Bảo bối gây khó chịu nhất Doraemon

Một trong những bảo bối kỳ quặc nhất của Doraemon có cách giải quyết chuyện khó chịu rất đơn giản, đó là khiến người dùng bất tỉnh để khỏi phải cảm nhận nó.

Trong số hàng nghìn bảo bối của Doraemon, có những món giúp con người bay, du hành thời gian hay thay đổi kích thước. Nhưng cũng có những phát minh nghe qua đã thấy rất khó hiểu, chẳng hạn Cầu chì tự vệ (tên gốc tiếng Nhật: いやなことヒューズ). Chiếc cầu chì này được đeo ở cổ và sẽ tự động "đứt" khi người sử dụng gặp chuyện quá khó chịu, khiến họ mất cảm giác và bất tỉnh trong khoảng 15 phút.

Thoạt nghe, đây có vẻ là giải pháp hoàn hảo cho Nobita, người thường xuyên phải đối mặt với đủ rắc rối tiêu cực như bị điểm kém, phải chạy marathon, bị Jaian bắt nạt hay bị mẹ mắng... Nhưng càng sử dụng, cậu càng nhận ra một vấn đề lớn, đó là gần như bất cứ chuyện gì khiến mình khó chịu cũng có thể kích hoạt bảo bối.

Cầu chì tự vệ được đeo ở cổ và tự động kích hoạt khi người sử dụng gặp chuyện quá khó chịu

Cái gì gây khó chịu cũng có thể khiến "cầu chì" đứt

Nobita được Doraemon đưa cho Cầu chì tự vệ vì không muốn tham gia tiết thể dục có chạy marathon. Khi đang chạy và cảm thấy quá mệt mỏi, chiếc cầu chì đứt, Nobita mất cảm giác rồi được đưa vào phòng y tế. Nhờ vậy, cậu không phải tiếp tục chạy.

Nhận ra công dụng quá tiện, Nobita xin Doraemon thêm nhiều chiếc để sử dụng cho những tình huống khác. Vấn đề là bảo bối không chỉ hoạt động khi Nobita gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Cậu trượt cầu thang, bị mẹ mắng, bị Jaian đánh hay thậm chí bị Shizuka làm cho giật mình bằng hộp đồ chơi, chiếc cầu chì đều có thể đứt.

Nói cách khác, Nobita gần như không có quyền lựa chọn lúc nào mình muốn "chịu đựng". Chỉ cần cơ thể hoặc tinh thần xác định tình huống đó đủ khó chịu, bảo bối sẽ tự động can thiệp.

Muốn tránh một chuyện khó chịu, lại tự tạo ra chuyện khác

Điểm khiến Cầu chì tự vệ trở nên đặc biệt khó chịu nằm ở việc bất tỉnh không đồng nghĩa với an toàn. Trong truyện, Nobita từng sử dụng bảo bối sau khi bị ngã cầu thang. Cậu bất tỉnh một lúc rồi tỉnh lại mà không còn cảm thấy đau. Nghe thì tiện, nhưng nếu xung quanh vẫn còn nguy hiểm, việc mất ý thức lại khiến cậu không thể tự bảo vệ mình.

Tình huống trớ trêu hơn xảy ra khi Nobita đi tìm chiếc cầu chì cuối cùng mà Doraemon đã vứt ra ngoài. Đang ở khu vực có nhiều muỗi, Nobita nhìn thấy một con nhện và lập tức bị bảo bối kích hoạt. Cậu bất tỉnh, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Khi tỉnh lại, mặt đã bị muỗi đốt chi chít.

Vậy là trong lúc tìm cách tránh một chuyện khó chịu, cuối cùng Nobita lại phải đối mặt với một chuyện còn khó chịu hơn.

Cầu chì tự vệ giúp Nobita không còn cảm thấy khó chịu, nhưng cũng khiến cậu mất khả năng phản ứng khi đang ở trong tình huống bất lợi

Một chiếc "nút tắt" mà Nobita chẳng bao giờ biết lúc nào sẽ hoạt động

Sau một loạt tình huống, Nobita bắt đầu đeo Cầu chì tự vệ gần như mọi lúc vì tin rằng chỉ cần gặp chuyện không vui, bảo bối sẽ giúp mình vượt qua. Thậm chí Jaian và Suneo cũng biết Nobita có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào nên bắt đầu dè chừng, không dám tùy tiện bắt nạt cậu. Với Nobita, chiếc cầu chì gần như trở thành một "lá chắn" đặc biệt.

Nhưng Doraemon lại không muốn Nobita tiếp tục phụ thuộc vào nó. Mèo ú đã vứt chiếc cầu chì cuối cùng đi, còn Nobita phải tự mình tìm lại trong khu vườn đầy muỗi. Chính lúc đó, con nhện xuất hiện và chiếc cầu chì lại đứt.

Cầu chì tự vệ không gây khó chịu vì nó vô dụng. Ngược lại, nó hoạt động quá đúng chức năng. Chuyện gì đủ khó chịu thì nó cứ "tắt" người dùng trước, bất kể người đó có thực sự cần bất tỉnh hay không.

Một bảo bối giúp Nobita trốn khỏi tiết chạy bộ, né cơn đau hay thoát khỏi một trận mắng nghe rất tiện. Nhưng nếu ngay cả một con nhện hay một cú giật mình cũng đủ khiến nó kích hoạt, cuộc sống với Cầu chì tự vệ chẳng khác nào mang theo một chiếc nút "off" mà chính mình cũng không biết lúc nào sẽ bị nhấn.

Đó chính là lý do Cầu chì tự vệ xứng đáng nằm trong nhóm những bảo bối gây khó chịu nhất Doraemon. Nó không làm người dùng đau hơn, cũng chẳng gây ra thảm họa lớn. Nó chỉ khiến người dùng không bao giờ biết lúc nào mình sẽ bị "tắt nguồn" tiếp theo.