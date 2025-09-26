Xôn xao sự việc đón con đi học về thấy in hằn vết tay tấy đỏ khắp mặt, lời giải thích vô lý của giáo viên càng khiến dân tình bức xúc

Mạng xã hội đang lan truyền mạnh mẽ bài chia sẻ của một phụ huynh có con học tại một trường mầm non ở 1 khu vực Hà Nội. Theo phản ánh từ kênh Tiktok T.N.s, chiều đón con sau giờ học, gia đình phát hiện trên hai má bé xuất hiện rõ những vết hằn bàn tay đỏ ửng.

Phụ huynh này cho biết, các dấu vết trên mặt con rất rõ ràng, không giống va chạm thông thường. Khi thắc mắc với cô giáo, cô cho rằng "các cháu nhỏ chơi với nhau, có thể xô đẩy hoặc va chạm nên mới bị như vậy". Tuy nhiên, câu trả lời này không khiến gia đình hài lòng, bởi các vết hằn in bàn tay cho thấy đã có tác động lực trực tiếp.

Nguồn: Kênh Tiktok T.N.s

Bài đăng của gia đình nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Chỉ trong thời gian ngắn, chia sẻ này đã thu hút hơn 7.000 lượt bình luận bức xúc và tới 38.000 lượt quan tâm, chia sẻ . Nhiều ý kiến bày tỏ lo lắng về môi trường an toàn cho trẻ tại trường mầm non, đồng thời đặt câu hỏi về trách nhiệm giám sát và xử lý của giáo viên khi xảy ra sự việc.

Một số phụ huynh khác cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự, cho rằng trẻ ở lứa tuổi mầm non thường hiếu động, dễ va chạm. Tuy nhiên, nhà trường cần có biện pháp quản lý, đảm bảo an toàn cho các bé, cũng như giải thích rõ ràng, minh bạch với phụ huynh khi xảy ra sự cố.

Nhiều người cũng khuyên gia đình nên đưa bé đi bác sĩ kiểm tra, vì nhìn vết đỏ như vậy cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến màng nhĩ và khả năng nghe của bé.

Nhiều ý kiến cho rằng, ngoài việc xử lý vụ việc cụ thể, đây cũng là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh và đầy trách nhiệm cho trẻ nhỏ.

Hiện sự việc đang tiếp tục thu hút sự chú ý và gây tranh luận về cách ứng xử của giáo viên mầm non tại sự việc này.