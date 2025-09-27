Nam diễn viên nổi tiếng bị chê cười: Trước thì bỏ rơi con, giờ thấy con làm bác sĩ lại đăng bài khoe trên MXH!

Ngày 7/5/2025, trên mạng xã hội, ngôi sao võ thuật 62 tuổi Lý Liên Kiệt bất ngờ đăng tải loạt ảnh đi kiểm tra mắt. Trong ảnh, ông ngồi trước thiết bị khám nhãn khoa, còn người đứng vận hành là một cô gái đeo kính, tóc dài. Đi kèm hình ảnh, ông viết: "Lời của con gái thứ hai cũng phải nghe chứ!".

Ngay lập tức, cư dân mạng nhận ra cô gái ấy chính là Lý Đài Mật, con gái thứ hai của Lý Liên Kiệt và người vợ đầu Hoàng Thu Yến. Hiện tại, cô là bác sĩ nhãn khoa tại một bệnh viện lớn ở Bắc Kinh.

Dư luận " dậy sóng " : Lý Liên Kiệt từng thiên vị con với Lợi Trí

Hình ảnh tưởng chừng ấm áp lại khiến nhiều người chua xót nhớ lại quá khứ. Trong nhiều năm, Lý Liên Kiệt thường bị chỉ trích vì "thiên vị". Hai con gái với Lợi Trí sống trong nhung lụa, từ nhỏ đã được tham gia sự kiện lớn, học trường danh giá, thậm chí du học Harvard.

Hai con gái với Hoàng Thu Yến lại chịu cảnh thiếu thốn. Có thời điểm, mẹ con họ phải sống trong tầng hầm ở Mỹ, dựa vào học bổng và công việc tay chân để duy trì cuộc sống.

Chính sự khác biệt này từng khiến công chúng chỉ trích Lý Liên Kiệt "quên đi quá khứ, bỏ bê vợ con cũ".

Lý Liên Kiệt khoe ảnh đi khám mắt tại bệnh viên con gái Lý Đài Mật đang làm việc

Hoàng Thu Yến: Nuốt đắng để nuôi con thành tài

Hoàng Thu Yến là mối tình đầu của Lý Liên Kiệt, từng hy sinh sự nghiệp riêng để ủng hộ chồng. Nhưng đến năm 1989, khi Lý Liên Kiệt gặp Lợi Trí trên phim trường, ông đã lạnh lùng ly hôn qua một cú điện thoại. Rời xa chồng, một mình nuôi hai con ở Mỹ, Hoàng Thu Yến từng phải rửa bát thuê, học nghề làm đẹp để mưu sinh. Sau này, bà dần ổn định cuộc sống, mở tiệm làm tóc, rồi tái hôn và có một gia đình mới hạnh phúc.

Điều khiến dư luận khâm phục là, trong hoàn cảnh khó khăn, bà vẫn nuôi dạy hai con gái trưởng thành.

Con gái lớn Lý Tư Minh tốt nghiệp một trường danh tiếng, hiện làm trong lĩnh vực truyền thông - điện ảnh. Con gái thứ hai Lý Đài Mật trở thành bác sĩ nhãn khoa, nổi tiếng tận tâm với bệnh nhân, hoàn toàn không dựa vào hào quang của cha.

Hai cuộc đời, hai cái kết

Trong khi hai con gái với Hoàng Thu Yến trưởng thành trong nghị lực, thì các con với Lợi Trí tuy đầy đủ vật chất nhưng cũng không ít vấn đề. Con gái nhỏ từng công khai chia sẻ mình mắc trầm cảm trong đại dịch, khiến dư luận bàn tán: "Tiền nhiều để làm gì nếu con cái không hạnh phúc?".

Bởi vậy, khi Lý Liên Kiệt tự hào khoe con gái thứ hai, nhiều người mỉa mai: "Giờ mới biết nghe lời con sao?"; "Công lao này là của Hoàng Thu Yến, không phải của ông"; "Thành tựu của Lý Đài Mật càng làm mẹ cô thêm rạng rỡ";...

Lý Liên Kiệt và Hoàng Thu Yến thời trẻ

Góc nhìn về việc nuôi dạy con

Câu chuyện của Lý Liên Kiệt và hai gia đình cho thấy:

Vật chất đầy đủ chưa chắc mang lại hạnh phúc. Con cái lớn lên trong nhung lụa có thể thiếu đi sự rèn luyện và dễ bị tổn thương tâm lý.

Tình thương, sự đồng hành và tấm gương của cha mẹ mới là nền tảng quan trọng nhất để con trưởng thành. Hoàng Thu Yến tuy không thể cho con cuộc sống xa hoa, nhưng đã cho chúng một tinh thần mạnh mẽ và sự kiên cường, để tự mình gặt hái thành công.

Đó cũng là lý do nhiều cư dân mạng khẳng định: "Hai bàn tay trắng nuôi con thành bác sĩ, đó mới là chiến thắng lớn nhất của một người mẹ".

Kết

Cuộc đời Lý Liên Kiệt từng có vô số vai diễn anh hùng, nhưng ngoài đời thực, lựa chọn bỏ vợ con cũ để theo "tình yêu mới" đã trở thành vết nhơ khó xóa. Giờ đây, khi con gái thứ hai trưởng thành và được xã hội công nhận, hình ảnh ông ngồi lặng lẽ dưới bàn tay khám bệnh của con càng gợi lên những tiếc nuối: có những sai lầm, không thể "quay phim lại từ đầu".