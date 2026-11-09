Thủ môn dự U20 World Cup bỏ nghề đá bóng đi chạy taxi bất ngờ được tái xuất BHL U19 Việt Nam

Cựu tuyển thủ U20 World Cup bỏ nghề đá bóng chạy taxi mưu sinh và bước ngoặt không ai ngờ ở U19 Việt Nam.

Trong danh sách ban huấn luyện đội tuyển U19 Việt Nam tập trung tháng 11/2026, sự xuất hiện của HLV thủ môn Nguyễn Bá Minh Hiếu mang đến một câu chuyện truyền cảm hứng đặc biệt. Từ một người gác đền từng dự U20 World Cup 2017 nhưng sớm phải gác lại sự nghiệp để mưu sinh bằng nghề lái taxi, cựu cầu thủ sinh năm 1997 giờ đây chính thức tái xuất bóng đá đỉnh cao trên một cương vị mới.

Thủ môn Nguyễn Bá Minh Hiếu tái xuất BHL U19 Việt Nam (Ảnh: Bongdaplus, FBNV)

Từng được xem là tài năng triển vọng khi góp mặt trong danh sách dự VCK U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc cùng Bùi Tiến Dũng và Đỗ Sỹ Huy, sự nghiệp câu lạc bộ của Minh Hiếu lại trải qua nhiều trầm lặng. Sở hữu chiều cao 1,84 m cùng nền tảng đào tạo bài bản, nhưng trong màu áo CLB Hà Nội, anh chủ yếu đóng vai trò thủ môn số 3 hoặc số 4. Việc ít có cơ hội ra sân ở các giải đấu chuyên nghiệp khiến thủ thành quê Hà Nội thường phải duy trì cảm giác bóng qua các giải đấu phong trào 7 người.

Minh Hiếu chính thức được đôn lên đội một Hà Nội FC từ mùa giải 2018. Tuy nhiên, việc phải cạnh tranh vị trí trong một tập thể đầy sao, liên tục sở hữu những người gác đền xuất sắc đã khiến cơ hội ra sân của anh tại V.League trở nên vô cùng hiếm hoi. Dẫu vậy, suốt gần một thập kỷ gắn bó với đội bóng Thủ đô, anh vẫn giữ vững tinh thần chuyên nghiệp, miệt mài tập luyện và là chỗ dựa cậy cậy mỗi khi được ban huấn luyện trao cơ hội.

Bước ngoặt đến vào cuối năm 2025 khi hai bên chính thức nói lời chia tay. Rời xa môi trường bóng đá đỉnh cao, Nguyễn Bá Minh Hiếu nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới. Không hoàn toàn khép lại niềm đam mê trái bóng tròn, anh chuyển hướng sang công tác huấn luyện khi đảm nhận vai trò HLV thủ môn cho một đội bóng sinh viên, truyền đạt lại những kinh nghiệm trận mạc quý giá cho thế hệ trẻ. Để trang trải cuộc sống, anh rẽ sang công việc chạy taxi tuyến sân bay Nội Bài – Hà Nội, chuyên phục vụ các đoàn khách quốc tế. Những ngày tháng cầm vô lăng bôn ba trên đường phố tuy vất vả nhưng đã giúp cựu thủ thành rèn luyện sự kiên nhẫn và bản lĩnh sống.

Nguyễn Bá Minh Hiếu chuyển sang chạy taxi (Ảnh: FBNV)

Bước ngoặt đến khi HLV Hoàng Anh Tuấn giữ vị trí HLV trưởng U19 Việt Nam. Nhớ tới người học trò cũ tài năng nhưng lận đận, chiến lược gia 58 tuổi đã trao cho Minh Hiếu cơ hội đứng trong hàng ngũ ban huấn luyện. Đây là lần đầu tiên cựu thủ môn U20 Việt Nam đảm nhận vai trò HLV thủ môn ở cấp độ đội tuyển trẻ quốc gia, mở ra chương mới trong sự nghiệp bóng đá của anh.

Hiện tại, Nguyễn Bá Minh Hiếu đã cùng ban huấn luyện U19 Việt Nam hội quân tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (VFF) từ ngày 4/11. Toàn đội đang tích cực hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi di chuyển sang Thành Đô (Trung Quốc) tham dự Giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2026. Tại giải đấu này, U19 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U19 Trung Quốc (11/11), U19 Hàn Quốc (14/11) và U19 Tajikistan (17/11).

Trải nghiệm thực tế từ những thăng trầm trong quá khứ được kỳ vọng sẽ giúp HLV trẻ Nguyễn Bá Minh Hiếu không chỉ truyền đạt kinh nghiệm chuyên môn trong khung gỗ, mà còn trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các cầu thủ lứa tuổi U19.