Hoàng Vĩnh Nguyên - cầu thủ từng được sang Tây Ban Nha tập huấn lên đội tuyển Việt Nam.

Sau lượt trận thuộc vòng 7 V.League 2026/27, đội tuyển Việt Nam phải hứng chịu tổn thất lớn về lực lượng khi có tới 5 cầu thủ dính chấn thương. Nhằm bảo vệ sức khỏe cho các học trò và tránh nguy cơ quá tải, HLV Kim Sang-sik đã quyết định gạch tên nhóm cầu thủ này, đồng thời gọi bổ sung hai nhân tố trẻ lên hội quân.

Cụ thể, 5 trường hợp không thể tập trung đợt này gồm Nguyễn Hai Long (CLB Hà Nội), Nguyễn Văn Vĩ (CLB Nam Định), cùng bộ ba Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát và Lê Ngọc Bảo (CLB Ninh Bình). Để lấp khoảng trống nhân sự, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã đặt niềm tin vào hai gương mặt triển vọng là tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên (HAGL) và hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc (Đà Nẵng).

Ảnh: VFF

Với hai sự bổ sung này, quân số của đội tuyển Việt Nam hiện duy trì ở mức 24 cầu thủ. Toàn đội đã chính thức hội quân tại Ninh Bình từ sáng 8/11 để bắt đầu chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu quốc tế. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ có hai cuộc thử nghiệm chiến thuật trên sân vận động Thiên Trường, lần lượt chạm trán đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 11/11 và Kyrgyzstan vào ngày 17/11.

Hoàng Vĩnh Nguyên là ai?

Hoàng Vĩnh Nguyên (sinh năm 2002, quê Hà Tĩnh) là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, hiện thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai. Trưởng thành từ lò đào tạo HAGL JMG - Nutifood, anh gây ấn tượng bởi tư duy chơi bóng thông minh, kỹ thuật khéo léo và khả năng điều tiết trận đấu tốt. Tên tuổi của Vĩnh Nguyên từng thu hút sự chú ý lớn vào năm 2023 khi anh được lựa chọn sang Tây Ban Nha tập huấn 5 tuần trong màu áo CLB Cádiz CF. Sau thời gian thi đấu cho CLB TP.HCM, anh trở lại HAGL và khẳng định được vai trò ở tuyến giữa, qua đó từng bước góp mặt trong màu áo U23 và được HLV Kim Sang-sik bổ sung lên Đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Hoàng Vĩnh Nguyên từng được sang Tây Ban Nha tập huấn (Ảnh: FBNV)