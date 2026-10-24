NSOC Open Talk 2026: Định vị bản thân và khai phá tư duy thực chiến giữa "ngã tư nhiều lối rẽ" của ngành Truyền thông

Trong bối cảnh ngành Truyền thông - Marketing liên tục biến chuyển, NSOC Open Talk với chủ đề “Ngành truyền thông: Ngã tư nhiều lối rẽ” đã mang đến những góc nhìn phân tích chuyên sâu, định hình tư duy nghề nghiệp vững chắc cho các bạn sinh viên.

Nằm trong khuôn khổ giải đấu Thể thao điện tử sinh viên toàn quốc - National Student Open Cup (NSOC), ngày 22/10 vừa qua, tại trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã diễn ra sự kiện NSOC Open Talk “Behind The Screen” với chủ đề “Ngành Truyền thông - Ngã tư nhiều ngã rẽ”.

Sự kiện quy tụ hai diễn giả giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị thương hiệu và sản xuất sáng tạo: ông Nguyễn Tiến Hùng - Giám đốc Marketing thương hiệu Xe đạp Thống Nhất và ông Tôn Quỳnh Lâm - Creative Production Director. Các chủ đề thảo luận không chỉ dừng lại ở bức tranh tổng quan về ngành mà còn đi sâu vào bản chất của quản trị chiến lược, tối ưu hóa nguồn lực và năng lực thích ứng của nhân sự trong kỷ nguyên số.

Diễn giả Tôn Quỳnh Lâm (giữa) và diễn giả Nguyễn Tiến Hùng (bên phải) tại NSOC Open Talk.

Xác lập “bản đồ nghề nghiệp” và bài toán quản trị “cái tôi” cá nhân

Một trong những nội dung trọng tâm được các diễn giả bàn luận tại NSOC Open Talk là ranh giới giữa lý thuyết đào tạo và thực tế vận hành tại doanh nghiệp. Ngành Truyền thông - Marketing bao gồm nhiều nhánh chuyên sâu như nghiên cứu hành vi người tiêu dùng, sáng tạo nội dung, sản xuất thực thi (production) và phát hành. Việc nhận diện rõ “bản đồ nghề nghiệp” (career map) ngay từ giai đoạn đầu được đánh giá là yếu tố quyết định giúp nhân sự trẻ đi đúng hướng và tối ưu hóa lộ trình phát triển.

Chia sẻ về góc độ quản trị Marketing doanh nghiệp, ông Nguyễn Tiến Hùng nhận định Marketing không đơn thuần là các hoạt động quảng bá ngắn hạn, mà là quá trình tìm kiếm, đánh giá và hiện thực hóa cơ hội kinh doanh dài hạn. Điều này đòi hỏi người làm nghề phải có sự thấu hiểu sâu sắc về chuỗi cung ứng, đặc tính sản phẩm, kênh phân phối và hành vi tiêu dùng.

“Trách nhiệm và quyền hạn của một nhân sự luôn song hành với giá trị đóng góp cho tổ chức. Để dẫn dắt được các dự án quy mô lớn, điều kiện tiên quyết là nhân sự phải chứng minh được năng lực tạo ra kết quả thực tế, đồng thời biết quản trị “cái tôi” cá nhân để hướng tới mục tiêu chung của tập thể,” ông Hùng nhấn mạnh.

Diễn giả Nguyễn Tiến Hùng chia sẻ tại NSOC Open Talk “Behind The Screen”.

Ở góc độ sáng tạo, ông Tôn Quỳnh Lâm cho rằng rào cản lớn nhất kìm hãm tính hiệu quả của các dự án truyền thông thường nằm ở việc xác định sai hoặc thiếu nhất quán về mục tiêu chiến lược. Việc cân bằng giữa giá trị nghệ thuật/thẩm mỹ và chỉ số kinh doanh đòi hỏi sự trung thực về mặt năng lực, khả năng đánh giá rủi ro và tư duy quản trị tài chính - pháp lý ngay từ khâu hoạch định.

Xử lý khủng hoảng áp lực và kỹ năng làm việc trong môi trường thực chiến

Bên cạnh bài toán chiến lược, NSOC Open Talk đã dành thời gian đi sâu vào những khía cạnh thực tế mà nhân sự truyền thông thường đối mặt trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Khi bàn về vấn đề xử lý áp lực từ phía đối tác hay khách hàng, ông Nguyễn Tiến Hùng cho rằng nhân sự không nhất thiết phải yêu thích mọi yêu cầu hay dự án để hoàn thành tốt công việc. Nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp là cần hiểu rõ bản chất vấn đề, lý do đằng sau yêu cầu của khách hàng và luôn duy trì trách nhiệm trong phạm vi vai trò của mình.

Đồng quan điểm về tính chủ động trong công việc, ông Tôn Quỳnh Lâm chia sẻ về những thử thách khi còn trẻ, thời điểm nhiều dự án phải khởi đầu trong cảnh thiếu hụt kinh phí và nhân sự hỗ trợ. Chìa khóa để vượt qua giai đoạn này không phải là bỏ cuộc mà là tính chủ động xây dựng các phương án dự phòng cho từng mục công việc nhằm đưa sản phẩm hoàn thành đến cùng.

Diễn giả Tôn Quỳnh Lâm chia sẻ tại NSOC Open Talk “Behind The Screen”.

Chuẩn bị hành trang nhân sự trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI)

Đứng trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trí tuệ nhân tạo, NSOC Open Talk dành thời lượng phân tích về những thay đổi trong tiêu chuẩn tuyển dụng và yêu cầu năng lực đối với nhân sự ngành Truyền thông. Các diễn giả thống nhất nhận định rằng AI đang đóng vai trò là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp gia tăng tốc độ nghiên cứu, xử lý dữ liệu và tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Tuy nhiên, công nghệ không thể thay thế được các yếu tố mang tính bản thể của con người. Đó là trực giác nghề nghiệp và sự nhạy bén với thị trường nhằm cảm nhận các chuyển dịch ngầm trong tâm lý người tiêu dùng. Đó cũng là tư duy phản biện và trách nhiệm xã hội khi đánh giá tính phù hợp về mặt văn hóa, pháp lý lẫn chuẩn mực đạo đức của chiến dịch. Cuối cùng, tính kỷ luật bản thân cùng kỹ năng quản trị mối quan hệ con người vẫn là nền tảng cốt lõi không công nghệ nào thay thế được.

Tọa đàm NSOC Open Talk 2026 khép lại với thông điệp định hướng rõ ràng dành cho lực lượng lao động trẻ: Sự vững vàng về kiến thức nền tảng, tính kỷ luật trong vận hành và tinh thần chủ động thích ứng chính là chìa khóa vàng giúp nhân sự ngành Truyền thông - Marketing tạo dựng vị thế bền vững trước mọi biến động của thị trường.

Tiếp nối hành trình, NSOC Open Talk “Behind The Screen” sẽ tiếp tục diễn ra tại 9 điểm trường tiếp theo tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với sự góp mặt của nhiều diễn giả chuyên môn nổi tiếng trong đa lĩnh vực, kết nối nhiều góc nhìn nghề nghiệp mới mẻ đến đông đảo các bạn sinh viên.

Tìm hiểu thêm về NSOC tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/giaidausinhvientoanquoc

Landingpage: nsoc.oeg.vn