Chi tiết cách tính tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo mới nhất

Theo Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT, kể từ ngày 23-9, tiền lương tháng làm căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập bao gồm: tiền lương tính theo hệ số lương (hoặc theo vị trí việc làm), phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có), các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

Cụ thể, tiền lương 1 tiết dạy thêm = Tiền lương 1 tiết dạy x 150%.

Tiền lương dạy thêm giờ/năm học = Số tiết dạy thêm/năm học x Tiền lương 1 tiết dạy thêm.

Tiền lương làm thêm giờ đối với nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục công lập hoặc hướng dẫn thực hành trên tàu huấn luyện thực hiện theo quy định về tiền lương làm thêm giờ của pháp luật về lao động.

Nhà giáo có thời gian giảng dạy không đủ một năm học thì được hưởng tiền lương dạy thêm giờ tương ứng với thời gian công tác thực tế.

Trong đó, tiền lương 1 tiết dạy của nhà giáo được xác định như sau:

Đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, trường dự bị đại học, trường chuyên biệt và nhà giáo giáo dục nghề nghiệp:

Tiền lương 1 tiết dạy = Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học x Số tuần giảng dạy hoặc dạy trẻ (không bao gồm số tuần dự phòng) Định mức tiết dạy/năm học 52 tuần

Đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, trường chính trị của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Tiền lương 1 tiết dạy = Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học x Định mức tiết dạy/năm học tính theo giờ hành chính x 44 tuần Định mức tiết dạy/năm học 1760 giờ 52 tuần

Đối với nhà giáo giữ chức vụ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục hoặc nhà giáo được phân công làm nhiệm vụ Tổng phụ trách Đội, cán bộ Đoàn, Hội ở cơ sở giáo dục, định mức tiết dạy/năm học theo các công thức tính nêu trên được tính là định mức tiết dạy/năm học của nhà giáo cùng cấp học, trình độ đào tạo của cơ sở giáo dục đó.

Tiền lương 1 tiết dạy đối với nhà giáo công tác không đủ một năm học được xác định như sau:

Tiền lương 1 tiết dạy = Tổng số tiền lương được chi trả tương ứng với thời gian công tác thực tế x Số tuần thực dạy tương ứng với thời gian công tác thực tế Định mức tiết dạy/thời gian công tác thực tế 52 tuần – (Số tuần giảng dạy hoặc dạy trẻ theo quy định – Số tuần thực dạy tương ứng với thời gian công tác thực tế)

Thời điểm chi trả tiền lương dạy thêm giờ cho nhà giáo được thực hiện sau khi kết thúc năm học. Năm học được tính từ ngày 1-7 năm trước đến hết ngày 30-6 của năm liền kề (bao gồm cả thời gian nghỉ hè).