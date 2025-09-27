Vì sao Bộ GD&ĐT chỉ quản lí trực tiếp các đại học trọng điểm?

Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: Duy Phạm

Trên cơ sở rà soát các vướng mắc, khó khăn, bất cập của hoạt động giáo dục và đào tạo hiện nay, dự thảo Nghị quyết tập trung giải quyết các vấn đề mang tính đột phá, chiến lược để thể chế hóa Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và để phát triển giáo dục và đào tạo. Dự thảo dự kiến các nhóm chính sách lớn thực hiện đột phá phát triển giáo dục, đào tạo.

Trong đó, có sắp xếp, tái cấu trúc hệ thống cơ sở giáo dục công lập bao gồm cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên công lập (trừ cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao); hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên thành trường trung học nghề theo khu vực liên phường, xã; thực hiện theo hướng giảm đầu mối, gắn trách nhiệm quản lí chuyên môn với nhân sự và tài chính, xóa bỏ cấp trung gian, bảo đảm hệ thống quản trị tinh gọn, thống nhất, hiệu quả.

Bộ GD&ĐT trực tiếp quản lí các đại học, trường đại học trọng điểm hoặc đã được quy hoạch là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia về kĩ thuật và công nghệ được giao dẫn dắt mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng, trường cao đẳng thực hiện chức năng trung tâm vùng, trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao.

Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lí cơ sở giáo dục đại học đào tạo chuyên sâu đặc thù. Chuyển các cơ sở giáo dục còn lại về địa phương quản lí, bảo đảm quyền tự chủ đầy đủ, toàn diện cho các cơ sở giáo dục không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính. Nghiên cứu sáp nhập các viện nghiên cứu với các cơ sở giáo dục đại học (trừ tổ chức khoa học công nghệ công lập đặc thù).

Lí giải về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết, hiện nay, các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trực thuộc nhiều Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lí; đang được xác định các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan quản lí trực tiếp có thẩm quyền thành lập. Theo Luật Giáo dục đại học 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2018), Bộ GD&ĐT là cơ quan quản lí nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó có giáo dục đại học. Các cơ sở giáo dục đại học đều chịu sự quản lí chung của Bộ GD&ĐT và của các cơ quan chủ quản khác.

Việc giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập hiện nay thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục Đại học, ngoài ra, việc giao quyền tự chủ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Tuy nhiên, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị , Nghị quyết 281 của Chính phủ, Văn bản 59 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18 đã xác định rõ nhiệm vụ tiến hành sắp xếp, tái cấu trúc cơ sở giáo dục đại học và tổ chức đảng trong cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập , giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn; xoá bỏ cấp trung gian, bảo đảm quản trị tinh gọn, thống nhất, hiệu quả; tăng cường quản lí nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học; bảo đảm nguyên tắc gắn trách nhiệm quản lí chuyên môn với quản lí nhân sự và tài chính.

Như vậy, việc Bộ GD&ĐT đầu mối quản lí các đại học, cơ sở giáo dục đại học trọng điểm; Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lí các trường chuyên sâu đặc thù; địa phương quản lí các cơ sở giáo dục địa học còn lại là phù hợp, đảm bảo thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng.

Theo Quyết định 452 của Chính phủ về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2030, các đại học trọng điểm được xác định như: Nâng cấp, phát triển Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm TPHCM là các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia về sư phạm; tập trung đầu tư nâng cấp, phát triển 5 cơ sở giáo dục đại học công lập có năng lực, uy tín hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu một số ngành, lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ then chốt, mũi nhọn để trở thành các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia về kĩ thuật và công nghệ, có chất lượng và uy tín ngang tầm khu vực.

Đầu tư xây dựng Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam là trường trọng điểm quốc gia, đạt trình độ ngang bằng các nước phát triển trong khu vực về các ngành khoa học, kĩ thuật và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế biển.

Ngoài ra, hiện cả nước có 9 đại học công lập gồm 2 Đại học Quốc gia, 3 đại học vùng, Đại học Cần Thơ, Đại học Kinh tế TPHCM, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân. Các đại học này đều trực thuộc Bộ GD&ĐT.