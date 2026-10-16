Trần Bơm, Én, Ếch Ộp tại NSOC Open Talk: Ranh giới nào giữa sáng tạo nghệ thuật và nội dung công nghiệp?

Chiều ngày 14/10 vừa qua, tại trường Cao đẳng FPT Polytechnic và FPT Arena đã diễn ra talkshow NSOC Open Talk “Behind The Screen” với chủ đề “Sáng tạo và Kiếm tiền: Ranh giới giữa nghệ thuật và nội dung công nghiệp” với sự tham gia của các diễn giả: Trần Bơm (Nguyễn Tú Anh), Én (Trần Tuấn Dũng) và Ếch Ộp (Nguyễn Hưng).

NSOC Open Talk 2026 là một trong những hoạt động trọng tâm của giải đấu Thế thao điện tử sinh viên toàn quốc - National Student Open Cup (NSOC) 2026 do Ocean Entertainment Group (OEG) và BEAT Network đồng tổ chức. Chương trình được xây dựng với mục tiêu kết nối nhà trường - sinh viên - chuyên gia - doanh nghiệp, mở ra không gian để sinh viên được tiếp cận những câu chuyện nghề nghiệp thực tế và góc nhìn từ những người đang trực tiếp hoạt động trong ngành.

Với chủ đề “Behind The Screen”, NSOC Open Talk 2026 tập trung khai thác những câu chuyện phía sau hành trình nghề nghiệp - nơi những áp lực, thử thách thầm lặng, những yêu cầu khắc nghiệt của thị trường đằng sau ánh hào quang thành công của mỗi ngành nghề được hé lộ. Đó cũng chính là những hành trang mà người trẻ cần được trang bị trước khi bước vào thị trường lao động.

Mở đầu cho chuỗi hành trình của NSOC Open Talk “Behind The Screen” tại 10 điểm trường Đại học, Cao đẳng trên trên toàn quốc, số đầu tiên với chủ đề “Sáng tạo và Kiếm tiền: Ranh giới giữa nghệ thuật và nội dung công nghiệp” đã diễn ra tại trường Cao đẳng FPT Polytechnic và FPT Arena với sự góp mặt của 3 diễn giả: Trần Bơm (Nguyễn Tú Anh), Én (Trần Tuấn Dũng) và Ếch Ộp (Nguyễn Hưng) cùng MC, Tiến sĩ Kim Nguyên Bảo, mang đến những góc nhìn thực tế về hành trình làm nghề sáng tạo. Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo các thầy cô giáo cùng hơn 300 các bạn sinh viên.

Từ trái qua phải: MC - Tiến sĩ Kim Nguyên Bảo, diễn giả Ếch Ộp (Nguyễn Hưng), diễn giả Én (Trần Tuấn Dũng) và diễn giả Trần Bơm (Nguyễn Tú Anh).

Quảng cáo nhưng không khiến người xem muốn lướt qua: Bài toán khó của người làm content

Chắc hẳn không ít lần bạn bắt gặp một video quảng cáo mà vẫn xem đến cuối vì câu chuyện quá hài hước, tình huống quá quen thuộc hoặc cách lồng ghép sản phẩm quá tự nhiên. Nhưng để khiến người xem nhớ đến nội dung thay vì chỉ nhận ra đó là quảng cáo, người sáng tạo cần nhiều hơn một ý tưởng thú vị.

Đây cũng là một trong những khía cạnh đáng chú ý từ câu chuyện của Trần Bơm - tác giả comic Nhà Trong Ngõ, nhà sáng tạo nội dung video ngắn và DJ. Với thế mạnh khai thác những tình huống đời thường bằng góc nhìn hài hước, gần gũi, anh đại diện cho kiểu sáng tạo có khả năng biến những chất liệu quen thuộc thành nội dung giải trí dễ tiếp cận với người trẻ.

“Khi làm việc với các nhãn hàng, thử thách không chỉ nằm ở việc truyền tải đầy đủ thông điệp được yêu cầu, mà còn là làm sao để sản phẩm vẫn mang màu sắc của chính người sáng tạo. Một nội dung quá nặng tính quảng cáo có thể khiến người xem mất hứng thú; ngược lại, nếu chỉ tập trung vào yếu tố giải trí, thông điệp thương hiệu cũng có nguy cơ bị lu mờ”. Trần Bơm chia sẻ.

Diễn giả Trần Bơm (Nguyễn Tú Anh) chia sẻ tại NSOC Open Talk.

Ranh giới giữa hai yếu tố “sáng tạo” và “kiếm tiền” đòi hỏi người làm content phải hiểu cả khán giả lẫn mục tiêu thương mại. Thay vì cố gắng đưa quảng cáo vào một câu chuyện có sẵn, cách tiếp cận hiệu quả hơn là tìm được sự kết nối tự nhiên giữa sản phẩm, tình huống và phong cách kể chuyện của mình.

Cùng chia sẻ quan điểm về chủ đề này, tác giả comic series Én, anh Trần Tuấn Dũng bày tỏ: “Kiếm tiền từ sáng tạo không có nghĩa là phải hy sinh chất riêng. Đôi khi, chính chất riêng mới là thứ khiến người sáng tạo trở nên khác biệt và tạo ra giá trị trên thị trường”.

Diễn giả Trần Tuấn Dũng (tác giả comic series Én) chia sẻ tại NSOC Open Talk.

Từ những khung tranh trên mạng xã hội, một nhân vật comic có thể dần trở thành dấu ấn nhận diện của người sáng tạo, mở rộng sang các xuất bản phẩm và merchandise. Nhưng để làm được điều đó, việc có một nhân vật được yêu thích mới chỉ là bước khởi đầu.

Khi khán giả đã quen thuộc với một phong cách, người sáng tạo phải tìm cách làm mới nội dung mà không khiến nhân vật mất đi bản sắc. Khi muốn mở rộng sang sản phẩm thương mại, họ cũng cần cân nhắc liệu sản phẩm ấy có thực sự phù hợp với tinh thần thương hiệu và cộng đồng đã đồng hành cùng mình hay không.

Nói cách khác, tạo ra một nhân vật được yêu thích đã khó, xây dựng cả một thương hiệu xoay quanh nhân vật ấy còn đòi hỏi tư duy dài hạn hơn nhiều. Người sáng tạo không chỉ cần nghĩ xem hôm nay nên vẽ gì, kể câu chuyện nào, mà còn phải tìm cách để sản phẩm của mình tiếp tục có ý nghĩa với khán giả trong tương lai.

Đây cũng là góc nhìn đáng chú ý với những bạn trẻ đang muốn biến sở thích vẽ, thiết kế hay kể chuyện thành công việc thực sự. Một ý tưởng cá nhân hoàn toàn có thể mở ra cơ hội thương mại, nhưng để đi xa, người làm nghề cần biết cách phát triển ý tưởng thành sản phẩm, xây dựng thương hiệu và duy trì mối quan hệ với cộng đồng khán giả.

Cảm hứng có thể đến bất chợt, nhưng làm nghề thì không thể chỉ chờ cảm hứng

Một trong những hiểu lầm phổ biến về công việc sáng tạo là cho rằng chỉ cần có năng khiếu và nhiều ý tưởng là đủ. Trên thực tế, cảm hứng có thể giúp một người bắt đầu, nhưng không phải lúc nào nó cũng xuất hiện đúng thời điểm cần hoàn thành sản phẩm mới.

Với Nguyễn Hưng, được biết đến qua thương hiệu comic Ếch Ộp và các xuất bản phẩm như Lại là Ếch Ộp, việc đưa những quan sát đời thường thành câu chuyện hài hước, gần gũi là một phần tạo nên dấu ấn cá nhân. Tuy nhiên, để duy trì sức hút của một thương hiệu comic qua thời gian, người sáng tạo còn phải liên tục tìm kiếm chất liệu, làm mới góc nhìn và giữ được nhịp độ sáng tạo ổn định.

Một tình huống từng khiến khán giả bật cười chưa chắc sẽ tạo ra hiệu ứng tương tự nếu được lặp lại quá nhiều lần. Một công thức nội dung từng thành công cũng không bảo đảm sẽ tiếp tục hiệu quả khi thị hiếu công chúng thay đổi. Vì vậy, khả năng quan sát đời sống, thử nghiệm cách kể chuyện mới và lắng nghe phản hồi từ độc giả trở thành những phần việc không thể thiếu.

“Đặc biệt, khi nội dung đã trở thành công việc tạo ra thu nhập, người sáng tạo còn phải học cách làm việc có kỷ luật ngay cả trong những giai đoạn thiếu cảm hứng. Đó là lúc năng khiếu cần đi cùng sự kiên trì, tư duy nghề nghiệp và khả năng thích nghi”. Diễn giả Ếch Ộp (Nguyễn Hưng) chia sẻ.

Từ những câu chuyện của Trần Bơm, Én hay Ếch Ộp, có thể thấy rằng phía sau những nét vẽ tưởng chừng đơn giản là cả một quá trình làm nghề nghiêm túc. Và đôi khi, điều quyết định một người có thể đi đường dài hay không không nằm ở việc họ từng có một ý tưởng xuất sắc đến đâu, mà ở khả năng tiếp tục tạo ra những sản phẩm có giá trị sau ý tưởng đầu tiên ấy.

Các diễn giả Ếch Ộp, Trần Tuấn Dũng, Trần Bơm chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô giáo trường Cao đẳng FPT Polytechnic và FPT Arena.

Tiếp nối hành trình, NSOC Open Talk “Behind The Screen” sẽ tiếp tục diễn ra tại 9 điểm trường tiếp theo tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với sự góp mặt của nhiều diễn giả chuyên môn nổi tiếng trong đa lĩnh vực, kết nối nhiều góc nhìn nghề nghiệp mới mẻ đến đông đảo các bạn sinh viên.

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