Quá nguy hiểm: Đừng bao giờ để điện thoại của bạn ở 7 vị trí này, vị trí thứ 3 có thể làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư

Một thay đổi nhỏ trong thói quen hằng ngày có thể giúp bảo vệ cả thiết bị lẫn sức khỏe của bạn về lâu dài.

Điện thoại thông minh đã trở thành vật bất ly thân của nhiều người. Từ lúc thức dậy đến khi đi ngủ, thiết bị này gần như không rời khỏi tay hoặc túi áo, túi quần.

Tuy nhiên, không phải vị trí nào cũng phù hợp để cất giữ điện thoại. Một số thói quen tưởng chừng vô hại có thể khiến thiết bị nhanh hỏng hơn, làm tăng nguy cơ mất an toàn hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe trong thời gian dài.

Dưới đây là những vị trí các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế đặt điện thoại.

1. Dưới gối khi ngủ

Đây là thói quen khá phổ biến ở những người thường xuyên sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ.

Việc đặt điện thoại dưới gối hoặc sát đầu không chỉ khiến chất lượng giấc ngủ bị ảnh hưởng bởi ánh sáng và thông báo bất chợt, mà còn làm tăng nguy cơ thiết bị quá nhiệt khi sạc pin.

Một số vụ cháy nổ pin điện thoại từng xảy ra do thiết bị bị che kín, không thể tản nhiệt trong quá trình hoạt động.

2. Trong phòng tắm

Nhiều người thích mang điện thoại vào phòng tắm để nghe nhạc hoặc xem video.

Tuy nhiên, hơi nước và độ ẩm cao có thể xâm nhập vào bên trong máy, gây oxy hóa các vi mạch điện tử. Ngay cả những thiết bị được quảng cáo có khả năng chống nước cũng không hoàn toàn miễn nhiễm với tác động kéo dài của môi trường ẩm ướt.

3. Túi quần trước: Thói quen phổ biến nhưng không phải lúc nào cũng tốt

Nhiều người có thói quen nhét điện thoại vào túi quần trước vì tiện lợi. Tuy nhiên, việc ngồi xuống liên tục có thể tạo áp lực lên thiết bị, làm tăng nguy cơ cong vênh, nứt màn hình hoặc hư hỏng linh kiện bên trong.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy việc để điện thoại sát cơ thể trong thời gian dài có thể khiến người dùng tiếp xúc nhiều hơn với sóng vô tuyến phát ra từ thiết bị. Dù chưa có bằng chứng xác nhận điều này gây ung thư, các chuyên gia vẫn khuyến nghị nên giữ khoảng cách nhất định giữa điện thoại và cơ thể khi có thể.

4. Trên giường hoặc ghế sofa khi đang sạc

Các bề mặt mềm như chăn, gối, nệm có thể cản trở quá trình tản nhiệt của điện thoại.

Khi vừa sạc vừa sử dụng, nhiệt độ thiết bị thường tăng cao hơn bình thường. Nếu đặt trên vật liệu dễ cháy, nguy cơ mất an toàn cũng tăng theo.

Các chuyên gia khuyến cáo nên sạc điện thoại trên bề mặt phẳng, khô ráo và thoáng khí.

5. Trong ô tô giữa trời nắng

Nhiệt độ bên trong xe đóng kín cửa có thể tăng rất nhanh vào mùa hè.

Môi trường nhiệt độ cao không chỉ khiến pin điện thoại xuống cấp nhanh hơn mà còn có thể làm giảm tuổi thọ linh kiện điện tử. Trong một số trường hợp, thiết bị có thể tự động tắt để bảo vệ hệ thống khi nhiệt độ vượt ngưỡng an toàn.

6. Túi áo ngực hoặc sát vùng ngực

Một số phụ nữ có thói quen đặt điện thoại trong túi áo ngực khi di chuyển hoặc làm việc.

Hiện chưa có bằng chứng khoa học khẳng định thói quen này làm tăng nguy cơ ung thư vú. Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn khuyến nghị hạn chế để các thiết bị điện tử phát sóng áp sát cơ thể trong thời gian dài nếu không thực sự cần thiết.

7. Bên cạnh trẻ nhỏ

Trẻ em ngày càng tiếp xúc với điện thoại từ sớm. Tuy nhiên, việc để trẻ ôm điện thoại khi ngủ hoặc tiếp xúc quá lâu với màn hình có thể ảnh hưởng đến thị lực, giấc ngủ và sự phát triển các kỹ năng xã hội.

Các chuyên gia nhi khoa khuyến cáo phụ huynh nên giới hạn thời gian sử dụng thiết bị điện tử tùy theo độ tuổi của trẻ.

Điều đáng lo không chỉ là sóng điện thoại

Khi nhắc đến điện thoại, nhiều người thường chỉ quan tâm đến bức xạ điện từ. Thực tế, các chuyên gia cho rằng những nguy cơ rõ ràng hơn lại đến từ việc lạm dụng thiết bị.

Ngồi lâu nhìn màn hình, thức khuya, ít vận động, đau cổ vai gáy, mỏi mắt, giảm chất lượng giấc ngủ và mất tập trung là những tác động đã được ghi nhận rõ ràng hơn nhiều so với các lo ngại về ung thư.

Vì vậy, thay vì quá lo lắng về việc điện thoại gây bệnh, điều quan trọng hơn là sử dụng thiết bị đúng cách, tránh đặt ở những vị trí không an toàn và duy trì khoảng cách hợp lý với cơ thể khi không cần thiết.

Một thay đổi nhỏ trong thói quen hằng ngày có thể giúp bảo vệ cả thiết bị lẫn sức khỏe của bạn về lâu dài.