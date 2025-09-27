25 năm phát sóng, vòng nguyệt quế dành cho Quán quân Olympia đã thay đổi như thế nào?

Năm 1999, Đường Lên Đỉnh Olympia chính thức lên sóng trên VTV3, mở ra một sân chơi trí tuệ quy mô lớn cho học sinh THPT cả nước. Ngoài tiền thưởng, suất học bổng, danh hiệu quán quân thì thứ khiến bao thế hệ học trò khao khát chinh phục chính là chiếc vòng nguyệt quế chung kết năm - biểu tượng thiêng liêng được đặt lên đầu người chiến thắng.

Vòng nguyệt quế là vật biểu trưng có nguồn gốc từ Hy Lạp cổ đại, tượng trưng cho sự chiến thắng, quyền lực và vinh quang. Ngay từ những mùa Olympia đầu tiên, vòng nguyệt quế đã trở thành linh hồn của chương trình. Đó không chỉ là đạo cụ để trao giải mà là biểu tượng xuyên suốt, được giữ nguyên gần ba thập kỷ.

Những mùa đầu, chiếc vòng nguyệt quế dành cho quán quân Olympia còn khá đơn giản: các nhánh lá nguyệt quế kết nối lại thành hình vòng tròn, lá to, kiểu dáng truyền thống. Chất liệu thường là lá giả, bề mặt mạ kim loại hoặc thậm chí chỉ có ánh kim từ sơn hoặc mạ nhẹ, kiểu dáng lá oliu uốn cong, không quá cầu kỳ trong họa tiết. So với những thiết kế hiện đại về sau, vòng nguyệt quế thời điểm này còn nhiều nét thủ công, mang đậm dấu ấn nguyên bản, như một sự khởi đầu giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Vòng nguyệt quế chung kết năm của Olympia ngày trước trông rất giản dị.

Phải đến mùa 16, thiết kế vòng nguyệt quế chung kết năm mới có bước thay đổi rõ rệt: nhỏ gọn hơn, lá mảnh hơn, được chế tác tỉ mỉ và công phu hơn.

Thiết kế vòng nguyệt quế chung kết năm của Olympia mùa 16 đã có sự thay đổi rõ rệt.

Đặc biệt, ở mùa thứ 20, chiếc vòng nguyệt quế dành cho quán quân Olympia trở nên khác biệt nhất trong lịch sử chương trình. Bởi đây là chiếc vòng thủ công từ một đại gia đình rất yêu thích chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia dành tặng cho BTC.

Vòng nguyệt quế này mô phỏng cành lá của cây oliu, trên vòng nguyệt quế có hình ảnh ngọn núi Olympia và con số 20 ghi dấu 20 năm phát sóng của chương trình.

Vòng nguyệt quế chung kết năm mùa thứ 20 làm trên chất liệu gỗ, sơn son thiếp vàng 9999.

Đến trận chung kết năm mùa thứ 22, vòng nguyệt quế tiếp tục được chế tác thủ công, sơn son thếp vàng bằng vàng 24K. Các lá nguyệt quế mảnh, thon dài, sắc nét hơn, tạo cảm giác thanh thoát, mạnh mẽ. Ở giữa vòng có hình đỉnh núi Olympia – nhấn mạnh tinh thần chinh phục.

Giữ nguyên biểu tượng chiếc lá truyền thống nhưng được làm mảnh và thon dài hơn, cùng với biểu tượng đỉnh núi ở giữa.

Mùa 23 tiếp tục gây chú ý với thiết kế mới lạ: ngoài các lá nguyệt quế mảnh mai đan xen, chiếc vòng còn có hình chim Lạc ở hai bên. Chất liệu làm ra chiếc vòng là bằng đồng đỏ thay vì đồng thau. Khác với năm ngoái, chiếc vòng nguyệt quế chung kết năm 2023 được lấy cảm hứng từ biểu tượng chim Lạc thuần Việt trong Văn hóa Đông Sơn đang tung bay. Tổng thể vòng nguyệt quế được mạ bằng vàng 24K. Chi tiết này mang ý nghĩa may mắn, thanh cao, bay cao bay xa – một cách sáng tạo để làm mới biểu tượng chiến thắng mà không phá vỡ bản sắc quen thuộc.

Hình ảnh chiếc lá nguyệt quế truyền thống của chương trình vẫn được giữ nguyên nhưng đã được làm mảnh và thon hơn.

Và mới đây nhất, năm 2024, vòng nguyệt quế dành cho quán quân Olympia bước sang một diện mạo tinh xảo hơn bao giờ hết. Vòng sử dụng đồng thau mạ vàng 18K, chế tác hoàn toàn thủ công. Mỗi chiếc lá oliu được cắt, đục vân, đánh bóng bằng tay, đảm bảo độ tinh xảo trong từng chi tiết.

Thiết kế quay về gần nguyên bản Hy Lạp cổ đại: một vòng tròn khép kín, không điểm bắt đầu cũng chẳng có kết thúc - tượng trưng cho tri thức, vinh quang và khát vọng bất tận. Không quá cầu kỳ, vòng nguyệt quế chung kết năm 2024 ghi điểm nhờ sự tinh tế, cân bằng giữa truyền thống và hiện đại.

Từng chiếc lá được cắt và đục vân bằng thủ công, mạ vàng 18K.

Có thể thấy rõ sự thay đổi qua gần 25 năm: từ một chiếc vòng nguyệt quế mộc mạc, giản đơn, đến những thiết kế mạ vàng, thêm biểu tượng phụ hay tinh xảo đến từng đường nét. Mỗi giai đoạn đều mang dấu ấn riêng, nhưng tất cả cùng hướng về một giá trị duy nhất: vinh quang trí tuệ.

