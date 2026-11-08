Ngô Tố Uyên - vợ Thành Chung làm nghề gì?

Liên tục xuất hiện với những chuyến du lịch sang chảnh, dân tình tìm kiếm công việc của Ngô Tố Uyên - vợ Thành Chung.

Thời gian gần đây, cái tên Ngô Tố Uyên (biệt danh Uyên Kem) – bà xã của trung vệ Nguyễn Thành Chung bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên các nền tảng mạng xã hội. Hàng loạt từ khóa liên quan đến công việc của nàng hot girl sinh năm 2000 liên tục được tìm kiếm. Điều này bắt nguồn từ sự tò mò của cộng đồng mạng khi cô nàng liên tục khoe ảnh đi du lịch, tận hưởng cuộc sống.

Được biết, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Tố Uyên từng xây dựng định hướng rõ ràng cho bản thân là chuẩn bị lên đường đi du học. Tuy nhiên, ngã rẽ cuộc đời xuất hiện khi cô bén duyên tình cảm với cầu thủ Nguyễn Thành Chung. Quyết định gác lại giấc mơ du học để ở lại Việt Nam, cô lựa chọn đồng hành và làm chỗ dựa tinh thần cho bạn trai phát triển sự nghiệp sân cỏ.

Dân tình tìm kiếm công việc của Ngô Tố Uyên

Tố Uyên không hề thụ động mà nhanh chóng tự chủ kinh tế. Nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp như búp bê, làn da trắng cùng gu ăn mặc đón đầu xu hướng, Uyên Kem sớm trở thành gương mặt nổi bật được các nhãn hàng tin tưởng. Sau khi chính thức về chung một nhà với trung vệ Thành Chung vào năm 2022 và đón con trai đầu lòng, cô không ngừng mở rộng sự nghiệp cá nhân.

Hiện tại, bên cạnh việc vun vén tổ ấm nhỏ và chăm sóc gia đình, Tố Uyên đã làm chủ một thương hiệu thời trang riêng. Tận dụng sức hút của một WAG nổi tiếng cùng phong cách sống thanh lịch, cô tích cực phát triển công việc người sáng tạo nội dung, thường xuyên gắn link sản phẩm, đồng thời nhận lời review các dòng mỹ phẩm và quần áo chất lượng.

Nàng WAG Tố Uyên có cửa hàng thời trang riêng

Cô nàng thường xuyên khoe ảnh đi du lịch

Tố Uyên luôn chu toàn việc gia đình

Sau hơn 4 năm hẹn hò lãng mạn và chính thức "về chung một nhà" vào tháng 4/2022, trung vệ Nguyễn Thành Chung cùng bà xã Ngô Tố Uyên (Uyên Kem) đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc và đủ đầy. Quả ngọt của tình yêu là sự ra đời của cậu con trai đầu lòng vào tháng 9/2022. Đến năm 2025, cặp đôi tiếp tục đón bé thứ 2 chào đời. Tố Uyên không chỉ tròn vai người mẹ, người vợ chu toàn mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc, thường xuyên xuất hiện trên khán đài cổ vũ ông xã trong các trận đấu lớn.

Tố Uyên luôn đi xem, cổ vũ chồng thi đấu

Cả hai tận hưởng cuộc sống hạnh phúc

Ảnh: FBNV