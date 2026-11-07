Lối sống gây ngỡ ngàng của em trai Bellingham: Đi xe điện bình dân, giàu nhưng giản dị và không mang họ gia đình

Jobe Bellingham lần đầu lên tuyển Anh.

Việc Jobe Bellingham chính thức hội quân cùng người anh trai Jude Bellingham trong đội hình tuyển Anh chuẩn bị cho các trận đấu tại Nations League gặp Croatia và Tây Ban Nha đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của tiền vệ 21 tuổi. Đây là phần thưởng xứng đáng cho một hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ để vươn lên của tài năng trẻ này, người vốn luôn sống dưới cái bóng quá lớn của người anh trai nổi tiếng. Hiện tại, Jobe đã hoàn toàn đứng ngang hàng với Jude sau khi tự vạch ra con đường thành công độc lập cho riêng mình.

Quỹ đạo phát triển sự nghiệp của Jobe có nhiều điểm tương đồng với Jude: từ bỏ bóng đá Anh để chuyển sang Đức tiếp tục rèn luyện tại Borussia Dortmund - nơi Jude từng vươn tầm thành ngôi sao thế giới trước khi cập bến Real Madrid. Tuy nhiên, đó cũng là điểm chung duy nhất giữa hai anh em.

Anh em nhà Bellingham

Sự khác biệt của anh em nhà Bellingham

Sở hữu chiều cao 1m90 (nhỉnh hơn anh trai khoảng 5 cm), Jobe chủ động chọn in tên riêng "Jobe" lên lưng áo thay vì họ "Bellingham" để khẳng định bản sắc cá nhân. Xu hướng này bắt đầu từ khi cậu chuyển sang Sunderland từ Birmingham City vào năm 2023, trước khi gia nhập Dortmund hai năm sau đó trong bản hợp đồng trị giá lên tới 30 triệu bảng. Chia sẻ về quyết định này với FIFA, Jobe khiêm tốn cho biết ý tưởng xuất phát từ lời gợi ý của một vị HLV cũ từ thời thơ ấu. Cậu muốn có một dấu ấn riêng biệt, độc đáo trên sân cỏ mà không nhằm mục đích tạo ra bất kỳ thông điệp quá sâu xa nào.

Cầu thủ này để tên là Jode trên áo chứ không phải Bellingham

Dù có tính cách hoàn toàn đối lập, hai anh em nhà Bellingham lại là những người bạn thân thiết ngoài đời thực và sở hữu chung một tinh thần rèn luyện cực kỳ chuyên nghiệp. Ngoài các buổi tập bắt buộc tại câu lạc bộ, cả hai thường xuyên cùng nhau tập luyện thêm ở phòng gym và chạy bộ. Bất chấp lịch trình thi đấu dày đặc, Jude vẫn thường xuyên xếp thời gian đến tận sân ủng hộ em trai từ việc ngồi tại khu vực VIP sân Emirates theo dõi Jobe đá chính trọn vẹn 90 phút trong trận giao hữu giữa Dortmund và Arsenal, cho đến việc có mặt trên khán đài cùng bố mẹ trong các trận đấu của U21 Anh hay Sunderland.

Hai anh em nhà Jude Bellingham và Jode Bellingham vô cùng thân thiết

Dù Jobe sở hữu vốn kiến thức bóng đá sâu rộng, cả hai hiếm khi thảo luận về chuyên môn khi ở cạnh nhau. Họ thích cùng lắng nghe âm nhạc, chia sẻ về thời trang và tận hưởng những kỳ nghỉ hè tại Ibiza hay kỳ nghỉ đông ở Dubai bên cạnh các ngôi sao giải trí nổi tiếng như Will Smith.

Bên cạnh sự nghiệp quần đùi áo số, thời trang cũng là lĩnh vực ghi dấu ấn của cả hai. Trong khi Jude đang là gương mặt đại diện gây sốt cho Calvin Klein hay Louis Vuitton, Jobe cũng nhanh chóng khẳng định sức hút riêng qua các chiến dịch quảng cáo cho Søeren Fashion, Guess Jeans và Adidas. Xuất hiện cùng anh trai ở hàng ghế đầu trong các show diễn thời trang lớn tại Tuần lễ Thời trang Paris, Jobe thể hiện thần thái không hề lép vót bên cạnh các ngôi sao bóng đá hàng đầu như Marcus Rashford hay Trent Alexander-Arnold.

Mặc dù đang từng bước tiến tới ánh hào quang, Jobe vẫn duy trì một lối sống vô cùng thực tế và khiêm tốn. Thay vì chọn những chiếc siêu xe phô trương như Ferrari hay Lamborghini, cậu xuất hiện tại sân tập của Borussia Dortmund trên một chiếc xe điện Polestar 5 giản dị. Khác với người anh trai từng trải qua nhiều mối tình gây chú ý với các ngôi sao mạng xã hội, Jobe lựa chọn giữ kín hoàn toàn đời sống riêng tư.

Sự điềm tĩnh, khiêm tốn và tinh thần cầu tiến đó chính là những phẩm chất mà HLV Thomas Tuchel đánh giá cao ở tiền vệ trẻ này, khi ông bắt đầu đặt nền móng xây dựng thế hệ tiếp theo cho đội tuyển quốc gia.

Ảnh: Getty, IG