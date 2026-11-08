Ngôi sao gốc Việt được Messi nói điều đặc biệt

Lá phiếu đặc biệt từ Messi và giấc mơ Quả bóng vàng của Ibrahim Maza.

Cầu thủ Ibrahim Maza vừa có những chia sẻ đầy tự hào và xúc động sau khi nhận được sự ghi nhận đặc biệt từ huyền thoại Lionel Messi tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2026. Chủ nhân của 8 Quả bóng vàng đã điền tên tiền vệ 20 tuổi vào vị trí thứ 3 trong lá phiếu bình chọn danh hiệu Kopa Trophy - giải thưởng vinh danh cầu thủ trẻ hay nhất thế giới.

Dù kết thúc cuộc bình chọn ở vị trí thứ 9 chung cuộc, việc được một trong những siêu sao vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới đánh giá cao đã trở thành cú hích tinh thần vô cùng to lớn đối với Maza. Trả lời phỏng vấn truyền thông quốc tế, ngôi sao thuộc biên chế Bayer Leverkusen không giấu nổi niềm hạnh phúc: "Tôi thật sự trân trọng điều đó. Thật khó tin khi Messi nói với tôi rằng bạn sở hữu điều gì đó đặc biệt. Sự khích lệ từ anh ấy tiếp thêm cho tôi rất nhiều động lực".

Cầu thủ gốc Việt được Messi khích lệ (Ảnh: Goal)

Lời khen ngợi từ siêu sao người Argentina đồng thời thắp sáng thêm tham vọng đỉnh cao của Maza. Tiền vệ sinh năm 2005 khẳng định mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp của anh là chạm tay vào Quả bóng vàng - danh hiệu cá nhân cao quý nhất mà mọi cầu thủ đều ao ước.

Ibrahim Maza là cầu thủ mang ba dòng máu: có bố là người Algeria, mẹ là người Việt Nam và sinh ra, lớn lên tại Đức. Sau thời gian thi đấu cho các lứa trẻ của bóng đá Đức, anh đã chính thức chọn cống hiến cho đội tuyển quốc gia Algeria từ tháng 10/2024. Đến nay, Maza đã có 24 lần ra sân trong màu áo ĐTQG Algeria, đóng góp 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo.

Ở cấp độ câu lạc bộ, Maza đang trải qua giai đoạn thăng tiến rực rỡ tại Bundesliga. Màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Bayer Leverkusen giúp tiền vệ tấn công gốc Việt nâng cao giá trị bản thân và trở thành mục tiêu săn đón của hàng loạt ông lớn châu Âu như PSG, Manchester City, Arsenal và Chelsea.