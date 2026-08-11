Con gái Phượng Chanel mới ngày nào đi du học, giờ tốt nghiệp đại học "top", đã giỏi còn xinh

Hành trình của Mỹ Uyên cho thấy phía sau một “rich kid” có thể vẫn là rất nhiều năm tự lập, thích nghi và nỗ lực để trưởng thành.

Mới ngày nào còn là cô bé quyết định rời Việt Nam sang Mỹ du học, Nguyễn Mỹ Uyên (Susu) – con gái lớn của doanh nhân Phượng Chanel giờ đã bước sang tuổi 23 và vừa hoàn thành hành trình đại học tại một trong những ngôi trường danh tiếng của Mỹ.

Trong bức ảnh mới được chia sẻ, cô gái đứng ngoài cùng bên phải, diện lễ phục tốt nghiệp, trên tay ôm bó hoa lớn chính là Nguyễn Mỹ Uyên. Khoảnh khắc này đánh dấu một cột mốc đáng nhớ sau nhiều năm cô gái sinh năm 2003 học tập và trưởng thành tại Mỹ.

Ảnh: FBNV

Theo học trường quốc tế từ nhỏ, giành học bổng xịn

Mỹ Uyên từng theo học tại một trường quốc tế ở TP.HCM trước khi sang Mỹ du học. Ngay từ nhỏ, cô đã được tiếp xúc với môi trường giáo dục quốc tế, đồng thời có cơ hội trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau. Bên cạnh việc học, Uyên còn biết chơi piano và yêu thích nhảy hiện đại.

Đáng chú ý, quyết định du học của Mỹ Uyên đến khá sớm. Cô từng chia sẻ mình bắt đầu đi du học từ bậc THCS và lựa chọn học tại trường nội trú Stevenson ở Mỹ vì muốn được tự lập trong một môi trường giáo dục hoàn toàn mới.

Thế nhưng, hành trình ấy không phải ngay từ đầu đã thuận lợi.

Mỹ Uyên từng kể rằng những tuần đầu tiên tại Mỹ là khoảng thời gian khiến cô khá sốc. Xung quanh cô đều là những người học giỏi, trong khi chương trình học và lịch sinh hoạt hoàn toàn khác với những gì cô từng trải qua.

“Trong 2 tuần đầu tiên đi học, em không thể bắt kịp vì chương trình học từ 8h sáng đến 3h chiều, sau đó là các hoạt động thể dục thể thao. Việc sắp xếp thời gian có lẽ là điều đáng sợ nhất”, Uyên từng chia sẻ.

Với một cô bé mới bước vào môi trường xa lạ, việc phải tự quản lý thời gian, theo kịp chương trình học, tham gia các hoạt động ngoại khóa và hòa nhập với bạn bè là thử thách không nhỏ. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, Uyên dần tìm được nhịp sống phù hợp.

Sau khoảng thời gian đầu bỡ ngỡ, cô nhanh chóng thích nghi với cuộc sống học sinh tại Mỹ và đạt được nhiều thành tích đáng chú ý.

Sau khi hoàn thành bậc phổ thông, Mỹ Uyên tiếp tục nộp hồ sơ vào nhiều trường đại học danh tiếng tại Mỹ. Cô từng nhận được lời mời nhập học từ 10 trường đại học, trong đó có University of California, Santa Barbara (UCSB) - một trường đại học nổi tiếng tại bang California.

Sau khi cân nhắc các lựa chọn, Uyên quyết định theo học tại University of California, Berkeley (UC Berkeley). Đây là ngôi trường nổi tiếng với chất lượng đào tạo và thế mạnh ở nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh doanh và truyền thông.

Mới đây, Mỹ Uyên tốt nghiệp hai ngành Kinh tế và Truyền thông tại UC Berkeley hôm 6/8.

Không chỉ hoàn thành chương trình đại học, Uyên còn nhanh chóng bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp. Theo chia sẻ của mẹ, ngay sau ngày nhận bằng, cô bắt đầu công việc chính thức tại văn phòng TikTok ở Los Angeles.

Với Phượng Chanel, hành trình của con gái là niềm tự hào lớn của cả gia đình. Nữ doanh nhân cho biết thành quả của Mỹ Uyên cũng trở thành nguồn cảm hứng đối với hai em.

Nhìn lại hành trình ấy, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở cái tên UC Berkeley hay việc cô gái được nhận vào nhiều trường đại học danh tiếng. Đó còn là câu chuyện về một cô bé bước ra khỏi vùng an toàn từ rất sớm, từng hoang mang khi đứng giữa một môi trường toàn những người giỏi, nhưng cuối cùng đã tự tìm được cách thích nghi.

Hành trình của Mỹ Uyên cho thấy phía sau một “rich kid” có thể vẫn là rất nhiều năm tự lập, thích nghi và nỗ lực để trưởng thành.

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