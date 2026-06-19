Đây là "thời kỳ vàng son" để ăn 4 món trứng này: Nấu dễ, ngon lại bổ khí huyết, đặc biệt tốt cho phụ nữ

Với cách kết hợp trứng cùng các nguyên liệu khác nhau, bạn có thể thưởng thức các món ăn ngon, hương vị mới lạ mỗi ngày để vượt qua mùa hè nắng nóng một cách dễ chịu nhất.

Theo quan niệm dân gian, tháng Năm âm lịch, hay còn gọi là "Tháng Ngũ Độc" (ngày Tết Đoan ngọ - mùng 5 tháng 5 được xem là ngày mở đầu của chuỗi ngày độc). Đây là thời điểm giao mùa, thời tiết oi bức, nhiệt độ và độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại côn trùng sinh sôi và mầm bệnh dễ phát triển. Đây cũng là thời điểm trong năm mà sự luân phiên giữa điều kiện lạnh ẩm và nóng ẩm diễn ra mạnh mẽ nhất. Người dân thường làm lễ "giết sâu bọ", ăn rượu nếp, quả chua để diệt trừ mầm bệnh,

Thực tế, trong giai đoạn này, nhiều người gặp phải tình trạng buồn ngủ không rõ nguyên nhân, mệt mỏi, tay chân lạnh và cảm giác nặng nề trong cơ thể. Tất cả những vấn đề sức khỏe này, thực chất là do sự tích tụ hàn thấp trong cơ thể và tuần hoàn máu kém.

Trong "Tháng Ngũ Độc", việc giữ gìn sức khỏe không cần đến các loại thảo dược đắt tiền; chìa khóa là tuân theo nhịp điệu tự nhiên. Trứng là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, giá cả phải chăng và nhẹ nhàng, phù hợp với mọi lứa tuổi. Kết hợp với 4 nguyên liệu thông dụng hàng ngày, chúng có thể nhắm đến các vấn đề sức khỏe cụ thể, nhẹ nhàng xua tan hàn khí và ẩm thấp, đồng thời bổ sung năng lượng và máu đã mất. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ bốn cách ăn trứng siêu đơn giản, không cần học hỏi gì cả. Với cách kết hợp trứng cùng các nguyên liệu khác nhau, bạn có thể thưởng thức các món ăn ngon, hương vị mới lạ mỗi ngày để vượt qua mùa hè nắng nóng một cách dễ chịu nhất.

1. Trứng luộc ngải cứu

Món ăn này đặc biệt nhắm vào những người có thể chất lạnh, giúp loại bỏ chứng cảm lạnh và ẩm thấp mãn tính. Dân gian vẫn thường nói, "Ăn trứng luộc ngải cứu vào tháng Năm, bạn sẽ ít ốm hơn trong cả năm". Lá ngải cứu là một dược liệu rất tốt và là nguyên liệu tuyệt vời để xua tan cảm lạnh, giữ gìn sức khỏe trong tháng này.

Nguyên liệu: Một nắm lá ngải cứu tươi, 3 quả trứng, 4 quả táo đỏ, một ít đường nâu.

Cách làm món trứng luộc ngải cứu

Rửa sạch trứng, cho vào nồi nước rồi đun sôi ở lửa lớn trong 8 phút cho đến khi chín. Vớt trứng ra và rửa lại bằng nước lạnh. Gõ nhẹ vào vỏ trứng để tạo các vết nứt giúp trứng hấp thụ hương vị tốt hơn. Rửa sạch lá ngải cứu để loại bỏ tạp chất, rồi cho vào nồi cùng với táo đỏ. Thêm lượng nước vừa đủ và ngâm trong 10 phút. Cho trứng đã đập vỏ vào, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và nấu trong 20 phút. Tắt bếp và để yên trong 20 phút giúp các chất dinh dưỡng từ ngải cứu ngấm hoàn toàn vào trứng. Sau khi nấu xong, thêm một chút đường nâu để tăng hương vị, rồi ăn trứng, lá ngải cứu và uống nước dùng.

Ngải cứu có tính ấm và thuần dương, dịu nhẹ, không gây nóng, có tác dụng thông kinh mạch, trừ hàn thấp tích tụ trong cơ thể. Khi kết hợp với trứng giàu protein để bổ dưỡng, nó có thể cải thiện các vấn đề như tay chân lạnh, bụng dưới lạnh và cảm giác nặng nề trong người khi thức dậy, giúp cơ thể loại bỏ thấp khí và tăng cường dương khí.

2. Trứng luộc gừng và táo đỏ

Món ăn này có công dụng bồi bổ khí huyết, cải thiện tình trạng mệt mỏi, suy nhược. Trong những tháng nóng ẩm của "tháng ngũ độc", chúng ta thường bị đổ mồ hôi nhiều, dễ làm suy giảm khí huyết. Nhiều người sẽ bị xanh xao, đau nhức cơ thể, yếu ớt và thiếu năng lượng.

Nguyên liệu: 6 lát gừng, 8 quả táo đỏ bỏ hạt, 3 quả nhãn khô, 2 quả trứng.

Cách làm món trứng luộc gừng và táo đỏ

Gọt vỏ và thái gừng thành các lát, rửa sạch táo đỏ và nhãn. Luộc trứng, bóc vỏ và khía hai đường nông trên bề mặt. Cho tất cả nguyên liệu vào nồi, thêm nước và đun sôi trên lửa lớn. Sau đó giảm lửa xuống nhỏ và nấu trong 15 phút. Tắt bếp và để yên trong 20 phút cho các hương vị hòa quyện.

Gừng có tác dụng trừ hàn và làm ấm cơ thể, trong khi táo đỏ và nhãn bổ khí huyết, trứng cung cấp dưỡng chất nhẹ nhàng. Sử dụng điều độ và lâu dài có thể cải thiện tình trạng thiếu khí huyết, suy nhược cơ thể, sắc mặt kém. Đặc biệt thích hợp cho những người thường xuyên bị lạnh tay chân và dễ mệt mỏi trong những thời điểm chuyển mùa. Một bát này vào buổi sáng sẽ giúp bạn tràn đầy năng lượng.

3. Món trứng xào thì là

Trong tháng Năm âm lịch, khí ẩm thấp dễ gây tổn hại đến dương khí của tỳ vị. Người có tỳ vị yếu thường bị đầy hơi, chán ăn và khó chịu khi ăn đồ lạnh. Món ăn này có công dụng làm ấm dạ dày, bổ tỳ vị, điều hòa tỳ vị hư hỏng.

Nguyên liệu: Một nắm nhỏ hạt thì là tươi, 3 quả trứng, một nhúm muối, một ít dầu ăn.

Cách làm món trứng xào thì là

Rửa sạch hạt thì là, để ráo nước và thái nhỏ. Đập trứng vào bát, thêm một chút muối và khuấy đều, sau đó cho thì là đã thái nhỏ vào và trộn đều. Làm nóng chảo với một lớp dầu mỏng, đổ hỗn hợp thì là và trứng vào, xào nhanh trên lửa vừa nhỏ cho đến khi hỗn hợp trứng đông lại và chín đều, sau đó lấy ra khỏi chảo.

Thì là có tác dụng làm ấm và trừ hàn dạ dày, giúp thông khí tỳ vị, giảm đầy hơi và khó chịu ở bụng. Khi kết hợp với trứng - vốn dễ tiêu hóa và hấp thụ, chúng có thể làm ấm và bổ sung dương khí cho tỳ vị. Đồng thời cải thiện tình trạng ứ trệ thức ăn, lạnh dạ dày và chứng khó tiêu do tỳ vị hư hỏng và hàn khí, giúp tỳ vị phục hồi chức năng tiêu hóa và thúc đẩy sản sinh khí huyết đầy đủ hơn.

4. Canh hạt sen, củ hoa huệ và trứng

Nhiều người khi phải trải qua thời tiết kết hợp giữa hàn và nóng trong "tháng ngũ độc" với chứng lạnh và ẩm trong cơ thể, khiến họ dễ bị cáu gắt, mất ngủ, khô miệng, nổi mụn và nóng trong người. Hạt sen và củ hoa huệ là những loại nguyên liệu thanh nhiệt, dưỡng ẩm, làm dịu tâm trí và trung hòa tính khô của các thành phần nóng. Kết hợp với trứng, chúng bổ âm, bù đắp thiếu hụt, nhẹ nhàng xua tan hàn thấp bề ngoài, thanh hỏa, làm dịu tâm trí và giúp ngủ ngon. Chúng rất phù hợp với thể trạng của những người bị kết hợp hàn và hỏa trong giai đoạn này. Ăn một bát trước khi ngủ sẽ giúp ngủ ngon hơn.

Nguyên liệu: 20g hạt sen (đã bỏ tâm sen), 15g củ hoa huệ khô, 2 quả trứng, một nhúm đường phèn.

Cách nấu canh hạt sen, củ hoa huệ và trứng

Ngâm hạt sen và củ hoa huệ trong nước cho đến khi mềm, sau đó cho vào nồi cùng với nước và đun nhỏ lửa trong 20 phút, đến khi các nguyên liệu mềm. Đánh đều trứng thành hỗn hợp mịn rồi từ từ đổ vào để tạo những vân hoa đẹp mắt (hoặc bạn có thể luộc trứng, bóc vỏ rồi cho vào nấu cùng). Thêm một ít đường phèn cho vừa khẩu vị, khuấy đều cho đến khi tan hết, sau đó tắt bếp.

Các nguyên tắc cốt lõi để giữ gìn sức khỏe trong "tháng ngũ độc" là: Thuận theo diễn biến tự nhiên, nhẹ nhàng bổ sung khí huyết, tránh nhiệt độ quá cao hoặc bổ sung quá mức, và điều trị các triệu chứng cho phù hợp.

Đối với những người dễ bị cảm lạnh, hãy luộc trứng với lá ngải cứu; đối với những người thiếu khí huyết, hãy ăn món trứng luộc gừng và táo đỏ; đối với những người thiếu tỳ vị, hãy ăn trứng xào thì là; đối với những người mất ngủ và nội nhiệt, hãy ăn canh trứng, hạt sen và củ hoa huệ. Bằng cách tuân theo nhịp sinh học tự nhiên, kết hợp với những món ăn hỗ trợ bồi bổ sức khỏe bạn có thể dễ dàng trừ hàn thấp, bổ khí huyết và tận hưởng một mùa hè thoải mái.