếp theo.

Từ góc độ người học, một chính sách học bổng cũng có thể tạo thêm "dư địa" để sinh viên dành nguồn lực cho những nhu cầu khác trong quá trình học tập như tài liệu, hoạt động học thuật, trải nghiệm, ngoại ngữ hoặc các cơ hội phát triển chuyên môn.

Vì vậy, khi đứng trước nhiều lựa chọn, câu hỏi không chỉ là "trường nào có học phí phù hợp", mà còn có thể là "trường nào có những chính sách giúp mình chủ động hơn trong suốt hành trình học tập?".

Không chỉ học bổng, HUFLIT có nhiều chính sách đồng hành với người học

Học bổng 20% học phí toàn khóa là một trong những chính sách dành cho tân sinh viên. Tuy nhiên, bài toán tài chính của người học không chỉ xuất hiện tại thời điểm bắt đầu đại học. Trong suốt quá trình học, khả năng chủ động về chi phí vẫn là một vấn đề mà sinh viên và gia đình cần quan tâm. Vì vậy, bên cạnh các chương trình học bổng, HUFLIT triển khai nhiều chính sách hỗ trợ người học ở những giai đoạn khác nhau.

Ngoài cam kết không tăng học phí toàn khóa, HUFLIT duy trì Quỹ hỗ trợ sinh viên với nguồn lực 13 tỷ đồng mỗi năm, nhằm hỗ trợ người học khi có nhu cầu về tài chính. Thông qua nguồn quỹ này, sinh viên có thể mượn tiền để trang trải học phí mà không phải trả lãi suất. Đây là một cơ chế hỗ trợ có ý nghĩa khác với học bổng, bởi mục tiêu không chỉ dành cho những sinh viên đạt thành tích nổi bật mà còn tạo thêm một phương án để người học có thể tiếp tục việc học khi gặp khó khăn về tài chính.

Ngoài các chính sách của Nhà trường, sinh viên HUFLIT còn có cơ hội tiếp cận các học bổng dành cho sinh viên trong quá trình theo học và các chương trình học bổng từ doanh nghiệp. Những chương trình này mở thêm cơ hội để người học nhận được sự hỗ trợ dựa trên thành tích học tập, hoạt động, chuyên môn hoặc những tiêu chí riêng của từng chương trình.

Sinh viên HUFLIT nhận học bổng từ doanh nghiệp

Như vậy, cơ hội nhận hỗ trợ tại HUFLIT không chỉ tập trung vào thời điểm tân sinh viên bắt đầu hành trình đại học. Từ học bổng dành cho tân sinh viên, chính sách học phí đến quỹ hỗ trợ và các chương trình học bổng trong quá trình học, các chính sách được xây dựng theo hướng đồng hành với người học ở nhiều giai đoạn.

Chọn một trường đại học vì thế không chỉ là chọn ngành học hay môi trường học tập, mà còn là lựa chọn cách mình được đồng hành trong suốt hành trình đó.

Với những thí sinh vẫn đang cân nhắc lựa chọn sau khi biết điểm chuẩn, việc xem xét đồng thời ngành học, môi trường đào tạo và các chính sách học phí, học bổng, hỗ trợ người học có thể giúp quyết định trở nên rõ ràng hơn. Hiện HUFLIT đang tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến ngày 31/8, mở thêm cơ hội để thí sinh lựa chọn ngành học và môi trường phù hợp.