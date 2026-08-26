HUFLIT mở rộng cơ hội xét tuyển bổ sung đến 31/8, thêm lựa chọn cho thí sinh

Sau khi điểm chuẩn đại học được công bố, hành trình chọn trường của nhiều thí sinh vẫn chưa thực sự kết thúc. Lúc này, xét tuyển bổ sung có thể là cơ hội để mở thêm một phương án phù hợp. Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT) hiện tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến hết ngày 31/8/2026.

Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung tại HUFLIT đến hết ngày 31/8

Khi một lựa chọn chưa phù hợp, vẫn còn những cánh cửa khác

Điểm chuẩn được công bố thường mang đến cảm giác nhẹ nhõm cho những thí sinh đã trúng tuyển đúng nguyện vọng, nhưng với một bộ phận khác, đây lại là thời điểm bắt đầu cho một bài toán mới: Nếu lựa chọn hiện tại chưa thực sự phù hợp thì sao?

Có thí sinh chưa đạt nguyện vọng mong muốn dù đã có sự chuẩn bị từ trước. Có bạn sau khi tìm hiểu kỹ hơn về ngành học mới nhận ra bản thân cần một lựa chọn khác. Cũng có những bạn đã có kết quả nhưng vẫn muốn dành thêm thời gian để cân nhắc giữa ngành học, môi trường đào tạo, chi phí và những cơ hội có thể nhận được trong những năm đại học.

Trong bối cảnh đó, xét tuyển bổ sung mang đến thêm một khoảng thời gian để thí sinh chủ động nhìn lại lựa chọn của mình.

Chỉ còn vài ngày nữa để thí sinh và phụ huynh cân nhắc trước khi kết thúc thời gian xét tuyển bổ sung vào ngày 31/8

Tại HUFLIT, đợt xét tuyển bổ sung năm 2026 được triển khai từ ngày 10/8 đến hết ngày 31/8/2026. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học chính quy theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, kết quả học tập THPT hoặc kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2026.

Điều này đồng nghĩa với việc những thí sinh vẫn đang tìm kiếm một lựa chọn phù hợp có thể tiếp tục xem xét các ngành học tại HUFLIT, đối chiếu điều kiện và mức điểm nhận hồ sơ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Điểm nhận hồ sơ bổ sung có thay đổi, thí sinh cần kiểm tra kỹ trước khi đăng ký

Một trong những thông tin thí sinh cần đặc biệt lưu ý trong đợt xét tuyển bổ sung này là mức điểm nhận hồ sơ không nhất thiết giống với mức điểm của đợt xét tuyển trước. Vì vậy, thay vì dựa vào điểm chuẩn đã công bố trước đó, thí sinh cần kiểm tra lại thông tin của từng ngành và từng phương thức trước khi đăng ký.

Tại HUFLIT, Ngôn ngữ Trung Quốc là một trong những ngành có mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung cao hơn so với đợt trúng tuyển trước đó. Đây là thông tin mà những thí sinh đang quan tâm đến ngành học này cần lưu ý khi cân nhắc khả năng đăng ký trong đợt bổ sung. Bên cạnh đó, Ngành Ngôn ngữ Anh và Truyền thông đa phương tiện có mức điểm nhận hồ sơ cần lưu ý so với mặt bằng chung của các ngành còn lại.

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung HUFLIT

THÔNG TIN NHANH – XÉT TUYỂN BỔ SUNG HUFLIT 2026 Thời gian: Từ nay đến hết 31/8/2026 Phương thức xét tuyển: Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026; học bạ THPT; điểm thi Đánh giá năng lực ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 2026 Học bổng Trải nghiệm: Giảm 20% học phí/năm học đối với các ngành áp dụng Học phí: Cam kết không tăng học phí suốt toàn khóa học Thông tin xét tuyển: tuyensinh.huflit.edu.vn Tư vấn tuyển sinh: 1900 2800

Việc kiểm tra thông tin càng trở nên quan trọng khi thời gian xét tuyển không còn nhiều. Đây cũng là lúc việc lựa chọn trường đại học cần được nhìn rộng hơn một con số. Điểm số là điều kiện để bước qua cánh cửa tuyển sinh, nhưng những năm đại học sau đó còn phụ thuộc vào ngành học, chương trình đào tạo, môi trường trải nghiệm, chính sách học bổng và những cơ hội mà sinh viên có thể chủ động nắm bắt. Đây đều là những yếu tố mà thí sinh nên quan tâm trước khi đưa ra lựa chọn của mình.

Thêm chính sách hỗ trợ, giảm áp lực tài chính cho hành trình đại học

Bên cạnh cơ hội xét tuyển bổ sung, chính sách học phí và hỗ trợ tài chính cũng là một trong những thông tin thí sinh cần quan tâm trước khi lựa chọn trường. Với HUFLIT, bên cạnh mức học phí được công bố rõ ràng, nhà trường triển khai nhiều chính sách nhằm hỗ trợ sinh viên chủ động hơn về chi phí học tập trong suốt quá trình đào tạo.

Hiện tại HUFLIT đang thực hiện chương trình học bổng Trải nghiệm trị giá 20% học phí toàn khóa dành cho tân sinh viên ở các ngành gồm Luật kinh tế, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Đông Phương học, Ngôn ngữ Nhật, Trí tuệ nhân tạo, Kế toán và Kiểm toán. Học bổng được duy trì theo các điều kiện về kết quả học tập và rèn luyện trong từng năm học.

Ngoài Học bổng Trải nghiệm, HUFLIT cũng triển khai các chính sách học bổng khác dành cho tân sinh viên, tạo thêm cơ hội để người học giảm bớt áp lực chi phí ngay từ năm đầu đại học. Đáng chú ý, nhà trường cam kết không tăng học phí trong toàn khóa học, giúp sinh viên và gia đình có thể chủ động xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn thay vì phải dự trù những biến động học phí trong các năm tiếp theo.

HUFLIT trao học bổng cho các tân Thủ khoa Trường, Thủ khoa các Ngành

Trong trường hợp sinh viên gặp khó khăn trong quá trình học tập, Quỹ hỗ trợ sinh viên với ngân sách 13 tỷ đồng mỗi năm cũng là một nguồn lực được HUFLIT dành để đồng hành cùng người học. Chính sách này hướng đến việc hỗ trợ sinh viên mượn tiền đóng học phí mà không phải trả lãi suất, giúp các bạn vượt qua những khó khăn phát sinh, qua đó hạn chế việc vấn đề tài chính trở thành rào cản đối với quá trình học tập.

Như vậy, với những thí sinh đang cân nhắc lựa chọn trong đợt xét tuyển bổ sung, bài toán chi phí có thể được nhìn từ nhiều yếu tố thay vì chỉ dừng ở mức học phí ban đầu: mức học phí, chính sách học bổng, khả năng ổn định học phí trong toàn khóa và các nguồn lực hỗ trợ khi cần thiết. Đây cũng là những thông tin nên được tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, đặc biệt với một lựa chọn sẽ đồng hành cùng người học trong nhiều năm.

HUFLIT hiện tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến hết ngày 31/8/2026. Thí sinh quan tâm có thể tìm hiểu thông tin ngành học, mức điểm nhận hồ sơ theo từng phương thức và các chính sách dành cho tân sinh viên trước khi hoàn tất đăng ký.