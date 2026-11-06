Lý do khiến Ronaldo không khi nào vào bếp

Sau những kỷ lục vô tiền khoáng hậu trên sân cỏ, kỷ luật thép trong phòng ăn chính là chìa khóa vàng giúp Cristiano Ronaldo duy trì phong độ đỉnh cao dù đã ngoài 40.

Đằng sau ánh hào quang và những kỷ lục vô tiền khoáng hậu trên sân cỏ của Cristiano Ronaldo là một chế độ dinh dưỡng khắt khe đến ngạt thở. Thế nhưng, khi bước vào cánh cửa của siêu biệt thự nơi anh chung sống cùng người vợ Georgina Rodríguez, không gian ấy lại mở ra một sự thú vị giữa kỷ luật thể thao đỉnh cao và sự ấm áp, đời thường của một gia đình đông con.

Là một vận động viên luôn duy trì thể trạng ở đỉnh cao dù đã bước sang tuổi U40, Ronaldo áp dụng chế độ ăn được tính toán chi tiết từng gram, chia nhỏ làm sáu bữa mỗi ngày để duy trì lượng mỡ cơ thể cực thấp. Thực đơn của anh tập trung hoàn toàn vào các loại cá biển giàu protein như cá ngừ, cá kiếm và đặc biệt là món cá tuyết truyền thống Bacalhau à Brás của Bồ Đào Nha. Bên cạnh đó, ức gà luộc hoặc hấp không gia vị, salad rau xanh, trứng tươi và quả ô liu là những món ăn quen thuộc xuất hiện đều đặn.

Ronaldo có chế độ ăn khắt khe

Quy tắc dinh dưỡng của CR7 nổi tiếng với nguyên tắc 4 không: không đồ uống có ga, không cồn, không đồ chiên rán hay thực phẩm chế biến sẵn, đồng thời hạn chế tối đa tinh bột từ bột mì. Ngay cả trong những dịp trọng đại như sinh nhật, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng chỉ cho phép bản thân nếm một miếng bánh nhỏ hoặc thưởng thức các phiên bản thay thế lành mạnh. Sự kỷ luật này mạnh mẽ đến mức trở thành giai thoại được các đồng nghiệp truyền tai nhau. Cựu hậu vệ Manchester United Patrice Evra từng hài hước chia sẻ trên một podcast rằng nếu ai đó được Ronaldo mời đến nhà ăn tối, tốt nhất nên từ chối bởi trên bàn sẽ chỉ vỏn vẹn có salad, ức gà luộc và nước lọc, ăn xong còn bị rủ ra sân tập tiếp. Thậm chí, một số cầu thủ trẻ từng thử bắt chước thực đơn này như tiền vệ Gabriel Menino của Palmeiras đã phải kiệt sức và cần đến sự can thiệp của y tế ngay trên sân vì cơ thể không thể thích nghi.

Ronaldo không bao giờ vào bếp

Trái ngược với vẻ khắc khổ trong thực đơn của bạn trai, Georgina Rodríguez lại mang đến sự thoải mái và hương vị đậm đà hơn cho không gian bếp núc gia đình. Trong các bài phỏng vấn với truyền thông quốc tế và qua bộ phim tài liệu riêng trên Netflix, Georgina tiết lộ Ronaldo không bao giờ bước chân vào bếp sau những giờ tập luyện căng thẳng, vì vậy gia đình có đầu bếp riêng chuẩn bị sẵn những món ăn chuẩn chỉnh. Tuy nhiên, người đẹp Tây Ban Nha vẫn thường tự tay chuẩn bị món bánh tráng trứng khoai tây truyền thống cho các con. Bản thân Georgina không tuân theo chế độ ăn kiêng ngặt nghèo như Ronaldo; cô yêu thích xúc xích Iberico, phô mai nướng, ngao ngâm chanh đóng hộp và đôi khi thoải mái thưởng thức các món ăn vặt mình yêu thích.

Bàn ăn của gia đình Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez vì thế phản ánh rõ nét hai nửa cuộc sống của siêu sao bóng đá: một bên là sự kiên cường, kỷ luật tuyệt đối của một huyền thoại vắt kiệt sức mình cho sự nghiệp, và bên kia là sự quây quần, ấm cúng và đầy ắp hơi thở đời thường mà Georgina gìn giữ cho tổ ấm nhỏ.

Georgina thoải mái hơn trong những bữa ăn cho con

Ảnh: IGNV