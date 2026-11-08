Tham dự CKTG khi đã ngoài 30 nhưng Faker vẫn khiến cộng đồng "nhăn mặt"

Faker quả thật luôn biết cách khiến khán giả bất ngờ.

Hình ảnh Faker trong trận gặp KC khiến cộng đồng sửng sốt

Ở thời điểm hiện tại, T1 chỉ còn cách cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch CKTG của mình đúng 2 trận BO5 nữa mà thôi. Một điều đặc biệt, nếu có thể vô địch giải đấu trên đất Mỹ, T1 sẽ trở thành đội tuyển độc nhất vô nhị trong toàn cõi LMHT nói riêng và Esports nói chung, khi đã lên ngôi ở giải đấu quốc tế lớn nhất trong bộ môn của mình tận 7 lần, trong đó có 4 lần liên tiếp. Nhưng chưa cần đến trận chung kết hay trận Bán kết gặp BLG, trong cuộc đối đầu KC, Faker đã có một khoảnh khắc khiến cộng đồng sửng sốt.

Faker tiếp tục có màn "quét màn hình" khiến cộng đồng "đau mắt".

Theo đó, một cảnh ngắn quay từ sau lưng Faker cho thấy thao tác của anh khi quét map vẫn vô cùng mượt mà và vẫn khiến người xem "nhăn mặt nhíu mày" vì tốc độ chớp màn hình quá nhanh như chính Faker thường xuyên thực hiện lúc còn ở giai đoạn đỉnh cao. Điều này cho thấy, dù thời gian thi đấu đã vào nhóm lâu bậc nhất cộng đồng LMHT chuyên nghiệp, Faker vẫn chưa bị "lụt nghề", nhất là ở khả năng quan sát và bao quát toàn bộ bản đồ.

Faker và T1 đang có tâm lý lẫn phong độ rất tốt

Với những gì đang thể hiện cho đến hiện tại, ở CKTG 2026, có thể thấy T1 và Faker vẫn rất khó lường và có vẻ họ cũng đang có phong độ tốt. Tất nhiên, KC chưa thể được xem là đối thủ xứng tầm và xuyên suốt hành trình vòng Swiss, chỉ có DK là gây khó được cho T1. Để đánh giá đúng sức mạnh và quyết tâm của ĐKVĐ CKTG, cộng đồng cần chờ đợi đến trận đối đầu BLG sắp tới.

Khả năng Faker tiếp tục có trận chung kết thứ 5 liên tiếp tại CKTG là rất cao.

Tuy nhiên, hành trình của T1 không phải không có vết xước. Và rõ ràng, các đối thủ của họ gần như đều tận dụng tốt các va vấp này. BLG thậm chí còn mạnh hơn bất kỳ cái tên nào từng đối đầu T1 tại CKTG 2026 tính đến hiện tại và chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung, Faker và các đồng đội hoàn toàn sẽ phải trả giá đắt.