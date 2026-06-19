Súp lơ xanh giúp ổn định đường huyết, ngăn ngừa ung thư: Đây là thời điểm tốt nhất để ăn

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra súp lơ xanh có thể ổn định đường huyết và hỗ trợ ngăn ngừa ung thư.

Súp lơ xanh từ lâu được biết đến là loại rau giàu dưỡng chất, thường được khuyến khích bổ sung vào chế độ ăn nhờ khả năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư. Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây cho thấy lợi ích của nhóm rau họ cải này còn vượt xa điều đó. Không chỉ hỗ trợ chống oxy hóa, loại rau này còn có thể giúp kiểm soát đường huyết và cải thiện quá trình trao đổi chất. Đáng chú ý, thời điểm tiêu thụ cũng có thể tạo ra sự khác biệt.

Bữa tối là thời điểm lý tưởng để ăn súp lơ xanh

Bữa tối là thời điểm tốt nhất để ăn súp lơ xanh (Ảnh: Getty).

Theo bác sĩ dinh dưỡng Lưu Bác Nhân (Đài Loan, Trung Quốc), nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Diabetes, Obesity and Metabolism cho thấy ăn các loại rau họ cải vào bữa tối mang lại hiệu quả ổn định đường huyết sau ăn rõ rệt hơn. Bác sĩ Lưu cho biết ông thường khuyến khích bệnh nhân tăng cường tiêu thụ các loại rau thuộc họ cải như súp lơ xanh, súp lơ trắng, bắp cải, cải xoăn, cải Brussels, cải làn hay củ cải trắng.

Trong nghiên cứu nêu trên, các nhà khoa học đã theo dõi những người trưởng thành mắc tăng huyết áp nhưng chưa bị đái tháo đường. Những người tham gia được yêu cầu tiêu thụ khoảng 300g rau họ cải mỗi ngày và được theo dõi đường huyết liên tục.

Kết quả cho thấy, so với nhóm ăn các loại rau củ khác, nhóm sử dụng rau họ cải có mức dao động đường huyết thấp hơn, đường huyết sau ăn tăng ít hơn. Hiệu quả này đặc biệt rõ rệt sau bữa tối.

Theo các chuyên gia, điều này cho thấy thời điểm tiêu thụ rau họ cải có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ kiểm soát đường huyết và duy trì quá trình chuyển hóa ổn định.

Hoạt chất sulforaphane được xem là “chìa khóa”

Bác sĩ Lưu cho biết tác dụng này đến từ glucosinolates - một nhóm hoạt chất thực vật đặc trưng có trong rau họ cải. Khi rau được cắt nhỏ, nhai hoặc chế biến nhẹ, glucosinolates sẽ chuyển hóa thành sulforaphane, một hợp chất sinh học có hoạt tính cao.

Nhiều nghiên cứu cho thấy sulforaphane có thể kích hoạt hệ thống chống oxy hóa tự nhiên của cơ thể, hỗ trợ chức năng giải độc của gan, giảm phản ứng viêm mạn tính, duy trì sự cân bằng hệ vi sinh đường ruột, cải thiện độ nhạy insulin và góp phần ổn định đường huyết.

Đây cũng là một trong những lý do khiến súp lơ xanh và các loại rau họ cải thường được nhắc đến trong các chế độ ăn hỗ trợ phòng ngừa ung thư và bảo vệ sức khỏe chuyển hóa.

Chế biến thế nào để giữ lại nhiều dưỡng chất?

Hấp súp lơ xanh (Ảnh minh họa).

Theo bác sĩ Lưu, các loại rau họ cải không nên được nấu ở nhiệt độ quá cao hoặc đun quá lâu vì điều này có thể làm giảm lượng hoạt chất có lợi.

Thay vào đó, hấp, chần nhanh hoặc xào trong thời gian ngắn là những cách chế biến được khuyến khích để giữ lại nhiều hoạt chất thực vật hơn. Bên cạnh súp lơ xanh, súp lơ trắng, bắp cải, cải xoăn, cải Brussels, cải làn, củ cải trắng và cải bẹ cũng là những thành viên giàu dưỡng chất của họ rau này.

Các chuyên gia lưu ý rằng rau họ cải chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong chế độ ăn lành mạnh, không thay thế thuốc điều trị hoặc các biện pháp kiểm soát đường huyết theo chỉ định của bác sĩ.

Nguồn: China Times