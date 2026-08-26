Bà mẹ làm bài tập thay con, vô tư đăng lên mạng nhưng quên chặn giáo viên chủ nhiệm: Cái kết khiến nhiều người bật khóc

Giáo dục không chỉ là dạy trẻ tuân thủ mọi quy tắc, mà còn phải giúp trẻ biết khi nào cần dừng lại để bảo vệ chính mình.

Một bà mẹ ở Trung Quốc mới đây chia sẻ câu chuyện khiến chính cô cũng trải qua đủ cung bậc cảm xúc: từ “quê muốn độn thổ” đến bất ngờ xúc động vì cách ứng xử của giáo viên chủ nhiệm.

Con trai cô, Nhiên Nhiên, đang học lớp 8. Thành tích của cậu bé thuộc nhóm khá, vốn tự giác và ngoan ngoãn. Thế nhưng từ khi bước vào THCS, khối lượng bài tập tăng lên đáng kể. Gần như tối nào Nhiên Nhiên cũng phải học đến 11 giờ đêm.

Một tối giữa tuần, nhà trường tổ chức một buổi tọa đàm khiến vài tiết học bị gián đoạn. Để đảm bảo tiến độ, một số giáo viên giao thêm bài tập. Bài kiểm tra Toán cần sửa lỗi, bài đọc hiểu tiếng Anh, bài Ngữ văn, đề Vật lý... nhanh chóng chất đầy trước mặt cậu bé.

Đến gần 1 giờ sáng, Nhiên Nhiên vẫn chưa hoàn thành.

Người mẹ nhìn con trai ngồi trước bàn học, đôi mắt đã mệt mỏi, tay vẫn máy móc viết bài. Cô nhiều lần giục con đi ngủ nhưng cậu bé chỉ đáp khẽ một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu.

Thương con, cuối cùng người mẹ quyết định rút bút khỏi tay con: Đi ngủ đi, phần còn lại để mẹ làm. Nhiên Nhiên ban đầu còn định phản đối nhưng vì quá buồn ngủ nên đành đi vệ sinh cá nhân rồi nằm xuống. Chưa đầy vài giây sau, cậu bé đã ngủ say. Còn người mẹ ngồi lại trước bàn học, bắt đầu hoàn thành nốt bài tập cho con. Cô thậm chí phải cố gắng bắt chước nét chữ của con trai. Đến khoảng 2 giờ sáng, mọi thứ mới xong.

Ảnh minh hoạ

Vừa lo lắng cho sức khỏe của con, vừa bất lực trước lượng bài tập, người mẹ chụp lại hai tập bài đặt cạnh nhau rồi đăng lên mạng xã hội: Hiện trường ‘làm bài thay con’ lúc nửa đêm. Học sinh lớp 8 học đến mức ánh mắt cũng trở nên vô hồn. Điều này thực sự có đúng không?

Đăng xong, cô yên tâm đi ngủ vì nghĩ mình đã cài đặt chế độ hạn chế người xem. Nhưng sáng hôm sau, vừa mở điện thoại, cô lập tức “đứng hình”. Bên dưới bài đăng xuất hiện một lượt thích từ giáo viên chủ nhiệm của con trai.

Cái kết bất ngờ

Người mẹ hoảng hốt. Cô nghĩ đến đủ khả năng: Giáo viên sẽ cho rằng mình không tôn trọng quy định, bao che cho con, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cách cô giáo nhìn nhận Nhiên Nhiên.

Suốt buổi sáng, cô thấp thỏm không yên. Đến trưa, người mẹ lấy hết can đảm nhắn tin cho giáo viên, chân thành xin lỗi và giải thích rằng cô chỉ lo con thức quá khuya, hoàn toàn không có ý xem nhẹ bài tập hay chống đối giáo viên.

Thế nhưng câu trả lời nhận được lại khiến cô bất ngờ.

Giáo viên nói rằng cô đã nhìn thấy bài đăng từ tối hôm trước và cố tình nhấn “thích”. Cô hiểu tâm lý của một người mẹ khi nhìn thấy con quá mệt mỏi.

Giáo viên cũng thừa nhận rằng từng môn học nhìn riêng có thể không nhiều, nhưng khi cộng lại, học sinh rất dễ rơi vào tình trạng quá tải. Nhà trường và các giáo viên cũng đã nhận ra vấn đề, chỉ là việc phối hợp giữa các môn để điều chỉnh khối lượng bài tập không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Cô giáo còn nói một câu khiến người mẹ xúc động: Khi bài tập ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ, phụ huynh cho con dừng lại và ưu tiên nghỉ ngơi, theo cô thì điều đó không sai. Tuy nhiên, giáo viên cũng nhắc rằng cha mẹ không nên thường xuyên làm bài thay con. Nếu rơi vào trường hợp đặc biệt, học sinh có thể tự viết bản giải trình, nói rõ lý do chưa hoàn thành và chủ động bổ sung sau.

Sau cuộc trò chuyện ấy, người mẹ nhận ra giáo viên không hề đứng ở phía đối lập với mình. Cả cha mẹ và thầy cô đều có chung một mục tiêu: giúp trẻ phát triển khỏe mạnh.

Từ đó, hai mẹ con bắt đầu thay đổi cách học. Họ ghi lại lượng bài tập và thời gian hoàn thành mỗi ngày, cùng xem môn nào khiến con mất nhiều thời gian, nguyên nhân nằm ở đâu và cách nào có thể cải thiện hiệu suất. Nhiên Nhiên cũng được nhắc nhở rằng việc học vẫn là trách nhiệm của mình. Chuyện mẹ làm bài thay chỉ là trường hợp đặc biệt khi sức khỏe của con bị ảnh hưởng.

Câu chuyện của bà mẹ Trung Quốc khiến nhiều phụ huynh suy ngẫm: Giáo dục không chỉ là dạy trẻ tuân thủ mọi quy tắc, mà còn phải giúp trẻ biết khi nào cần dừng lại để bảo vệ chính mình.

Cha mẹ có thể tôn trọng quy định của nhà trường, nhưng không nên vì sợ “làm sai” mà bỏ qua những tín hiệu mệt mỏi của con. Bởi cuối cùng, bài tập có thể làm bù, điểm số có thể cải thiện, nhưng sức khỏe và tinh thần của một đứa trẻ mới là điều cha mẹ cần đặt lên hàng đầu.