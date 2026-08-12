Không chỉ là nơi ngủ nghỉ thông thường, một góc trong nhà Suneo còn được cậu bé biến thành xưởng chế tác thu nhỏ, nơi phô diễn toàn bộ gia tài mô hình và sở thích tốn kém của mình.

Trong nhóm bạn của Nobita, Suneo luôn gắn liền với hình ảnh cậu bé nhà giàu thích khoe khoang và không gian sống riêng của cậu cũng phản ánh khá rõ điều đó. Không được mô tả chi tiết đến từng centimet như phòng Nobita hay phòng Shizuka, không gian sống của Suneo lại gây ấn tượng theo một cách khác, đó là sự phô trương ngay từ bên ngoài ngôi nhà. Phần lớn những gì khán giả biết về nơi ở của cậu bé này đến từ chính cách Suneo mô tả bằng lời, thường đi kèm thái độ khoe khoang quen thuộc, hơn là những khung hình cận cảnh về căn phòng.Căn phòng của Suneo

Một ngôi nhà gây ấn tượng ngay từ bên ngoài

Trong nguyên tác, ngôi nhà của gia đình Suneo được vẽ theo phong cách biệt thự phương Tây, hai tầng, có cổng sắt lớn, sân vườn rộng rãi được cắt tỉa gọn gàng và cả một khu vực để riêng cho gara ô tô. Kiểu kiến trúc này khác hẳn so với nhà gỗ truyền thống của Nobita hay Shizuka, và là một trong những chi tiết trực quan nhất giúp khán giả nhận ra ngay gia cảnh của Suneo chỉ qua hình ảnh mặt tiền, trước cả khi nhân vật kịp mở lời khoe khoang.

Ngôi nhà của gia đình Suneo được vẽ theo phong cách biệt thự phương Tây, có cổng sắt, sân vườn và gara riêng

Bên trong nhà, một số khung hình hiếm hoi cho thấy không gian riêng của Suneo được bài trí khá cầu kỳ so với bạn bè cùng lứa, với tủ sách lớn, đồng hồ quả lắc cỡ đại đặt trang trọng trong phòng và bàn làm việc có trang bị màn hình riêng, những chi tiết vốn không phổ biến trong phòng trẻ em thông thường ở các gia đình khác trong truyện.

Một xưởng mô hình thu nhỏ, nơi Suneo tự hào nhất

Ngoài phòng ngủ chính, trong một số tập truyện, Suneo còn nhắc đến hẳn một không gian riêng được cậu gọi là "phòng studio đặc biệt", dùng để chế tác mô hình nhựa và tiểu cảnh diorama, thay vì chỉ gói gọn trong một góc bàn học thông thường như phần lớn bạn bè cùng lứa. Việc có hẳn một khu vực riêng chỉ để phục vụ sở thích lắp ráp mô hình cho thấy mức độ đầu tư không nhỏ từ phía gia đình dành cho con trai.

Niềm đam mê này của Suneo phần lớn chịu ảnh hưởng từ người anh họ tên Sunekichi, một thanh niên mê mô hình, xe điều khiển từ xa và diorama đến mức khắt khe, từng trực tiếp hướng dẫn Suneo cách chế tác sao cho chân thực nhất. Cũng chính vì mê mẩn thú chơi này, có lần khi so sánh về không gian trưng bày mô hình tàu hỏa thu nhỏ, Suneo thẳng thắn tuyên bố diện tích nhà cậu đang dùng vẫn chỉ là mức tối thiểu và còn dự định mở rộng thêm trong tương lai, khác hẳn với những gì Nobita có thể sắp xếp được trong không gian khiêm tốn của mình. Câu nói ngắn gọn ấy phần nào tóm gọn đúng tính cách của Suneo, luôn xem những gì mình đang có là chưa đủ và không ngần ngại thể hiện điều đó trước mặt bạn bè.

Suneo có hẳn phòng studio để phục vụ sở thích lắp ráp và chơi mô hình

Không chỉ dừng ở mô hình, phòng của Suneo còn là nơi lưu giữ nhiều món đồ khác được cậu đem ra khoe, từ xe điều khiển đời mới, bộ sưu tập máy bay, tàu chiến thu nhỏ, cho đến những món quà lưu niệm từ các chuyến du lịch gia đình hay kỳ nghỉ tại biệt thự riêng. Chính vì sở hữu nhiều món đồ giá trị như vậy, căn phòng này cũng thường là nơi khơi mào không ít lần ganh đua ngầm giữa cậu và Nobita, khi cậu bé hậu đậu nhiều lần phải nhờ đến Doraemon chỉ để có được thứ gì đó tương xứng với những gì Suneo đang sở hữu.

Không gian trong phòng Suneo không được đặc tả nhưng ai cũng biết nó rất hoành tráng nhờ độ giàu có của nhà Honekawa

Nhìn chung, so với việc mô tả chi tiết nội thất bên trong, cách bộ truyện xây dựng không gian sống của Suneo dường như thiên về việc gợi cảm giác giàu có và dư dả thông qua kiến trúc bên ngoài cùng những món đồ được cậu chủ động khoe ra, hơn là tập trung khắc họa cặn kẽ như với phòng của Nobita hay Shizuka. Có lẽ chính cách xây dựng ấy lại càng khiến người xem tò mò, phải tự tưởng tượng thêm về mức độ xa hoa thực sự đằng sau cánh cửa phòng của cậu bé nhà giàu này.

Theo Doraemon Wiki Fandom, Note