Tỷ phú Ronaldo giàu có và quyền lực như thế nào?

Không chỉ là huyền thoại sân cỏ, đây là cách Cristiano Ronaldo xây dựng đế chế quyền lực.

Cristiano Ronaldo không chỉ đơn thuần là một biểu tượng xuất chúng trên sân cỏ, mà anh còn sở hữu một đế chế kinh doanh và là một trong những cá nhân có tầm ảnh hưởng lớn nhất hành tinh trong kỷ nguyên hiện đại.

Tính đến nay, Ronaldo là một trong những vận động viên hiếm hoi cán mốc tỷ phú khi vẫn còn thi đấu đỉnh cao với khối tài sản ròng ước tính vượt 1,2 tỷ USD. Thu nhập hàng năm của anh liên tục dẫn đầu thế giới thể thao, cán mốc xấp xỉ 300 triệu USD/năm. Bản hợp đồng kỷ lục với câu lạc bộ Al-Nassr tại Ả Rập Xê Út không chỉ mang lại mức thù lao thi đấu cao nhất lịch sử bóng đá mà còn đi kèm hàng loạt đặc quyền xa xỉ như cổ phần đội bóng, chuyên cơ riêng và hệ thống bảo vệ toàn diện. Bên cạnh đó, hợp đồng tài trợ trọn đời trị giá hơn 1 tỷ USD với Nike đã đưa Ronaldo vào ngôi đền của những huyền thoại thể thao có giá trị thương mại cao nhất giống như Michael Jordan hay LeBron James.

Ronaldo đã xuất sắc hàng đầu thế giới còn có đầu óc kinh doanh

Ronaldo kinh doanh những gì?

Tuy nhiên, điểm khác biệt tạo nên sự giàu có bền vững của Ronaldo chính là tư duy kinh doanh của một nhà đầu tư sành sỏi. Anh đã biến tên tuổi của mình thành một đế chế kinh doanh đa ngành mang thương hiệu CR7. Hệ sinh thái này trải dài từ thời trang, nước hoa, đồ lót, mắt kính cho đến thương hiệu nước khoáng kiềm URSU9. Chưa dừng lại ở đó, anh bắt tay với tập đoàn Pestana để xây dựng chuỗi khách sạn hạng sang Pestana CR7 tại các thành phố đắt đỏ nhất thế giới như Madrid, Lisbon, New York và Marrakech. Cùng với bộ sưu tập bất động sản rải rác khắp toàn cầu, hàng loạt siêu xe đắt giá và các khoản đầu tư chiến lược vào các startup công nghệ hay trí tuệ nhân tạo, Ronaldo đã tự xây dựng cho mình một nền tảng tài chính kiên cố vượt ra ngoài phạm vi sân cỏ.

Ronaldo vừa đá bóng, vừa có đế chế kinh doanh riêng

Quyền lực Ronaldo

Song hành cùng tài sản khổng lồ là một quyền lực mềm vô song trên không gian mạng và đời thực. Ronaldo hiện là nhân vật được theo dõi nhiều nhất hành tinh với tổng cộng hơn 900 triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó riêng tài khoản Instagram đã vượt mốc 660 triệu người. Mỗi bài đăng thương mại của anh có giá trị từ 2,5 đến 3,5 triệu USD. Sức mạnh truyền thông của anh lớn đến mức từng cử chỉ nhỏ như việc gạt hai chai nước ngọt trong một cuộc họp báo cũng đủ làm giá trị thị trường của một tập đoàn toàn cầu sụt giảm chỉ trong vài giờ.

Minh chứng rõ nhất cho quyền lực của CR7 chính là "hiệu ứng Ronaldo" tại Trung Đông. Quyết định sang thi đấu cho Al-Nassr của anh không chỉ làm thay đổi diện mạo giải VĐQG Ả Rập Xê Út mà còn kích hoạt làn sóng hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới chuyển dịch sang khu vực này. Sự xuất hiện của Ronaldo đã nâng tầm vị thế thể thao, du lịch và hình ảnh quốc gia của Ả Rập Xê Út trên bản đồ quốc tế điều mà hiếm có một cá nhân nào trong lịch sử có thể làm được.

Ronaldo có sức ảnh hưởng lớn

Cristiano Ronaldo không chỉ chinh phục các danh hiệu và kỷ lục bàn thắng, anh còn xây dựng nên một đế chế tài chính độc lập cùng một quyền lực truyền thông mang tầm vóc toàn cầu.