Vì sao 2 Ngày 1 Đêm ngày càng thu hút khán giả Việt?

Còn nhớ khi nhà sản xuất thông báo sẽ xuất hiện 2 Ngày 1 Đêm phiên bản Việt, được mua bản quyền từ Hàn Quốc, khán giả truyền hình không khỏi "nghi ngờ" vì thời gian qua đã xuất hiện khá nhiều show Hàn đổ bộ Việt Nam nhưng luôn bị chê kém xa bản gốc.

Thời điểm công bố đội hình các thành viên, khán giả lần nữa bất ngờ vì nghe đến những cái tên "người nhà" của nhà sản xuất: Trường Giang, Ngô Kiến Huy từ Running Man nay lại tiếp tục tham gia 2 Ngày 1 Đêm, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan cũng nhiều lần lên sóng các show truyền hình cùng nhà sản xuất, chỉ có 2 nhân tố mới toanh với show giải trí là Kiều Minh Tuấn và HIEUTHUHAI. Thế nhưng sau những tập đầu tiên lên sóng, 2 Ngày 1 Đêm đã cho khán giả góc nhìn mới mẻ, nhiều yếu tố hài hước, hấp dẫn và đặc biệt là có những nét rất riêng không trộn lẫn với bản gốc Hàn Quốc. Từ "mối nghi ngại về một chương trình thực tế được Việt hóa", giờ đây, 2 Ngày 1 Đêm đã trở thành "món ăn tinh thần" cực hấp dẫn với khán giả vào dịp cuối tuần.

Show thực tế hiếm hoi giữa "rừng" chương trình nhan sắc, hẹn hò

Chương trình thực tế vốn đã là một trong những đặc sản giải trí có sức hút rất lớn đối với khán giả. Ngoài yếu tố hài hước, người xem có thể thấy được màn tương tác tự nhiên, tính cách thật giữa các nghệ sĩ nổi tiếng khi tham gia thực hiện thử thách.

Sức hút của 2 Ngày 1 Đêm còn phải kể đến việc chương trình Việt hóa này hiện đang chiếm thế độc tôn giữ một rừng các chương trình giải trí với đủ thể loại từ tâm sự, tìm kiếm tài năng, hẹn hò,... "mọc lên như nấm" trong thời gian qua. Đó là chưa kể đến việc các cuộc thi nhan sắc cũng đang ồ ạt chuyển thể sang thể loại truyền hình thực tế.

2 Ngày 1 Đêm là chương trình thực tế hiếm hoi được phát sóng ở thời điểm hiện tại

Các chương trình thực tế khác hầu hết đều được ghi hình, biên tập một cách chọn lọc mới cho lên sóng thì 2 Ngày 1 Đêm được đầu tư với đội ngũ hơn 30 camera hoạt động 24/24 ghi lại mọi hoạt động của nghệ sĩ, đề cao tính chân thật không hề có kịch bản chi tiết. Trong chương trình, không ít lần khán giả bắt gặp hình ảnh ngái ngủ, "mơ mơ màng màng" của Lê Dương Bảo Lâm, HIEUTHUHAI, Kiều Minh Tuấn khi phải dậy sớm.

Chia sẻ với truyền thông, Kiều Minh Tuấn từng tiết lộ: "Có hôm phải lội nước mà không được tắm, đêm ngủ Tuấn lỡ gãi hơi nhiều vậy mà đạo diễn và ê-kíp cũng biết. Đang ngủ mở mắt ra là thấy camera và mic kề ngay mặt mình rồi, thật sự rất ám ảnh. Nhiều khi tôi cũng nể anh em quay phim vì sức đâu mà có thể thức sáng đêm như vậy. Một hôm, tôi với các anh em thử đi vòng vòng quanh đảo, ngồi chơi nói chuyện thật khuya. Cứ ngỡ không ai thức khuya giỏi bằng nghệ sĩ, vậy mà vẫn có người quay. Nói chung ăn uống tắm giặt gì cũng bị vào tầm ngắm camera hết".

Nét đặc trưng riêng "rất Việt Nam" so với bản gốc Hàn Quốc

Nếu so sánh với Running Man, 2 Ngày 1 Đêm bản Hàn thật sự không quá nổi tiếng với khán giả Việt. Đó cũng được xem là một lợi thế của nhà sản xuất khi quyết định Việt hóa chương trình thực tế du lịch này bởi sẽ ít bị đặt lên bàn cân so sánh so với bản gốc.

Thêm vào đó, 2 Ngày 1 Đêm bản Việt có những nét đặc trưng rất "Việt Nam" khi hướng tới mục tiêu quảng bá du lịch, văn hóa Việt, đưa khán giả cùng khám phá khắp đất nước hình chữ S tại hàng loạt các địa điểm, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trải dài ba miền đất nước. Điển hình, 2 Ngày 1 Đêm giới thiệu được cảnh đẹp thuộc vùng biển Hà Tiên, Kiên Giang với món bún kèn, gỏi cá trích đặc sản; lăng Mạc Cửu - nhà thờ dòng họ Mạc - người có công khai khẩn vùng đất Hà Tiên; khám phá Đà Lạt với những trải nghiệm đặc biệt...

Các nghệ sĩ trải nghiệm ăn các món miền núi, ngồi nhà rông, giao lưu văn hóa cồng chiêng với đồng bào địa phương

Các thành viên cũng có cơ hội thử thách với làm quen và tìm hiểu Nhã nhạc cung đình - Di sản văn hóa được UNESCO công nhận

6 anh em leo khoảng 120 bậc thang để khám phá một cột mốc "Ngã ba Đông Dương"

Những nhân tố nổi trội khiến 2 Ngày 1 Đêm thu hút

6 thành viên trong đội hình 2 Ngày 1 Đêm đều mang những màu sắc, cá tính khác nhau. Trường Giang tiếp tục đảm nhận vai trò "anh cả" với lối chơi mưu mẹo, dí dỏm, có kiến thức sâu rộng, dẫn dắt các thành viên. Tham gia 2 Ngày 1 Đêm từ mùa đầu tiên, nam MC đã không còn bị so sánh như làm thành viên thay thế ở Running Man Việt mùa 2.

Nhân vật thứ 2 có kinh nghiệm tham gia các chương trình giải trí là Ngô Kiến Huy. Sang 2 Ngày 1 Đêm, anh vẫn duyên dáng, dí dỏm, biết cách pha trò tương tác với các thành viên trong đội.

Nhân tố nổi bật nhất phải kể đến Lê Dương Bảo Lâm. Anh được xem là "cây hài" với những câu nói đặc trưng tạo thành trào lưu cho giới trẻ ở thời điểm hiện tại. Khả năng hoạt ngôn, duyên dáng của Quán quân Cười Xuyên Việt đã tạo nên màu sắc vô cùng mới mẻ nhưng cực ấn tượng đối với một chương trình thực tế bản Việt được mua bản quyền từ Hàn Quốc.

Lần đầu tiên trở thành thành viên của một chương trình truyền hình thực tế, HIEUTHUHAI, Kiều Minh Tuấn lẫn Cris Phan đều cho khán giả thấy được hình ảnh rất khác so với lúc trên sân khấu, trên màn ảnh hay trước màn hình máy tính.

Vốn đã hút người hâm mộ nhờ ngoại hình lung linh cùng khả năng bắn rap, HIEUTHUHAI càng được yêu thích khi thành "em út" đáng yêu trong đội hình, thường xuyên có những câu "thả thính" cực chất với các khách mời nữ xinh đẹp

Khác xa hình ảnh game thủ trên kênh YouTube, Cris Phan khiến khán giả bật cười mỗi lần "quăng miếng"

Từ "quái vật phòng vé, ngôi sao trăm tỷ" với những vai diễn điện ảnh, Kiều Minh Tuấn càng được khán giả 2 Ngày 1 Đêm yêu mến khi thành "cặp bài trùng" với Lê Dương Bảo Lâm

Ảnh: 2 Ngày 1 Đêm