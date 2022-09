Vì sao Charlize Theron chưa bao giờ kết hôn?

Năm 15 tuổi, nữ diễn viên có cú sốc lớn khi chứng kiến mẹ giết cha để tự vệ. Trong một đêm say xỉn, người cha nghiện rượu đã cầm súng dọa nạt mẹ con cô. Để bảo toàn tính mạng cho con và bản thân, bà Gerda Jacoba, mẹ của Theron đã nổ súng bắn chết chồng mình.

Kể từ đó trở đi, Theron nhận ra một điều: “Tôi không tin là cuộc đời chỉ có toàn niềm vui. Bi kịch là một phần của cuộc sống, là bài học mà ta phải trải qua để biết cách tự đứng dậy và bước tiếp. Hoặc là vùng lên, hoặc là chấp nhận chết chìm”.

Charlize Theron và mẹ

Sau câu chuyện khủng hoảng gia đình, Charlize vẫn cảm thấy may mắn vì sau cùng mình có mẹ ở bên: “Mẹ tôi dạy tôi cách phải lên tiếng khi cần thiết, khi cuộc sống đã đi quá giới hạn chịu đựng, bạn cần phải sống với thực tế cuộc đời mình, để cảm thấy thoải mái hơn. Tôi nghĩ việc có được mối quan hệ thực sự gắn bó với người sinh thành ra mình là một điều may mắn trong đời.



“Tôi đã học được cách trưởng thành từ khi còn rất trẻ, mẹ chính là hình ảnh về người phụ nữ mạnh mẽ vượt lên trên những bi kịch trong cuộc sống. Trước những gì mà mẹ đã làm được trong đời, tôi hiểu bà đã làm tất cả những gì có thể", nữ diễn viên chia sẻ.

"Hôn nhân chưa bao giờ là điều quan trọng nhất với tôi"

Sở hữu tài năng cùng nhan sắc nóng bỏng, Theron luôn là một phụ nữ đáng mơ ước. Cô đã hẹn hò với Ryan Reynolds, Stephan Jenkins, Sean Penn và Stuart Townsend. Mặc dù thực tế là cô ấy đã có những mối quan hệ lâu dài nhưng cô ấy chưa bao giờ đính hôn hay muốn kết hôn.

Charlize Theron từng có mối tình lâu năm với Sean Penn

Charlize Theron có quan điểm của riêng mình về hôn nhân: “Tôi không muốn kết hôn vì hiện tại thể chế hôn nhân rất phiến diện và tôi muốn sống ở một đất nước mà tất cả chúng ta đều có quyền bình đẳng,” Theron chia sẻ.



Theron có những ưu tiên khác nhau trong cuộc sống của cô: “Tôi chưa bao giờ muốn kết hôn. Đó chưa bao giờ là điều quan trọng đối với tôi ”, nữ diễn viên thừa nhận.

Ngay cả khi công chúng đồn thổi về việc cô ấy đính hôn với Sean Penn, cô ấy nói thêm, “Điều đó không đúng. Tôi gần như đã không kết hôn với Sean”.

Để bảo vệ hạnh phúc của mình, nữ diễn viên cũng muốn giữ an toàn cho không gian riêng tư. Cô ấy không chắc liệu mình có thể sống chung với ai đó lần nữa hay không, vì cô ấy nói, “Tôi không biết liệu mình có thể đối mặt với điều đó một lần nữa hay không. Tôi quá già cho điều đó”.

Dù không có một gia đình truyền thống nhưng Charlize Theron lại là một người rất bận rộn. Cô ấy không ngừng giúp đỡ mọi người trên khắp thế giới. Năm 2007, nữ diễn viên đã sáng lập một dự án từ thiện mang tên Charlize Theron Africa Outreach Project để đầu tư vào giới trẻ châu Phi và khả năng giữ an toàn cho bản thân và bạn bè của họ trước HIV / AIDS. Ngoài ra, cô cố gắng thu hút sự chú ý đến chủ đề bình đẳng giới và sự an toàn của phụ nữ và trẻ em. Cô giải thích: “Together for Her là một lời kêu gọi hành động để phụ nữ đoàn kết với phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới.

