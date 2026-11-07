Hội WAGs Doãn Hải My, Ngô Tố Uyên, Mai Hà Trang hội ngộ đón thu Hà Nội: Visual mẹ bỉm nào cũng đỉnh

Dàn WAGs Việt hội ngộ ngày Hà Nội vào thu.

Không chỉ thu hút sự chú ý khi sánh đôi bên các chân sút đình đám của đội tuyển Việt Nam, dàn WAGs gồm Doãn Hải My, Ngô Tố Uyên và Mai Hà Trang còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tình bạn khăng khít ngoài đời thực. Mới đây, khoảnh khắc hội ngộ đầy rạng rỡ của bộ ba cùng nữ diễn viên Bảo Hân (phim Về nhà đi con) đã nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội nhờ diện mạo tươi tắn cùng thần thái ngập tràn năng lượng.

Dàn WAGs xinh đẹp gặp gỡ tại Hà Nội (Ảnh: TTNV)

Ảnh: TTNV

Xuất phát từ mối quan hệ đồng đội thân thiết giữa các cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung và Hà Đức Chinh, "nửa kia" của họ cũng nhanh chóng tìm được sự đồng điệu và gắn kết thành một hội bạn thân trạc tuổi. Dù hiện tại đều đã lập gia đình và bận rộn với công việc riêng cũng như chăm sóc con nhỏ, cả ba nàng WAGs vẫn luôn dành thời gian tụ họp, cùng đi cà phê, thưởng thức bánh ngọt và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Sự xuất hiện thêm của diễn viên Bảo Hân càng làm cho buổi gặp mặt thêm phần sôi nổi và nhiều màu sắc.

Trong bức ảnh chung, dàn mỹ nhân ghi điểm với phong cách thời trang thanh lịch, nhẹ nhàng cùng những biểu cảm nhí nhảnh khi cùng tạo dáng. Dù đều đã trải qua sinh nở nhưng cả 3 nàng WAG đều xinh đẹp rạng rỡ.

Mối quan hệ đời thường thân thiết của dàn cầu thủ và hội WAGs (Ảnh: FBNV)

Tình bạn giữa Doãn Hải My, Ngô Tố Uyên, Mai Hà Trang và diễn viên Bảo Hân là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ bền chặt, gắn bó đằng sau sân cỏ của dàn WAGs Việt. Họ không chỉ nâng đỡ, đồng hành cùng sự nghiệp của các cầu thủ mà còn tạo nên một hội bạn xinh đẹp, tài năng và luôn giữ được sự gắn kết tự nhiên trong cuộc sống.