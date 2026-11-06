Quang Dương đối đầu dàn sao quốc tế tại APP TP.HCM Open 2026

Hội tụ dàn sao quốc tế, giải pickleball APP lần đầu tiên cập bến TP.HCM.

Nhằm mang đến sân chơi đẳng cấp cho cộng đồng người chơi trong nước và quốc tế, giải pickleball APP Asia Hochiminh City Open 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 10 đến 13/12 tại VIAS Pickleball Academy (TP.HCM). Đây là lần đầu tiên một chặng đấu thuộc hệ thống APP Asia Tour chọn Việt Nam làm điểm dừng chân, thu hút sự chú ý lớn từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Sự kiện do đơn vị SEVA tổ chức dưới sự chỉ đạo và bảo trợ trực tiếp từ Liên đoàn Pickleball Việt Nam. Giải đấu quy tụ dự kiến hơn 1.500 vận động viên tham gia tranh tài ở 51 nội dung thi đấu với tổng giá trị tiền thưởng lên tới 50.000 USD.

Ngày 6/11 tại TPHCM, Ban tổ chức đã công bố thông tin về giải pickleball APP Asia Hochiminh City Open 2026 (Ảnh: BTC)

Ở phân hạng Pro (Chuyên nghiệp), giải tổ chức đầy đủ 5 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng thiết kế hệ Senior Pro 50+ dành cho các tay vợt lớn tuổi, hệ Junior cho các tài năng trẻ, cùng hệ thống thi đấu phong trào được phân bổ chặt chẽ theo các khoảng điểm DUPR (cách nhau 0,5 điểm). Mô hình này giúp đảm bảo tính cạnh tranh công bằng, đồng thời tạo cơ hội đặc biệt để các vận động viên phong trào được hít thở chung không khí tranh tài và học hỏi trực tiếp từ dàn sao hàng đầu thế giới.

Tâm điểm của APP Asia Hochiminh City Open 2026 là sự góp mặt của Quang Dương - ngôi sao gốc Việt đang gây sốt trong làng pickleball thế giới. Sau khi xuất sắc bỏ túi cú đúp Huy chương Vàng (nội dung đơn nam và đôi nam) tại chặng APP Asia Tour ở Penang (Malaysia) hồi tháng 7 vừa qua, màn tái xuất của anh trước khán giả quê nhà lần này hứa hẹn sẽ bùng nổ.

Dàn sao hội ngộ tại APP TP.HCM (Ảnh: BTC)

Bên cạnh Quang Dương, giải đấu còn quy tụ dàn vận động viên tên tuổi gồm Trịnh Linh Giang cùng các ngôi sao quốc tế như Richard Livornese Jr., Roos Van Reek, Megan Fudge, Vivian Glozman, Zack Marceau, Tanner Tomassi, Mark Dancuart, Seone Mendez và Nicola Schoeman. Sự hội tụ của những phong cách thi đấu đa dạng hứa hẹn sẽ biến TP.HCM thành điểm đến sôi động nhất của bộ môn pickleball khu vực trong tháng 12 tới.