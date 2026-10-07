Đấu Trường Chân Lý đưa chung kết Quốc gia về Hải Phòng

Vào ngày 11/10 tới đây, người hâm mộ Esports tại Hải Phòng sẽ được hòa mình vào không khí sôi động của hai trận Chung kết Quốc gia bộ môn Đấu Trường Chân Lý (ĐTCL) ở hai nội dung: Đơn Nữ và Sinh Viên.

Nằm trong khuôn khổ Sự kiện Thể thao Điện tử Mùa thu và lễ hội Games ON: Hải Phòng 2026!, đây là lần đầu tiên giải Vô địch Quốc gia ĐTCL đưa sân khấu thi đấu hoành tráng ra không gian phố đi bộ. Khán giả sẽ được theo dõi trực tiếp cuộc tranh tài của nội dung Đơn Nữ vào buổi sáng (09h00 - 12h00) và nội dung Sinh Viên vào buổi chiều (13h00 - 16h00). Sự kiện do Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch Hải Phòng, VNGGames và Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) phối hợp tổ chức, với mục tiêu đưa thể thao trí tuệ đến gần hơn với cộng đồng.

Giải VĐQG bộ môn Đấu Trường Chân Lý đang bước vào mùa tranh tài thứ 4 liên tiếp

Để góp mặt tại vòng chung kết này, 16 tuyển thủ xuất sắc nhất đã phải vượt qua các vòng loại vô cùng khắc nghiệt. Nội dung Đơn Nữ quy tụ 8 bóng hồng tài năng từ 64 ứng viên ban đầu. Đây không chỉ là sân khấu vinh danh phái đẹp hướng tới ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, mà còn tiếp nối thành công vang dội của các nữ vận động viên Việt Nam tại đấu trường khu vực vừa qua.

Trong khi đó, nội dung Sinh Viên chứng kiến sức hút khổng lồ với hơn 1.000 lượt ghi danh thi đấu, chọn ra 8 đại diện ưu tú nhất từ các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc. Theo thể thức, hai nhà vô địch tại Hải Phòng sẽ chính thức giành suất tiến thẳng vào Chung kết Tổng Vô địch Quốc Gia ĐTCL Mùa 18 diễn ra vào tháng 11 năm nay.

8 tuyển thủ sẽ thi đấu Chung Kết giải VĐQG Đấu Trường Chân Lý - nội dung Đơn Nữ

Không chỉ dừng lại ở các trận đấu căng thẳng, Games ON: Hải Phòng 2026! còn mang đến một không gian giải trí thực thụ với chuỗi hoạt động giao lưu, ẩm thực và trải nghiệm các tựa game đình đám. Việc liên tục xuất hiện tại các sự kiện lớn và tiên phong mở rộng hệ thống giải đấu chuyên nghiệp cho nữ giới, sinh viên cho thấy nỗ lực của VNGGames cùng Riot Games trong việc kiến tạo một hệ sinh thái Esports toàn diện.

Trong bối cảnh Thể thao Điện tử Việt Nam liên tục gặt hái huy chương tại các kỳ đại hội quốc tế lớn như SEA Esports Nations Cup hay ASIAD, những sân chơi phong trào được đầu tư bài bản như giải Vô địch Quốc gia ĐTCL chính là bệ phóng quan trọng. Sự kiện tại Hải Phòng không chỉ tìm kiếm những tài năng mới cho đấu trường quốc tế, mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ ngọn lửa đam mê Esports đến công chúng đại chúng.