Cho cháu ở nhờ, bao tiền phòng, tiền điện nước, cho mượn xe máy đi học, tôi vẫn bị họ hàng nói xấu vì: "Thu tiền ăn tận 2 triệu"!

Chị H. nghẹn ngào tâm sự rằng tiền phòng, tiền điện máy lạnh hay chiếc xe máy đi lại hàng ngày không ai nhắc tới, nhưng một khoản tiền chợ tối thiểu để duy trì mâm cơm chung lại biến chị thành kẻ keo kiệt, thực dụng trong mắt dòng họ.

Mỗi mùa tựu trường, câu chuyện gửi gắm con em ở quê lên thành phố trọ học cùng người thân lại trở thành đề tài muôn thuở. Thế nhưng, không ít gia đình rơi vào cảnh dở khóc dở cười, lòng tốt bị biến thành nguồn cơn của những rạn nứt tình cảm họ hàng chỉ vì sự thiếu thấu hiểu trong chi phí sinh hoạt.

Mở lòng cưu mang, nhận lại tiếng "tính toán, đắt cắt cổ"

Căn hộ tập thể cũ tại phường Hà Đông (Hà Nội) của gia đình chị N.T.H. (42 tuổi) vốn chẳng rộng rãi gì. Kinh tế hai vợ chồng chỉ ở mức trung bình, nuôi hai con nhỏ đang tuổi ăn học. Dẫu vậy, khi nhận được cuộc gọi tha thiết từ người họ hàng ở quê gửi gắm cậu con trai vừa đỗ một trường đại học gần đó, chị H. vẫn vui vẻ nhận lời.

Nghĩ cảnh sinh viên năm nhất bỡ ngỡ, giá thuê phòng trọ lại leo thang, chị H. dọn dẹp nhà cửa, sắm thêm gối nệm mới để cháu ngủ cho thoải mái. Không chỉ miễn phí toàn bộ tiền phòng, tiền điện nước và mạng internet, anh chị còn đem chiếc xe máy cũ đi bảo dưỡng, thay nhớt cẩn thận rồi giao chìa khóa cho cháu tiện đi học.

Rắc rối nảy sinh vào cuối tháng đầu tiên, khi chị H. nhắn tin trao đổi với người nhà ở quê, đề xuất mức hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng tiền ăn. Giữa bão giá thủ đô, khoản tiền này chia ra chưa đầy 70.000 đồng/ngày cho ba bữa cơm tươm tất với người đang tuổi ăn tuổi lớn, thậm chí chị còn phải bù thêm tiền hoa quả, đồ ăn vặt.

Ảnh minh họa (Nguồn ảnh: AI)

Thế nhưng, chỉ vài ngày sau, những lời đàm tiếu từ quê bắt đầu truyền đến tai. Thay vì ghi nhận sự hỗ trợ, họ hàng lại trách móc gia đình chị "tính toán từng đồng với ruột thịt", thậm chí chê mức tiền ăn là "đắt cắt cổ" và so sánh rằng ở quê từng ấy tiền đã đủ chi tiêu cho nửa tháng sinh hoạt của cả nhà.

Chị H. nghẹn ngào tâm sự rằng tiền phòng, tiền điện máy lạnh hay chiếc xe máy đi lại hàng ngày không ai nhắc tới, nhưng một khoản tiền chợ tối thiểu để duy trì mâm cơm chung lại biến chị thành kẻ keo kiệt, thực dụng trong mắt dòng họ.

"Bao cháu đủ thứ mà vẫn bị nói xấu chỉ vì dám thu tiền ăn tận 2 triệu!", chị H. bức xúc nói.

Bài toán chỗ ở cho tân sinh viên: Đừng để "mắc kẹt" vì tình nghĩa

Câu chuyện của chị H. không phải là cá biệt. Việc cho con cháu ở nhờ tưởng như tiết kiệm chi phí và an toàn, nhưng thực tế thường phát sinh bất đồng về giờ giấc sinh hoạt, lối sống khác biệt và đặc biệt là sự nhạy cảm trong vấn đề tài chính.

Để tránh những mâu thuẫn không đáng có làm rạn nứt tình cảm gia đình, phụ huynh và tân sinh viên cần cân nhắc kỹ lưỡng các phương án cư trú:

- Sòng phẳng tài chính ngay từ đầu nếu ở cùng người thân: Khi quyết định gửi con ở nhờ, gia đình ở quê cần chủ động tìm hiểu mức sống thực tế tại thành phố lớn. Cần trao đổi thẳng thắn, rõ ràng về các khoản đóng góp tối thiểu (tiền ăn, điện nước, sinh hoạt phí) trước khi dọn vào, tránh tâm lý "trông mặt gửi vàng" rồi sinh nghi kị.

- Ưu tiên ký túc xá trường học: Đây là lựa chọn tối ưu nhất về mặt chi phí và an ninh. Sống tại ký túc xá giúp sinh viên dễ dàng hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa, rèn luyện tính tự lập và kỷ luật cá nhân trong môi trường tập thể được quản lý chặt chẽ.

- Ghép phòng trọ cùng bạn bè: Thuê trọ độc lập giúp tân sinh viên chủ động 100% về thời gian biểu, học tập và làm thêm. Để tối ưu ngân sách, sinh viên có thể tìm bạn cùng khóa, cùng quê để chia sẻ tiền phòng, tiền điện nước và tự nấu ăn nhằm tiết kiệm chi tiêu.

Chỗ ở không chỉ là nơi ngả lưng sau giờ lên giảng đường, mà còn là không gian quyết định tâm lý và sự trưởng thành của mỗi sinh viên. Lựa chọn một không gian sống phù hợp và độc lập ngay từ đầu sẽ là bước đệm tốt nhất cho chặng đường đại học, thay vì tạo thêm gánh nặng cho các mối quan hệ họ hàng.