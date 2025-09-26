Thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Thông tin vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, chiều 26/9.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho hay kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 về cơ bản sẽ được giữ ổn định như năm 2025.

Tuy nhiên, kỳ thi tới sẽ có một số điều chỉnh nhằm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương hai cấp, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, kiện toàn bộ máy thanh tra, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT phát biểu tại hội nghị. Ảnh: A.N.

Theo đó, các quy định liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra trong kỳ thi sẽ được sửa đổi cho phù hợp với việc chuyển bộ phận thanh tra giáo dục về Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh. Đây là bước điều chỉnh nhằm bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch và hiệu quả trong khâu giám sát kỳ thi.

Về thủ tục, giấy tờ của thí sinh cũng có sự thay đổi theo hướng tinh gọn và thuận tiện hơn. Hồ sơ đăng ký dự thi sẽ chỉ lưu tại trường phổ thông, thay vì phải chuyển lên nhiều cấp như trước. Giấy báo dự thi và thẻ dự thi được gộp thành một loại duy nhất là Giấy báo dự thi do trường phổ thông cấp. Tương tự, Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Giấy chứng nhận kết quả thi cũng được tích hợp thành Giấy chứng kết quả thi, do trường nơi thí sinh đăng ký dự thi cấp phát.

Ở khâu phúc khảo, Bộ GD&ĐT sẽ rút ngắn thời gian nhận đơn và trả kết quả, giúp thí sinh sớm có thông tin, đồng thời hỗ trợ tiến độ tuyển sinh của các trường đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Quy trình chấm phúc khảo cũng được điều chỉnh chặt chẽ hơn. Mọi bài thi có thay đổi điểm sau phúc khảo đều phải được đối thoại để bảo đảm tính khách quan, chính xác.

Học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Đặc biệt, công nghệ thông tin tiếp tục được tăng cường ứng dụng trong tổ chức kỳ thi. Việc truyền dữ liệu giữa các hội đồng thi và Bộ GD&ĐT sẽ thực hiện trực tiếp qua hệ thống quản lý thi, thay cho hình thức gửi đĩa CD qua đường bưu điện như trước đây. Cách làm mới được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian, giảm khâu thủ công và tăng hiệu quả xử lý dữ liệu.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cho biết, đang chuẩn bị lộ trình tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính.

Từ tháng 4-5/2026, Bộ sẽ thử nghiệm thi trên máy tính với khoảng 100.000 thí sinh, đồng thời xây dựng ngân hàng câu hỏi.

Đến tháng 7/2026, Đề án thi trên máy tính sẽ được trình Chính phủ xem xét.

Tháng 10-12/2026: Ban hành quy trình, quy định thi trên máy tính, các địa phương bố trí một số điểm tổ chức thí điểm thi trên máy tính năm 2027 và chuẩn bị đầu tư cơ sở vật chất cho các điểm thi này.

Tháng 4-5/2027: Tổ chức thử nghiệm câu hỏi thi tại các điểm dự kiến tổ chức thi trên máy tính; Tổ chức thử nghiệm câu hỏi thi trên diện rộng theo quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi.

Tháng 6/2027: Tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính tại các điểm có đủ điều kiện và Tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên giấy tại các điểm thi khác.