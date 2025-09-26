Không mất tiền triệu cho app học ngoại ngữ, 5 câu lệnh này biến ChatGPT thành gia sư miễn phí

Học ngoại ngữ thường gắn liền với chi phí gia sư, khóa học đắt đỏ hay các app tốn tiền triệu. Nhưng giờ đây, chỉ cần biết cách ‘ra lệnh’ đúng, bạn hoàn toàn có thể biến ChatGPT thành thầy dạy miễn phí ngay tại nhà. Dưới đây là 5 câu lệnh cực hữu ích, ai cũng có thể copy và dùng ngay.

5 câu lệnh dễ dàng biến ChatGPT thành gia sư ngoại ngữ miễn phí

1. Khởi đầu - Xây nền tảng phát âm

Câu lệnh:

“Giúp tôi học phát âm chuẩn [ngôn ngữ]. Hãy liệt kê bảng chữ cái, phiên âm từng âm, kèm ví dụ minh họa và 5 bài tập luyện nghe - nói mỗi ngày trong 7 ngày.”

2. Học 1000 từ cơ bản nhất

Câu lệnh:

“Hãy lập danh sách 1000 từ vựng thông dụng nhất trong [ngôn ngữ], chia thành 20 chủ đề (gia đình, công việc, ăn uống…). Mỗi từ gồm: nghĩa, phiên âm, ví dụ, và 1 câu ứng dụng.”

3. Nắm chắc ngữ pháp nền tảng

Câu lệnh:

“Hãy thiết kế giáo trình 30 ngày để học toàn bộ ngữ pháp cơ bản của [ngôn ngữ]. Mỗi ngày gồm: 1 điểm ngữ pháp chính, 3 ví dụ minh họa, 5 bài tập viết, và 1 đoạn hội thoại ngắn.”

4. Luyện hội thoại đời thường

Câu lệnh:

“Đóng vai người bản xứ để luyện hội thoại với tôi. Bắt đầu từ tình huống đơn giản (chào hỏi, đi chợ) rồi tăng dần độ khó. Sau mỗi đoạn, hãy sửa lỗi của tôi và gợi ý cách diễn đạt tự nhiên hơn.”

5. Nghe - nói phản xạ

Câu lệnh:

“Hãy đóng vai huấn luyện viên nghe - nói. Mỗi ngày, gửi 5 đoạn audio ngắn (≤15s) bằng [ngôn ngữ], yêu cầu tôi nhắc lại. Sau đó, chấm điểm phát âm và cho nhận xét chi tiết.”

Thay vì tốn hàng triệu đồng cho một gia sư hay các app học ngoại ngữ, chỉ cần vài cú copy - paste những câu lệnh trên vào ChatGPT, bạn đã có thể tự học phát âm, từ vựng, ngữ pháp và luyện nói phản xạ ngay tại nhà.