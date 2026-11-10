VFF thúc đẩy ứng dụng khoa học dinh dưỡng vào công tác huấn luyện bóng đá
VFF tổ chức tập huấn chuyên sâu về dinh dưỡng và hồi phục trong bóng đá.
Ngày 10/11, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), VFF phối hợp cùng Herbalife Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn chuyên đề “Ứng dụng dinh dưỡng thể thao và hồi phục nhằm nâng cao thành tích bóng đá”. Sự kiện thu hút khoảng 100 học viên là các huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên cùng cán bộ chuyên môn và quản lý bóng đá trên cả nước.
Phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh vai trò của dinh dưỡng khoa học và quy trình phục hồi thể chất trong bóng đá hiện đại. Bên cạnh yếu tố chiến thuật và thể lực, việc theo dõi chỉ số thể trạng, kiểm soát tải lượng vận động và phòng ngừa chấn thương đóng vai trò quyết định trực tiếp tới hiệu suất thi đấu của cầu thủ. Đánh giá cao tính ứng dụng của chương trình, đại diện VFF kỳ vọng các học viên sẽ chuyển hóa kiến thức tiếp nhận thành giải pháp thực tiễn phù hợp với điều kiện vận hành tại từng câu lạc bộ và đội tuyển.
Tại khóa huấn luyện, các chuyên gia quốc tế đã truyền tải chuỗi chuyên đề kết hợp giữa lý thuyết, phân tích tình huống và thực hành. Nội dung tập trung vào yêu cầu sinh lý trong bóng đá đỉnh cao, cơ chế chuyển hóa năng lượng ở các hoạt động cường độ cao lặp lại, cùng phương pháp xây dựng thực đơn theo nguyên tắc “đĩa ăn thành tích” và phân kỳ dinh dưỡng trước, trong, sau thi đấu. Học viên cũng được hướng dẫn quy trình theo dõi thể trạng qua chỉ số thành phần cơ thể, giấc ngủ, tình trạng bù nước; quản lý dinh dưỡng khi di chuyển, dinh dưỡng cho cầu thủ nữ và cầu thủ trẻ, cũng như nhận biết rủi ro từ hội chứng thiếu hụt năng lượng tương đối (REDs).
Ở phần thực hành, các học viên trực tiếp tham gia bài tập lập kế hoạch nạp năng lượng và bù nước chi tiết trong ngày thi đấu cho một tiền vệ đá chính thuộc đội tuyển nam quốc gia dựa trên các điều kiện thực tế.
Chương trình tập huấn chuyên đề lần này hướng tới mục tiêu từng bước chuẩn hóa công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi thể lực cho cầu thủ, đưa y học thể thao Việt Nam tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.