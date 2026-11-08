Ben Johns - Tardio lại bị loại ở bán kết PPA Worlds 3000, ba giải liên tiếp không vô địch

Hai năm liên tiếp, Ben Johns - Gabe Tardio đều không thể vượt qua bán kết PPA Worlds. Thất bại mới nhất cũng nối dài chuỗi giải đấu không danh hiệu của cặp đôi từng thống trị nội dung đôi nam pickleball thế giới.

Cặp đôi Ben Johns - Gabe Tardio tiếp tục lỡ hẹn với trận chung kết PPA Worlds 3000 sau thất bại trước Christian Alshon - Andrei Daescu ở bán kết nội dung đôi nam, diễn ra ngày 7/11 (giờ Mỹ). Dù được xếp hạt giống số một và là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, Ben Johns và người đồng đội đã để thua sau hai game với tỷ số 9-11, 6-11.

Trước trận bán kết, Ben Johns - Gabe Tardio vẫn thể hiện phong độ ổn định khi vượt qua các vòng đấu mà không để thua game nào. Tại tứ kết, họ đánh bại Connor Garnett - Dylan Frazier với tỷ số 11-7, 13-11. Tuy nhiên, trước Christian Alshon - Andrei Daescu, cặp đôi số một đã không thể duy trì mạch chiến thắng và phải dừng bước ngay trước trận tranh chức vô địch.

Đáng chú ý, đây đã là giải đấu thứ ba liên tiếp Ben Johns - Gabe Tardio không thể giành danh hiệu khi sát cánh cùng nhau. Tại PPA Las Vegas Open hồi đầu tháng 10, họ thất bại trước chính Christian Alshon - Andrei Daescu ở trận chung kết. Đến PPA Hong Kong 1500 diễn ra ngày 25/10, Ben Johns - Gabe Tardio tiếp tục về nhì sau trận thua Federico Staksrud - Hayden Patriquin với tỷ số 6-11, 8-11.

Thực tế, Ben Johns - Gabe Tardio đã trải qua phần lớn năm 2026 với phong độ gần như tuyệt đối. Cặp đôi liên tiếp vô địch nhiều giải đấu lớn, trong đó có PPA Masters, PPA Mesa Cup, PPA Hanoi Cup và PPA Finals. Đến đầu tháng 9, họ tiếp tục giành chức vô địch đôi nam tại Veolia Pickleball National Championships sau chiến thắng trước Christian Alshon - Andrei Daescu.

Riêng tại PPA Worlds, giải đấu lớn nhất hệ thống PPA Tour, Ben Johns - Gabe Tardio dường như vẫn chưa có duyên với trận chung kết. Cách đây đúng một năm, tại PPA Worlds 2025, họ cũng dừng bước ở bán kết sau khi để thua Federico Staksrud - Hayden Patriquin với tỷ số 8-11, 5-11. Như vậy, dù sở hữu hàng loạt danh hiệu lớn trong hai mùa giải vừa qua, cặp đôi vẫn chưa thể bước vào trận tranh chức vô địch ở hai kỳ PPA Worlds liên tiếp.

Ba giải đấu gần nhất cho thấy khoảng cách giữa Ben Johns - Gabe Tardio và những đối thủ cạnh tranh trực tiếp không còn được thể hiện bằng những chiến thắng liên tiếp như trước. Đặc biệt, Christian Alshon - Andrei Daescu đã hai lần đánh bại họ chỉ trong hơn một tháng, trong khi Federico Staksrud - Hayden Patriquin cũng chứng minh khả năng tạo ra bất ngờ trước cặp đôi số một.

Dù vậy, việc liên tục góp mặt ở những vòng đấu cuối vẫn cho thấy Ben Johns - Gabe Tardio duy trì được vị thế trong nhóm những cặp đôi mạnh nhất thế giới. Điều họ cần lúc này là tìm lại khả năng giành chiến thắng trước những đối thủ hàng đầu ở các trận đấu quyết định, điều từng giúp họ tạo nên chuỗi thống trị kéo dài suốt nhiều tháng.