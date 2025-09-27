Vi phạm dạy thêm, thầy cô giáo có thể bị phạt đến 20 triệu đồng?

Việc xử phạt trong hoạt động dạy thêm lần đầu được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cập, tại dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Học sinh muốn học thêm trong trường cần làm đơn đăng ký, mỗi lớp không quá 45 em.

Theo đó, cá nhân, tổ chức dạy thêm cho học sinh tiểu học; dạy thêm có thu tiền học sinh chính khóa hoặc dạy thêm ngoài nhà trường nhưng không báo với hiệu trưởng; tham gia quản lý, điều hành việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường không đúng quy định, sẽ bị phạt 2-5 triệu đồng.

Nhà trường sẽ bị phạt 5-10 triệu đồng nếu tổ chức dạy thêm cho học sinh không thuộc diện quy định; khi không có đơn đăng ký của người học theo từng môn; không xây dựng kế hoạch dạy thêm ở từng môn, khối lớp và không công khai...

Mức phạt cao nhất là 10-20 triệu đồng và đình chỉ hoạt động giáo dục 6-12 tháng với cơ sở không đăng ký kinh doanh dạy thêm. Trường hợp không công khai hoặc công khai không đầy đủ, không đúng thực tế các nội dung dạy thêm, học thêm, mức phạt cũng tương tự.

Thông tư 29 về quản lý dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ 14/2. Trường học chỉ được dạy thêm ba nhóm, và phải miễn phí, gồm: học sinh có kết quả chưa đạt; được chọn bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh cuối cấp, tự nguyện đăng ký ôn thi.

Bộ Giáo dục dự kiến mức phạt thầy cô vi phạm về dạy thêm

Học sinh muốn học thêm trong trường cần làm đơn đăng ký, mỗi lớp không quá 45 em. Với mỗi môn học, trường không được dạy thêm quá hai tiết một tuần. Kinh phí tổ chức dạy thêm lấy từ ngân sách.

Với dạy thêm ngoài trường, cá nhân, tổ chức phải đăng ký kinh doanh, công khai thông tin về học phí, thời lượng... Cùng đó, thầy cô không được thu tiền dạy thêm với học sinh trên lớp của mình.

Học sinh tiểu học thuộc diện cấm dạy thêm, học thêm.

Tổng hợp