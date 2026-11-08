Tỷ phú Messi giàu có và quyền lực thế nào?

Khối tài sản 1,1 tỷ USD của Messi.

Lionel Messi không chỉ là huyền thoại vĩ đại hàng đầu lịch sử bóng đá hiện đại, mà còn là sở hữu một đế chế kinh tế và biểu tượng quyền lực vượt xa phạm vi một vận động viên thể thao. Với sự nghiệp lẫy lừng kéo dài hơn hai thập kỷ, anh đã biến tài năng thiên bẩm thành một khối tài sản khổng lồ cùng tầm ảnh hưởng định hình lại cả ngành công nghiệp thể thao toàn cầu.

Messi giàu cỡ nào?

Về độ giàu có, Messi nằm trong số ít những vận động viên chạm tới mốc tỷ phú ngay khi còn thi đấu chuyên nghiệp. Theo ước tính từ Forbes, tổng tài sản ròng của anh đã vượt mốc 1,1 tỷ USD, đóng góp bởi khoản tổng thu nhập sự nghiệp tích lũy từ tiền lương, tiền thưởng và các hợp đồng thương mại vượt ngưỡng 1,3 tỷ USD. Trung bình mỗi năm, dòng tiền đổ về tài khoản của Messi dao động từ 130 đến 145 triệu USD. Không chỉ dừng lại ở các khoản thù lao thi đấu, ngôi sao người Argentina còn là một nhà đầu tư nhạy bén. Anh sở hữu chuỗi khách sạn hạng sang MIM Hotels tại các thành phố du lịch nổi tiếng của châu Âu như Ibiza, Mallorca hay Sitges, bên cạnh hàng loạt bất động sản giá trị tại Miami, Barcelona và Rosario. Ngoài ra, Messi còn thành lập quỹ đầu tư Play Time Sports-Tech HoldCo tại San Francisco nhằm rót vốn vào các startup công nghệ thể thao, giải trí và thể thao điện tử.

Messi không chỉ đá bóng giỏi mà còn có sự hỗ trợ từ gia đình, nhạy bén trong việc kinh doanh (Ảnh: Getty)

Quyền lực thương mại của Messi được thể hiện rõ nét nhất qua bản hợp đồng mang tính lịch sử khi anh chuyển sang khoác áo Inter Miami tại Giải nhà nghề Mỹ (MLS). Không đơn thuần là một cầu thủ nhận lương, Messi bước vào giải đấu với vị thế của một đối tác kinh doanh toàn cầu. Anh được hưởng quyền nhận cổ phần sở hữu CLB Inter Miami sau khi giải nghệ, đồng thời nhận trực tiếp phần trăm doanh thu chia sẻ từ các tập đoàn khổng lồ như Apple (qua gói bản quyền truyền hình MLS Season Pass) và Adidas (thông qua doanh số bán áo đấu toàn cầu). "Hiệu ứng Messi" đã ngay lập tức nâng giá trị CLB Inter Miami lên mốc gần 1 tỷ USD và biến MLS từ một giải đấu mang tính nội địa trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông thế giới.

Messi đến Mỹ đã làm thay đổi diện mạo của giải bóng đá nhà nghề Mỹ (Ảnh: Goal)

Bên cạnh sức mạnh tài chính, tầm ảnh hưởng xã hội và vị thế thể thao của Messi cũng đạt tới mức tuyệt đối. Với kỷ lục 8 Quả bóng Vàng cùng chiếc cúp vô địch World Cup 2022 trọn vẹn, tiếng nói của anh mang trọng lượng đặc biệt đối với giới cầu thủ, các HLV cũng như những người quyền lực nhất tại FIFA, UEFA hay CONMEBOL. Tại quê nhà Argentina, Messi được tôn thờ như một biểu tượng văn hóa quốc gia. Trên không gian số, tài khoản Instagram với hơn 500 triệu người theo dõi biến mỗi bài đăng của anh trở thành một kênh truyền thông có giá trị hàng triệu USD. Messi không chỉ giàu có nhờ bóng đá, mà còn dùng chính bóng đá để thiết lập một vị thế quyền lực trong giới thể thao hiện đại.