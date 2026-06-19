Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo: Dấu hiệu ung thư cổ tử cung và ung thư buồng trứng đa số chị em đang bỏ qua

Chị em đang có dấu hiệu này chú ý!

Bệnh viện Bạch Mai mới đây thông tin, mỗi ngày, các bác sĩ tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu tiếp nhận nhiều trường hợp ung thư cổ tử cung và ung thư buồng trứng (gọi chung là ung thư phụ khoa) ở giai đoạn muộn. Không ít người bệnh bàng hoàng khi nhận chẩn đoán ung thư cổ tử cung hoặc ung thư buồng trứng đã tiến triển, dù trước đó vẫn sinh hoạt và làm việc bình thường.

Điều đáng tiếc là phần lớn các trường hợp này đều đã xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo từ trước nhưng không được chú ý hoặc bị nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường.

Ai có nguy cơ mắc ung thư phụ khoa?

Theo PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương (Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai), ung thư cổ tử cung và ung thư buồng trứng là 2 trong số những bệnh ung thư phụ khoa thường gặp ở phụ nữ.

Đối với ung thư cổ tử cung, hơn 90% trường hợp có liên quan đến nhiễm virus HPV nguy cơ cao, đặc biệt là các tuýp HPV 16 và HPV 18.

"Virus HPV có thể tồn tại âm thầm trong cơ thể từ 10 đến 20 năm trước khi gây ra các biến đổi tế bào dẫn đến ung thư. Vì vậy, bất kỳ phụ nữ nào đã từng quan hệ tình dục đều có nguy cơ mắc bệnh nếu không được tầm soát định kỳ", PGS Phương cho biết.

Trong khi đó, ung thư buồng trứng thường liên quan đến yếu tố nội tiết và di truyền. Những phụ nữ có nguy cơ cao hơn bao gồm:

Có người thân trong gia đình mắc ung thư vú, ung thư buồng trứng hoặc ung thư đại trực tràng.

Phụ nữ vô sinh, hiếm muộn hoặc sinh ít con.

Người có tiền sử mắc các bệnh lý phụ khoa kéo dài.

Những dấu hiệu cảnh báo ung thư tử cung, ung thư buồng trứng nhiều chị em đang chủ quan bỏ qua

Theo các chuyên gia, ung thư phụ khoa giai đoạn đầu thường diễn biến âm thầm. Nhiều triệu chứng dễ bị nhầm với các rối loạn phụ khoa hoặc tiêu hóa thông thường:

Ra máu âm đạo bất thường

Đây là một trong những dấu hiệu cảnh báo quan trọng nhất.

Người bệnh cần đặc biệt lưu ý nếu xuất hiện:

Ra máu giữa các kỳ kinh.

Ra máu sau quan hệ tình dục.

Chảy máu âm đạo sau mãn kinh.

Khí hư thay đổi bất thường: Khí hư ra nhiều hơn bình thường, có màu vàng, xanh hoặc lẫn máu, kèm theo mùi hôi khó chịu có thể là dấu hiệu cần được thăm khám sớm.

Đầy bụng kéo dài, nhanh no, rối loạn tiêu hóa: Nhiều phụ nữ chủ quan khi xuất hiện cảm giác đầy bụng, chướng hơi hoặc ăn nhanh no.

Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài trên 2 tuần, đặc biệt khi kèm theo tiểu nhiều lần hoặc táo bón, cần nghĩ đến khả năng có khối u buồng trứng đang phát triển và chèn ép các cơ quan lân cận.

Làm sao để phòng tránh?

Theo PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương, ung thư cổ tử cung và nhiều trường hợp ung thư buồng trứng có thể được phát hiện ở giai đoạn sớm, thậm chí ngay từ khi mới xuất hiện tổn thương tiền ung thư.

Khi được chẩn đoán và điều trị đúng thời điểm, cơ hội điều trị thành công, bảo tồn chức năng sinh sản và nâng cao chất lượng cuộc sống của người bệnh sẽ cao hơn đáng kể.

Thay vì chờ xuất hiện triệu chứng rõ ràng, phụ nữ nên chủ động khám phụ khoa định kỳ và thực hiện các xét nghiệm sàng lọc theo khuyến cáo của bác sĩ.

Sức khỏe của người phụ nữ không chỉ là tài sản của riêng mình mà còn là nền tảng cho hạnh phúc gia đình. Chủ động kiểm tra sức khỏe hôm nay chính là cách bảo vệ tương lai cho chính bản thân và những người thân yêu.