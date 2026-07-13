“Á quân Anh Trai” buitruonglinh hẹn Archer gặp nhau trong Nghịch Thuỷ Hàn bằng một Fan Meeting Online chưa từng có

Sau hiệu ứng từ live concert đầu tay, buitruonglinh tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ khi bắt tay cùng siêu phẩm MMORPG Nghịch Thủy Hàn tổ chức fan meeting ngay trong game vào ngày 31/07.

Với chủ đề "Bùng Nổ Nhân Duyên & Định Mệnh" cùng bối cảnh ngược dòng thời gian đầy lãng mạn, Archer đã rục rịch lập đội, chờ ngày mở cổng săn vé tham dự màn hội ngộ đặc biệt này.

Xuất sắc giành ngôi vị Á quân Anh Trai "Say Hi" mùa 2, buitruonglinh hiện là một trong những gương mặt trẻ nhận được nhiều sự quan tâm nhờ màu sắc âm nhạc giàu cảm xúc cùng lượng người hâm mộ ngày càng lớn. Các ca khúc của chủ nhân hit "Dù cho mai về sau" mang đậm chất tự sự, lãng mạn, dễ chinh phục người yêu nhạc, đặc biệt là giới trẻ. Live concert đầu tay "Từng Ngày" cháy vé chỉ sau ít phút mở bán cũng phần nào cho thấy sức hút của nam ca sĩ ở thời điểm hiện tại.

Sự xuất hiện của buitruonglinh trong Nghịch Thuỷ Hàn vì thế nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả cộng đồng game lẫn fandom Archer. Là tựa game MMORPG thế hệ mới, Nghịch Thuỷ Hàn (Độ tuổi: 18+) do NetEase Games phát triển và được VNGGames phát hành tại Việt Nam với định hướng tái định nghĩa chuẩn mực game nhập vai thế giới mở. Tựa game nói không với mô hình pay-to-win, chú trọng vào trải nghiệm cộng đồng trong quá trình phát triển. Trên nền tảng đó, Nghịch Thuỷ Hàn hướng đến việc trở thành MMORPG Social Dating đầu tiên tại Việt Nam, nơi thế hệ trẻ có thể kết nối, thể hiện cá tính, phong cách và bản sắc riêng thông qua chính những trải nghiệm trong thế giới giang hồ.

Chính vì vậy, màn kết hợp giữa tựa game và buitruonglinh được nhiều người đánh giá có sự tương đồng về tệp người dùng, đồng thời mở ra nhiều kỳ vọng về những hoạt động tương tác vượt ra ngoài khuôn khổ của một màn hợp tác quảng bá thông thường.

Điểm đáng chú ý ở màn hợp tác lần này không chỉ nằm ở việc buitruonglinh xuất hiện trong Nghịch Thuỷ Hàn, mà còn ở cách tựa game biến toàn bộ chiến dịch trở thành "vụ nổ trải nghiệm" đa nền tảng. Từ hình ảnh, âm nhạc đến cốt truyện và các hoạt động cộng đồng đều được kết nối trong cùng một thế giới, đưa người hâm mộ từ vai trò khán giả ngoài đời từng bước trở thành những người trực tiếp bước vào giang hồ và đồng hành cùng thần tượng. Đây cũng là hướng đi khác biệt so với mô hình hợp tác quen thuộc, khi nghệ sĩ không chỉ góp mặt trong các hoạt động truyền thông mà thực sự trở thành một phần của trải nghiệm trong game.

Theo thông tin từ nhà phát hành, bản cập nhật 1.3.1 vào ngày 31.07 được xem là đợt Big Update lớn nhất của Nghịch Thuỷ Hàn kể từ khi ra mắt tại Việt Nam. Không chỉ bổ sung hàng loạt tính năng, ngoại trang và nội dung mới, phiên bản lần này còn mở ra bản đồ Vĩnh Dạ Tinh Đô - vùng đất hoàn toàn mới, nơi người chơi có thể trực tiếp tác động đến dòng chảy thời gian và những mối lương duyên của chính mình.

Bản cập nhật 1.3.1 là Big Update chưa từng có trong lịch sử Nghịch Thuỷ Hàn, với nhiều bản đồ và tính năng hấp dẫn

Đồng hành xuyên suốt hành trình ấy là nhân vật "Kẻ Du Hành Thời Gian" do buitruonglinh hóa thân. Không đơn thuần xuất hiện như một NPC dẫn nhiệm vụ, nhân vật của nam ca sĩ đóng vai trò kết nối những mảnh ghép định mệnh, dẫn dắt người chơi vượt qua các thử thách, đi tìm những mảnh ký ức và kết nối bị thất lạc bởi dòng chảy thời gian, để hướng tới Đêm Vĩnh Hằng - sự kiện trung tâm của toàn bộ chương nội dung mới. Qua từng thử thách, những mối quan hệ trong game sẽ dần được vun đắp, từ tri kỷ, huynh đệ, tỷ muội cho đến người thương, tạo nên đúng tinh thần "nhân duyên" mà game theo đuổi.

Thực tế, đây cũng là định hướng phát triển của Nghịch Thuỷ Hàn kể từ khi ra mắt. Thay vì tập trung vào cuộc đua sức mạnh như nhiều MMORPG truyền thống, tựa game lựa chọn phát triển hệ sinh thái tương tác xã hội với hàng loạt cơ chế khuyến khích người chơi gắn kết cùng nhau. Từ tri kỷ, bang hội, sư đồ, kết nghĩa cho tới đoàn phim, tiệc trang viên hay những hoạt động khám phá theo tổ đội, phần lớn nội dung đều được thiết kế để tạo ra nhiều điểm chạm giữa cộng đồng.

Điểm nhấn đáng mong chờ của chiến dịch chính là sự kiện fan meeting "Bùng Nổ Nhân Duyên & Định Mệnh" cùng buitruonglinh vào ngày 31/07. Thay vì gặp gỡ tại một địa điểm ngoài đời, Nghịch Thuỷ Hàn đưa toàn bộ sự kiện vào chính thế giới game, biến Tiệc Trang Viên và Phòng Trà thành không gian để game thủ và fandom Archer giao lưu, tương tác trực tiếp với thần tượng buitruonglinh thông qua nhân vật trong game.

"Đêm Vĩnh Hằng" Fan Meeting online trong game là điểm nhấn bùng nổ của hành trình

Theo thông tin từ ban tổ chức, sự kiện sẽ có các hoạt động giao lưu, biểu diễn trên sân khấu trong game cùng nhiều nội dung tương tác dành riêng cho cộng đồng người chơi. Đặc biệt, một ca khúc hoàn toàn mới do buitruonglinh và Nghịch Thuỷ Hàn thực hiện dành tặng riêng người chơi cũng sẽ lần đầu được ra mắt trong fan meeting, tạo nên trải nghiệm kết hợp giữa game và âm nhạc đặc sắc.

Với việc kết hợp giữa cập nhật phiên bản mới cùng chuỗi hoạt động đồng hành cùng nghệ sĩ, Nghịch Thuỷ Hàn đang từng bước hiện thực hoá mục tiêu mở rộng và nâng cấp trải nghiệm của người chơi theo hướng đa nền tảng. Thế giới trong game không chỉ là nơi khám phá cốt truyện hay chinh phục thử thách, mà còn trở thành không gian kết nối giữa cộng đồng game thủ và fandom thông qua những hoạt động diễn ra ngay trong chính thế giới trò chơi.

Cổng săn vé miễn phí dự kiến mở cửa vào ngày 21/07, và sự kiện chính fan meeting "Bùng Nổ Nhân Duyên và Định Mệnh" cùng buitruonglinh sẽ chính thức diễn ra vào 31/07. Thông tin chi tiết về toàn bộ sự kiện và phiên bản mới sẽ được Nghịch Thuỷ Hàn cập nhật trên kênh thông tin chính thức: https://nthvng.onelink.me/OzoP/JUL26