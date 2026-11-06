Game mới Tam Quốc Chí - Chiến Kỳ có gì hot?

VNGGames sẽ phát hành Tam Quốc Chí - Chiến Kỳ tại Việt Nam cùng lúc với các khu vực khác. Game khác các game SLG quen thuộc ở chỗ trận đánh được điều khiển theo lượt trên bàn cờ, không để máy tự đánh.

VNGGames vừa xác nhận sẽ đưa Tam Quốc Chí - Chiến Kỳ về Việt Nam, phát hành cùng thời điểm với các thị trường khác trên thế giới. Game do Qookka Studio phát triển, được Koei Tecmo cấp phép. Koei Tecmo là hãng đứng sau dòng game chiến thuật Romance of the Three Kingdoms (ROTK). Nhờ có giấy phép này, tạo hình võ tướng và một phần cơ chế chiến thuật trong game đều lấy từ ROTK. Người từng chơi ROTK trên PC sẽ dễ nhận ra nhiều gương mặt quen thuộc, dù cách chơi đã được làm lại theo kiểu game mobile.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở phần chiến đấu. Trong phần lớn game SLG (chiến thuật quản lý thế lực) trên di động, trận đánh diễn ra tự động, kết quả gần như chỉ do lực chiến của đội hình quyết định. Tam Quốc Chí - Chiến Kỳ ghép thêm yếu tố SRPG (nhập vai chiến thuật) vào phần này, gọi chung là “Chiến Kỳ”. Khi vào trận, người chơi điều quân theo lượt trên bản đồ dạng bàn cờ. Muốn thắng phải biết dàn trận, chọn địa hình có lợi và kết hợp chiến pháp của từng tướng. Nhờ đó, người chơi giỏi có thể thắng đội hình mạnh hơn, thay vì chỉ so chỉ số.

Mỗi võ tướng trong game là một thẻ bài, cách nâng cấp gần giống các game Card Battle quen thuộc. Tướng được phát qua cơ chế gacha, các banner giới hạn thay phiên nhau xuất hiện theo meta từng giai đoạn. Mỗi tướng có đặc tính và chiến pháp riêng, người chơi có thể tự ghép đội hình theo lối đánh mình muốn. Càng có nhiều tướng thì càng có nhiều cách ghép.

Phần quản lý thế lực vẫn còn nhưng đã được rút gọn. Giai đoạn đầu chủ yếu là PvE, đổi đội hình không mất thêm tài nguyên. Game cũng bỏ cơ chế “nối đất” để mở rộng lãnh thổ, vốn rất phổ biến trong dòng SLG. Ngoài ra còn có chức năng ủy thác: người chơi đăng ký trước cho các trận chiến lớn, đến giờ hệ thống sẽ tự tham chiến dù người chơi không đăng nhập.

Tính năng này hợp với người không có nhiều thời gian online cố định. Về PvP, game vận hành theo mùa giải với các chế độ 1v1, 3v3, 50v50 và Quốc Chiến/Đồng minh chiến. Chế độ nào cũng đòi hỏi cả khả năng quản lý thế lực lẫn kỹ năng đánh Chiến Kỳ trong trận.

Theo nhà phát hành, bản nội địa Trung Quốc của game đã vận hành với kết quả vượt kỳ vọng, dù số liệu cụ thể chưa được công bố. Trước đó, Koei Tecmo cũng đã cấp phép cho Lingxi Games làm Tam Quốc Chí Chiến Lược, một tựa game Tam Quốc khác.

Thông tin về ngày ra mắt, thời gian đăng ký trước và cấu hình yêu cầu tại Việt Nam sẽ được cập nhật khi VNGGames công bố.