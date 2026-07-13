"Vì màu cờ Tổ quốc": Cặp VĐV dancesport Anh Minh - Trường Xuân xúc động sau hành trình rực rỡ giành 2 HCV châu Á ngay trên sân nhà

Cú đúp HCV châu Á trên sân nhà, cặp VĐV dancesport Việt Nam nói một câu khiến ai cũng tự hào: "Vì màu cờ Tổ quốc. Vì giấc mơ".

Mới đây, Khiêu vũ thể thao Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên đấu trường quốc tế khi cặp vận động viên Vũ Hoàng Anh Minh - Nguyễn Trường Xuân xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng tại Giải Khiêu vũ Thể thao Vô địch châu Á Điệu đơn Standard 2026 đang diễn ra ở TP.HCM.

Hai học trò của kiện tướng Chí Anh bước lên bục cao nhất ở hai nội dung Waltz (Slow Waltz) và Viennese Waltz, khẳng định đẳng cấp của khiêu vũ thể thao Việt Nam trước những đối thủ hàng đầu châu lục. Không chỉ giành hai tấm HCV ở các nội dung điệu đơn, Anh Minh và Trường Xuân còn lọt top 7 nội dung Standard của Giải vô địch châu Á, một kết quả đáng khích lệ khi giải đấu quy tụ nhiều cặp đôi mạnh đến từ khắp khu vực.

Đây là thành quả của hành trình gắn bó hơn một thập kỷ của cặp đôi Standard giàu kinh nghiệm của Việt Nam. Trước giải châu Á năm nay, Anh Minh và Trường Xuân cũng từng ghi dấu ấn với tấm HCV tại Giải vô địch Đông Nam Á 2025 và giành HCB nội dung Standard toàn năng ở Giải vô địch Đông Nam Á 2026, cho thấy sự ổn định của bộ đôi trên đấu trường khu vực.

Bộ đôi Anh Minh - Trường Xuân xuất sắc giành 2 HCV châu Á về cho dancesport Việt Nam (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ sau chiến thắng tại giải châu Á vừa qua, Nguyễn Trường Xuân không giấu được niềm xúc động khi coi đây là một trong những dấu mốc đặc biệt nhất trong sự nghiệp. "Đối với mình, hai tấm HCV này không chỉ là một thành tích đáng tự hào mà còn là một cột mốc rất đặc biệt trong sự nghiệp thi đấu. Được giành HCV tại một giải đấu châu Á ngay trên chính quê hương Việt Nam mang đến một cảm xúc rất khó diễn tả. Mình hạnh phúc vì được đại diện cho Việt Nam thi đấu và góp một phần nhỏ mang thành tích về cho nước nhà. Đây chắc chắn sẽ là một trong những kỷ niệm đẹp và đáng nhớ nhất trong hành trình của mình".

Nữ VĐV cũng tiết lộ khoảnh khắc khiến cô xúc động nhất: "Có lẽ là khoảnh khắc tên của bọn mình được xướng lên ở vị trí cao nhất và được bước lên bục trao giải. Khi ấy mọi cảm xúc như vỡ òa. Mình nghĩ ngay đến thầy cô, gia đình, đồng đội và tất cả những người đã luôn đồng hành, tin tưởng và ủng hộ bọn mình. Đó là một khoảnh khắc mình sẽ nhớ mãi".

Để có được thành công này, Anh Minh và Trường Xuân đã trải qua quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, thể lực lẫn tâm lý. Dù đặt mục tiêu thi đấu hết khả năng, cả hai không quá áp lực về số lượng huy chương. "Bọn mình luôn đặt mục tiêu thi đấu với phong độ tốt nhất và thể hiện trọn vẹn những gì đã chuẩn bị. Dĩ nhiên, ai cũng mong muốn có thành tích cao nhất, nhưng bọn mình không quá đặt nặng phải giành bao nhiêu HCV. Điều quan trọng nhất là bước ra sàn đấu với sự tự tin và cống hiến hết mình. Việc giành được 2 HCV thực sự là niềm hạnh phúc rất lớn đối với bọn mình".

Lợi thế lớn nhất của giải đấu năm nay là được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, đi cùng với đó cũng là không ít áp lực khi mang trên vai kỳ vọng của người hâm mộ: "Bọn mình đã có một quá trình chuẩn bị rất nghiêm túc cùng các thầy cô, từ kỹ thuật, thể lực cho đến tâm lý thi đấu. Vì giải đấu được tổ chức tại Việt Nam nên bọn mình càng mong muốn mang đến những phần trình diễn tốt nhất.

Khó khăn lớn nhất có lẽ là áp lực từ chính bản thân. Khi được thi đấu trên sân nhà, mình luôn muốn không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Nhưng cũng chính sự cổ vũ của khán giả Việt Nam đã tiếp thêm cho bọn mình rất nhiều sức mạnh để tự tin thể hiện".

Theo Trường Xuân, việc tranh tài trước khán giả quê hương vừa là lợi thế, vừa là thử thách. "Lợi thế lớn nhất là được thi đấu trước gia đình, bạn bè và rất nhiều khán giả Việt Nam. Mỗi tiếng hò reo, mỗi tràng pháo tay đều mang lại nguồn động lực rất lớn. Áp lực cũng có, vì mình luôn muốn thể hiện thật tốt trên chính sân nhà. Nhưng sau tất cả, tình yêu và sự cổ vũ của mọi người đã giúp bọn mình biến áp lực thành động lực để thi đấu hết mình".

Nếu phải gói gọn hành trình chinh phục hai tấm HCV châu Á bằng một câu nói, Trường Xuân lựa chọn khẩu hiệu đã đồng hành cùng hai VĐV suốt giải đấu: "For the flag. For the dream".

"Đó không chỉ là khẩu hiệu của bọn mình tại giải đấu, mà còn là điều mình luôn nhắc nhở bản thân mỗi khi bước lên sàn đấu. Mỗi bước nhảy đều được thực hiện bằng tất cả niềm tự hào khi được đại diện cho Việt Nam".

Hai tấm HCV châu Á không phải là đích đến cuối cùng. Với Anh Minh và Trường Xuân, đây là động lực để tiếp tục chinh phục những sân khấu lớn hơn. "Hai tấm HCV là một cột mốc rất đáng nhớ, nhưng cũng là động lực để bọn mình tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa. Phía trước vẫn còn rất nhiều mục tiêu và thử thách trên đấu trường quốc tế.

Bọn mình sẽ tiếp tục tập luyện, hoàn thiện bản thân, hướng đến những giải đấu lớn hơn và hy vọng có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho Dancesport Việt Nam, cả với tư cách vận động viên và người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ".

Giải Khiêu vũ Thể thao Vô địch châu Á 2026 diễn ra tại TP.HCM quy tụ hàng nghìn vận động viên đến từ gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc Vũ Hoàng Anh Minh và Nguyễn Trường Xuân giành hai HCV ngay trên sân nhà không chỉ là thành tích đáng tự hào của bộ đôi mà còn là dấu mốc đáng nhớ của Dancesport Việt Nam trên đấu trường châu lục.