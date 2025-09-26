1 đại học công lập doanh thu gần 2.000 tỷ đồng/năm, thu về 5 tỷ/ngày: Chỉ thua RMIT, vượt cả Bách khoa Hà Nội và loạt "ông lớn"

Theo công bố mới nhất của ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH), trường này có doanh thu hoạt động năm 2024 đạt 1.887 tỷ đồng, tăng khoảng 200 tỷ so với năm trước đó. Trung bình mỗi ngày trường có thể thu về 5,1 tỷ đồng.

Trước đó, đã có 7 trường đại học công bố doanh thu năm 2024 trên 1.000 tỷ đồng bao gồm: ĐH RMIT Việt Nam, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Cần Thơ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Trong danh sách các trường nghìn tỷ này, doanh thu của ĐH Kinh tế TP.HCM hiện đang đứng top 2, chỉ sau RMIT Việt Nam (3.831 tỷ), vượt Bách khoa Hà Nội (1.502 tỷ) và nhiều trường đại học lớn khác.

Thu từ các hoạt động giáo dục và đào tạo của UEH đạt 1.343 tỷ đồng và có nguồn thu hơn 520 tỷ đồng từ khoa học công nghệ. Đáng chú ý, nguồn thu từ khoa học công nghệ của UEH đang chiếm 27% tổng thu, cao nhất trong nhóm trường có doanh thu nghìn tỷ năm 2024.

Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) là một trong những trường đại học kinh tế top đầu của khu vực miền Nam và cả nước. Năm 2025, trường xét tuyển gần 60 ngành học, có mức điểm chuẩn từ 23-27,7 điểm. Một số ngành học hot năm nay tại UEH có thể kể đến như Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ Marketing, Kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế, Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện…

Quy mô đào tạo của UEH đang đạt khoảng gần 40.000 sinh viên. Ngoài cơ sở chính tại TP.HCM, UEH còn có một phân hiệu tại Vĩnh Long. Học phí của UEH dao động từ 40-77 triệu đồng/năm học tại cơ sở chính và 25-28 triệu đồng/năm học tại phân hiệu Vĩnh Long.