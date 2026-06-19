Vì sao càng ở lâu trong phòng điều hòa càng mệt?

Mệt mỏi khi ngủ điều hòa suốt đêm chủ yếu do không khí trong phòng đóng kín, CO2 từ hơi thở tích tụ, oxy giảm, khiến cơ thể uể oải, khó chịu.

Mỗi mùa hè, điều hòa trở thành “cứu tinh” trong nhà nhưng đồng thời cũng khiến chúng ta rơi vào một rắc rối vô hình khác. (Ảnh: ITN).

Thiếu oxy trong môi trường điều hòa

Đặc biệt là khi trong nhà có người già hoặc trẻ nhỏ, người già dễ bị hồi hộp, tức ngực; trẻ con cũng trở nên kém tập trung, dễ cáu gắt, không muốn vận động. Nhiều người nghĩ đây là vì trời nóng hay mình lười biếng, nhưng thực ra, rất có thể là do thiếu oxy.

Vấn đề cốt lõi ở đây là nồng độ CO₂ tăng liên tục. Khi ở trong nhà, con người hít thở sẽ liên tục thải CO₂. Nếu cửa đóng kín, điều hòa chạy lâu nhưng không thông gió, “khí thải hô hấp” này sẽ dần tích tụ.

Nồng độ CO₂ bình thường trong nhà nên duy trì khoảng 600-800ppm, vượt 1000ppm thì con người sẽ cảm thấy hơi khó chịu; vượt 1500ppm trở lên thì buồn ngủ, đau đầu, giảm tập trung… là chuyện rất phổ biến.

Nhưng vấn đề là, những khó chịu này tăng dần, nhiều người hoàn toàn không nhận ra nguyên nhân là do chất lượng không khí. Rủi ro sức khỏe “khó cảm nhận” này ngược lại càng dễ bị bỏ qua.

Nhiều phụ huynh phản hồi, trong kỳ nghỉ hè, con trẻ cứ kè kè ở phòng điều hòa mà không hào hứng, chất lượng giấc ngủ giảm. Đi khám bệnh cũng không ra nguyên nhân cụ thể, nhưng thực ra vấn đề chỉ là vì ở lâu trong không gian kín, CO₂ cao và oxy thấp.

Người già cũng nhạy cảm như vậy. Càng lớn tuổi, khả năng điều chỉnh hệ hô hấp của người cao tuổi giảm đi, khả năng thích nghi với chất lượng không khí kém hơn. Một môi trường nóng bức, thiếu oxy thường gây ra tim đập nhanh, mệt mỏi, nghiêm trọng còn có thể kích thích phản ứng bệnh mãn tính. Nhìn bề ngoài chỉ thấy không khí hơi bí, nhưng thực chất đó là một sự tiêu hao lâu dài đối với sức khỏe.

Điều hòa không giải quyết vấn đề trao đổi không khí

Điều hòa chỉ làm lạnh lại không khí trong phòng mà không tạo ra không khí tươi mới. Nói cách khác, dù nhiệt độ trong phòng thích hợp, nhưng lượng oxy, độ trong lành, hay thậm chí độ ẩm của không khí vẫn có thể không đạt chuẩn. Vì vậy, chóng mặt, buồn ngủ, bực bội – những “triệu chứng bí ẩn” – cứ nối tiếp xuất hiện.

Có cách nào vừa thoải mái bật điều hòa, vừa hít thở được không khí tươi mát? Đây chính là lúc hệ thống thông gió phát huy tác dụng.

Nguyên lý của hệ thống thông gió thực ra rất đơn giản, nó liên tục đưa không khí tươi từ ngoài vào trong, đồng thời đẩy không khí bẩn ra ngoài, tương đương với không mở cửa sổ nhưng vẫn thông thoáng. Khác với việc mở cửa sổ gây tiếng ồn, bụi, côn trùng và hơi nóng ngoài trời, hệ thống thông gió giống như lắp một “hệ hô hấp” cho ngôi nhà.

Hơn nữa, hệ thống thông gió chất lượng cao còn lọc được các chất gây hại trong không khí như PM2.5, formaldehyde, đặc biệt vào mùa hè khi cửa đóng kín, gia đình sử dụng hệ thống thông gió sẽ thấy phòng không hề bí, hít thở dễ dàng, trẻ con năng lượng dồi dào hơn, người già cơ thể ổn định hơn.

Đối với những người quan tâm đến sức khỏe gia đình, nhất là khi các căn hộ hiện đại thường là cao tầng và kín, việc mở cửa để thông gió không hiệu quả và cũng không đảm bảo an toàn. Việc lắp đặt hệ thống thông gió đã dần trở thành "nâng cấp cần thiết" cho ngày càng nhiều gia đình.

Tất nhiên, trên thị trường có rất nhiều loại sản phẩm thông gió, nên khi chọn bạn cũng cần chú ý một số chỉ số quan trọng: Lưu lượng gió có đủ không? Hệ thống lọc có thực sự hiệu quả không? Tiếng ồn có chấp nhận được không? Có hỗ trợ bố trí phân tán toàn bộ căn nhà không? Và liệu có thể kết hợp với hệ thống điều hòa để hoạt động cùng nhau không.

Nếu bạn từng có trải nghiệm chóng mặt khi ở lâu trong phòng có điều hòa, hãy xem xét lại hệ thống không khí trong nhà. Rốt cuộc, nhiệt độ dễ chịu chỉ là bề ngoài, điều thực sự khiến người ta cảm thấy thư giãn và khỏe mạnh chính là lượng oxy và độ sạch của không khí. Đây không phải là một khoản đầu tư trang trí "nhìn thấy được", nhưng có thể ảnh hưởng thật sự đến chất lượng cuộc sống của cả gia đình.

Theo 163.com