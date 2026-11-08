Động thái mới của Khánh Thi

Khánh Thi được an ủi.

Những ngày vừa qua, kiện tướng dancesport Khánh Thi bất ngờ trải lòng về quãng thời gian kiệt sức. Đằng sau hình ảnh một HLV luôn tràn đầy năng lượng và gánh vác cùng lúc nhiều trọng trách từ việc điều hành học viện, huấn luyện vận động viên, làm trọng tài quốc tế là những áp lực kéo dài suốt 3 năm khiến cô có lúc cảm thấy trống rỗng và phải sang nước ngoài điều trị sức khỏe. Dòng trạng thái dạt dào cảm xúc lúc nửa đêm của Khánh Thi khi nhắc đến hai từ "buông tay" như một lời tự cho phép bản thân được nghỉ ngơi sau những tháng ngày gồng gánh quá tải.

Giữa thời điểm đối mặt với áp lực tinh thần và sự quan tâm dồn dập từ dư luận, gia đình nhỏ chính là bệ đỡ vững chắc nhất giúp cô cân bằng lại cảm xúc. Bên cạnh sự đồng hành đầy tinh tế của ông xã Phan Hiển, mới đây Khánh Thi đã chia sẻ những khoảnh khắc vô cùng ấm áp bên hai cô con gái Anna và Lisa.

Khánh Thi được chồng con động viên tinh thần

Khánh Thi và con gái Anna

Bé Lisa động viên mẹ Khánh Thi

Trong những bức hình được đăng tải, cái ôm siết dịu dàng của con gái lớn Anna hay sự ân cần, quấn quýt của con gái út Lisa đã trở thành "liều thuốc tinh thần" vô giá. Những cử chỉ yêu thương đơn sơ nhưng ngọt ngào ấy không chỉ giúp nữ kiện tướng xua tan đi sự mệt mỏi, kiệt sức mà còn nạp lại nguồn năng lượng tích cực, tiếp thêm động lực mạnh mẽ để cô tiếp tục nỗ lực và bước tiếp trên chặng đường phía trước.

Khánh Thi luôn có gia đình đồng hành trong khoảng thời gian áp lực

Cuộc sống của Khánh Thi và Phan Hiển là hành trình đáng ngưỡng mộ khi vượt qua rào cản tuổi tác và dư luận để xây dựng một tổ ấm trọn vẹn cùng sự nghiệp thăng hoa. Không chỉ là vợ chồng, cả hai còn là những cộng sự đắc lực trên con đường khiêu vũ thể thao. Trong khi Phan Hiển tiếp tục chinh chiến đỉnh cao và mang về nhiều thành tích quốc tế lớn, thì Khánh Thi giữ vai trò huấn luyện viên, trọng tài quốc tế. Sau những giờ làm việc dày đặc, nguồn năng lượng lớn nhất của cặp đôi chính là ba thiên thần nhỏ Kubi, Anna và Lisa.

Ảnh: FBNV