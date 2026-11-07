HLV ĐT Bồ Đào Nha: "Tôi không có lỗi khi Ronaldo từ giã đội tuyển"

HLV Jorge Jesus lên tiếng sau quyết định giã từ đội tuyển của Ronaldo.

Trong buổi công bố danh sách triệu tập tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho các trận đấu tại Nations League gặp Đan Mạch và Xứ Wales, HLV Jorge Jesus đã có những chia sẻ chính thức về quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế đầy bất ngờ của siêu sao Cristiano Ronaldo. Nhà cầm quân 72 tuổi khẳng định bản thân hoàn toàn thanh thản và không chịu trách nhiệm trước lựa chọn này của tiền đạo đồng hương.

"Tôi không có lỗi khi Ronaldo giải nghệ. Đó là suy nghĩ và lựa chọn từ phía cậu ấy chứ không bắt nguồn từ tôi. Chúng tôi từng trao đổi vài lần về việc này. Mọi quyết định chuyên môn của tôi luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu, và lương tâm tôi hoàn toàn thanh thản", HLV ĐT Bồ Đào Nha chia sẻ.

HLV Jorge Jesus cho rằng bản thân không có lỗi khi Ronaldo từ giã đội tuyển (Ảnh: A Bola)

HLV Jorge Jesus nhấn mạnh mọi quyết định chuyên môn của ông đều được đưa ra nhằm phục vụ lợi ích chung của tập thể. Việc CR7 dừng bước ở cấp độ đội tuyển hoàn toàn xuất phát từ suy nghĩ và quyết định cá nhân của tiền đạo này, thay vì sức ép hay tác động từ phía ban huấn luyện. Thậm chí, chiến lược gia 72 tuổi cho biết ông chỉ nhận được thông tin qua mạng xã hội cùng thời điểm với công chúng, bởi trước đó ông vẫn điền tên Ronaldo vào kế hoạch thi đấu sau khi chân sút này hoàn tất án phạt nội bộ.

Quyết định chia tay của Cristiano Ronaldo diễn ra sau những rạn nứt sâu sắc giữa anh và ban huấn luyện hồi cuối tháng 9. Ở trận thắng 2-1 trước Na Uy, siêu sao này cáo buộc HLV Jesus "nuốt lời" khi yêu cầu anh khởi động suốt hiệp hai nhưng lại không tung vào sân. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm khi CR7 tự ý rời trại tập trung, dẫn đến án cấm thi đấu 30 ngày cùng khoản tiền phạt từ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha.

Với tuyên bố giã từ vừa qua, Ronaldo chính thức khép lại hành trình 23 năm cống hiến đầy tự hào trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha. Anh chia tay sự nghiệp quốc tế với hai kỷ lục vô tiền khoáng hậu: 234 lần ra sân và 146 bàn thắng, mở ra một chương mới cho tuyển Bồ Đào Nha dưới thời HLV Jorge Jesus.