Người đàn ông 49 tuổi đang khỏe mạnh bỗng tử vong vì nhồi máu não, bác sĩ: Ăn xong vội làm 3 việc ngang... tự tử

Một số việc dù nhỏ nhặt nhưng nếu làm ngay sau bữa ăn, nhất là khi đang ăn no có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Một người đàn ông họ Trương (Hồ Nam, Trung Quốc) đã tử vong ở tuổi 49 do nhồi máu não ngay sau bữa ăn chỉ vì mắc phải một sai lầm. Điều quan trọng là trước đó ông vốn mạnh khỏe, rất ít khi đau ốm.

Người nhà ông Trương kể lại, buổi tối hôm đó cũng như mọi ngày, ông ăn tối xong thì nằm ra ghế sô pha xem vô tuyến. Khoảng 10 phút sau, ông nói rằng mình ăn no quá nên tức bụng và hơi chóng mặt, cần vận động một chút cho dễ tiêu hóa.

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Không bao lâu sau, từ trên phòng ông Trương ở lầu hai truyền đến tiếng động rất lớn. Vợ và con ông vội vã chạy lên thì thấy ông nằm ngã trên sàn nhà, miệng méo xệch sang một bên, không thể nói thành tiếng, chân tay rất khó cử động. Họ vừa gào khóc vừa gọi xe cấp cứu ngay lập tức.

Thật không may, ông Trương đã rơi vào hôn mê trên đường tới bệnh viện. Mặc dù các y bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng ông vẫn không qua khỏi, được kết luận là tử vong do nhồi máu não. Nguyên nhân có liên quan đến thói quen xấu ông thường làm ngay sau khi ăn xong.

Bác sĩ nhắc nhở 3 việc làm ngay sau bữa ăn dễ gây nhồi máu não

Bác sĩ Lý thuộc Bệnh viện Trung ương Chu Châu (Hồ Nam, Trung Quốc) cho biết, có rất nhiều người giống như ông Trương, không quan tâm đến việc nên làm gì hay không nên làm gì sau bữa ăn. Chưa kể, bản thân ông Trương cũng là người hút thuốc lâu năm, thường xuyên căng thẳng và thích ăn đồ dầu mỡ. Đây đều là những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và mạch máu não.

Trong khi đó, ông Trương lại quá bận rộn, chủ quan mình khỏe mạnh, ít khi đau ốm nên không đi khám sức khỏe thường xuyên. Nhìn bề ngoài có thể ông mạnh khỏe, nhưng theo gia đình trước khi cơn nhồi máu não xảy ra vài ngày, ông Trương đột nhiên than thở mình hay quên, dễ chóng mặt. Thực tế đây đều là những tín hiệu báo trước của nhồi máu não đã bị bỏ qua. Cộng thêm ông đã sai lầm khi nằm nghỉ ngơi và vận động mạnh ngay sau bữa ăn dẫn tới nhồi máu não.

Theo giải thích của bác sĩ Lý, thời gian sau bữa ăn cơ thể sử dụng phần lớn năng lượng để tiêu hóa thức ăn, khiến nhu cầu máu của dạ dày và ruột tăng cao. Nếu thực hiện một số hành động không phù hợp, nguy cơ nhồi máu não rất dễ xảy ra.

Vì vậy, ông nhắc nhở có 3 việc tuyệt đối không được làm ngay sau bữa ăn, nhất là nếu ăn quá no:

1. Nằm ngay sau bữa ăn

Khi vừa ăn no, dòng máu sẽ tập trung phần lớn về dạ dày để tiêu hóa, khiến lượng máu nuôi não bị sụt giảm.

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Việc nằm ngay lập tức làm tốc độ dòng máu chậm lại, tăng độ nhớt của máu, dễ kích hoạt hình thành các cục máu đông gây tắc nghẽn mạch máu não, đặc biệt nguy hiểm với người cao huyết áp.

2. Hút thuốc ngay sau bữa ăn

Sau bữa ăn, tuần hoàn máu hoạt động mạnh khiến cơ thể hấp thụ độc tố Nicotine nhanh gấp nhiều lần. Chất này kích thích co thắt mạch máu não cấp tính, làm huyết áp tăng vọt và tổn thương lớp nội mạc mạch máu. Mạch máu bị thu hẹp lại gặp dòng máu đặc quánh sẽ đẩy nguy cơ nhồi máu não lên đỉnh điểm.

3. Vận động mạnh ngay sau bữa ăn

Mặc dù một số người nghĩ rằng tập thể dục có thể giúp tiêu hóa, nhưng nếu quá sức, nó sẽ phản tác dụng.

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Việc tập thể dục nặng khiến máu bị ép phải phân phối về các cơ bắp, gây ra sự tranh chấp nguồn máu dữ dội với hệ tiêu hóa. Sự đảo lộn tuần hoàn này làm lượng máu cấp lên não thiếu hụt nghiêm trọng. Tim phải đập nhanh, huyết áp tăng cao đột ngột dễ làm bong các mảng xơ vữa gây đột quỵ ngay tại chỗ. Sẽ càng nguy hiểm hơn với những người có bệnh lý nền về tim mạch và mach máu não.

Ngoài ra, còn có không ít hành động làm ngay sau bữa ăn gây hại cho sức khỏe khác mà chúng ta cần tránh xa. Ví dụ như: đi tắm, đi ngủ, uống trà, uống quá nhiều nước, làm việc căng thẳng…

7 dấu hiệu cảnh báo nhồi máu não cần chú ý

Thời gian cấp cứu khi nhồi máu não được tính bằng giây, vì vậy, đừng bao giờ chủ quan với cácthay đổi của cơ thể như:

- Suy giảm thị lực đột ngột: Thị lực mờ hoặc không nhìn rõ trong vài giây hoặc phút.

- Chóng mặt hoặc mất thăng bằng: Cảm giác chóng mặt bất ngờ, không có lý do rõ ràng.

- Khó nói hoặc nói ngọng: Không thể diễn đạt ý nghĩ hoặc nói không rõ.

- Suy giảm trí nhớ đột ngột: Khó nhớ các sự kiện gần đây hoặc quên điều đã làm.

- Tê liệt hoặc yếu một bên cơ thể: Tê hoặc yếu ở cánh tay hoặc chân một bên.

- Đau đầu dữ dội: Cơn đau đầu xuất hiện đột ngột và mạnh mẽ.

- Mất ý thức hoặc bất tỉnh: Bất ngờ ngất xỉu hoặc mất ý thức.

Nếu gặp những dấu hiệu này, hãy tìm sự trợ giúp y tế ngay lập tức!

Nguồn và ảnh: Sohu, TOPick, Aboluowang